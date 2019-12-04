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 На пожежі в одеському коледжі загинула викладачка Ганна Бородюк

Унаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула викладачка Ганна Бородюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднило у Facebook Міністерство освіти і науки України.

"Міністерство освіти і науки висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ганни Бородюк, викладачки коледжу, що загинула в результаті пожежі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за даними керівництва коледжу, наразі додатково уточнюється місцезнаходження 2 студентів та 3 працівників бухгалтерії закладу.

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Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.

Раніше повідомлялося, що площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163419
 
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