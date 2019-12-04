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 Суспільство
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Все про:Крим (7908) Меджліс (273) водопостачання (315) Барієв (24)

 Росія зацікавлена в "нормандському саміті", щоб зупинити санкції і відновити подачу води в окупований Крим, - член Меджлісу Барієв

Член Меджлісу кримськотатарського народу, глава "Кримськотатарського Ресурсного центру" Ескендер Барієв заявив, що Росія зацікавлена ​​в участі в "нормандському саміті", виходячи з потреби зупинити санкційну політику і відновити подачу води в анексований Крим.

"Росія зацікавлена в тому, щоб припинилася або призупинилася санкційна політика з боку Західного світу, з іншого боку - щоб відновити подачу води (до Криму - Ред.)", - сказав Барієв під час пресконференції "Ризики "нормандської зустрічі", можливі альтернативні плани для України" в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нинішня санкційна політика проти РФ, яка триває вже понад п'ять років, працює і є досить ефективною.

"Те, що сьогодні ми бачимо, зокрема і політичні інсинуації з боку РФ щодо майбутньої "нормандської зустрічі", то я б сказав, що сьогодні, з одного боку, Росія вже зацікавлена в переговорному процесі. Не тому, що це потрібно Україні, як вона заявляє. Це потрібно самій РФ. Але з іншого боку, Росія намагається це подати на своїх умовах", - додав Барієв.

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Він пояснив, що іншим питанням є те, що ситуація з водою в Криму посилюється, і "є попередня інформація, що до березня 2020 року РФ зіткнеться з великими проблемами з водою".

Барієв пояснив, що з часу анексії півострова Росія бурила там свердловини і викачувала воду з підземних озер, виводячи її в Північнокримський канал на рівні Нижньогірського і Совєтського районів.

"Ця вода має властивість закінчуватися", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163418
 
 
 Топ коментарі
 
Хоть кто-то называет вещи своими именами.
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Будет Крым Украинский-будет и вода. А пока уринотерапия узкого мира
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Хоть кто-то называет вещи своими именами.
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Вода из реки Днепр поступает в Чёрное море - пусть захватчики и коллаборанты берут её оттуда сколько влезет!!!)))
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цензор а шо там с офисом патриота мертвыйчука Россия заинтересована в "нормандском саммите", чтобы остановить санкции и восстановить подачу воды в оккупированный Крым, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 8106
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Непонятно только что проходил люди в черном штатив и 112 канал у когото берет,не пойму то ли СБУ с автоматами покрывают Мертвечука или у него обыски,но там и так люди в черном его охрана постоянно трутся,когда едет кортеж то охрана нагло останавливает прохожих,говорит постойте кортеж проедет,у президента наверно меньше)
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Подача воды окупантам как и других ресурсов осуждается как государственная измена. Если Зелупа хоть заикнется об етом то рано или поздно его будет ждать суд
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Так а в Лугандон 5.рочків воду ганяти ..? *Там же наши люді *
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пардон,а від коли параша признала свій сувернітет над лугандоном?
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пора платитъ крисчанам пенсии,ибо русъких(фублей) нехватает.
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Будет Крым Украинский-будет и вода. А пока уринотерапия узкого мира
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Кто бы сомневался что именно ********* приготовила ети нормандские переговоры. Волки зовут зайца на обед.
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Справедливости ради стоит отметить,что сам заяц созвал званый обед,на котором его съедят волк путин,шакал макрон и лиса меркель.
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Не было там никакого канала до 1971 го. года, и жили, все вернулось к природному состоянию, в чем проблема?
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Ще не повернулось.Далі буде.Нам тут треба мати витримку.
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А Зеленський- він як актриса з німецьких фільмів для дорослих. Завжди готовий з будь-якого боку і в будь-яких кількостях.
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Перед Путиным две важных задачи:
1. снятие санкцив
2. воткнуть ОРДЛО в Украину с правом вето

Сможет ли Зеля прижать Макрона-Меркель к стенке?
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Зможе.
В сто сороковий раз обкакунятися.
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Зебил т.ж. в этом очень заинтересован.... как ни печально....
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никакой воды! мост ***** построило, пусть тянет трубу и качает воду!
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Россия заинтересована в "нормандском саммите", чтобы остановить санкции и восстановить подачу воды в оккупированный кремлёвскими фашистами )(уйла Крым... Так что даже одно участие этой проклятой вражеской паРаши в нормандском саммите и где она будет только маниакально требовать от Украины её капитуляции...уже может гарантировать снятия санкций и подачу воды нашим проклятым врагам оккупантам воды во временно оккупированный российскими Украинский Крым...?
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У татарина своя инфа. По ней кто то просит воду и бегает с мольбами о встрече, выполняя все условия.
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