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 Суспільство
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Все про:добровольці (371) УБД (59) Коляда Оксана (17)

 Понад 3 тисячі добровольців зможуть отримати статус УБС, - Коляда

Завдяки прийнятому Верховною Радою окремому закону статус учасника бойових дій зможуть отримати понад три тисячі добровольців.

Про це заявила під час брифінгу у Кабміні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Прийняття закону 2045-1 надасть змогу понад 3 тисячам ветеранам-добровольцям отримати в майбутньому статус учасника бойових дій і, як наслідок, усі соціальні гарантії, які є в Україні для наших ветеранів", - зазначила Коляда.

Вона також подякувала громадськості, громадським організаціям і ветеранам, які займаються і опікуються питаннями добровольців.

"Цю несправедливість потрібно було вже вирішити і, врешті-решт, на те сьогодні була політична воля - понад 300 голосів у Верховній Раді ми отримали за цей законопроєкт", - додала міністр.

Закон про отримання статусу учасника бойових дій добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур, був прийнятий Верховною Радою в четвер, 4 грудня.

 Цього ж дня стало відомо, що в текст законопроєкту випадково внесли "помилкову" поправку. Для виправлення помилки депутати збираються прийняти окремий законопроект.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163421
 
   
 Топ коментарі
 
Анука прахоботы....... скоким там добровольцам ваш пэжэ УБД дал ?
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А чего молчим, что после Слуганародных правок, УБД могут получить и сепары
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Вы для начало выпустите 8 000 добровольцев которых Падлошенко посадил по фиктивным выдуманым обвинениям
Иначе вы зеленомордые и говна собачьего не стоите
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Не 8 000,а 2 300 по данньім добровольческих организаций,а остальньіе-такие как оппозиция Петру еще с Майдана,где он их фотографировал,когда ему кричали"Ану-ка давай-ка ******* отсюда!" получали статьи за совершенно другие,не связанньіе с Майданом собьітия и разобраться с етим будет теперь очень сложно.
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А що таке статус УБС??? Мабуть автор заголовку сам доброволець і від радості кнопки на клавіатурі попутав.
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Анука прахоботы....... скоким там добровольцам ваш пэжэ УБД дал ?
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А чего молчим, что после Слуганародных правок, УБД могут получить и сепары
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Зеленський все робить, щоб дискредитувати нашого сизоносого вождя. Зеля, астанавісь, не добивай невдаху!
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Сивохе и Ко дайте... а то зебобики скавчат - остальным, не важно когда! Понад 3 тисячі добровольців зможуть отримати статус УБС, - Коляда - Цензор.НЕТ 3918
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Це зрада-наш Петро Всея Украиньі их туда не посьілал!
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