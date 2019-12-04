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Все про:Німеччина (1344) затримання (3079) спростування (78) Онищенко Олександр (445)

 Поліція Аахена спростувала інформацію про затримання екснардепа Онищенка

Правоохоронці німецького міста Аахена заявили, що не затримували колишнього народного депутата України Олександра Онищенка. Раніше про його затримання повідомила САП.

Поліція Аахена не має відомостей про затримання українського підприємця, колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Про це виданню DW повідомили в пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні ЗМІ повідомили про те, що в поліції Аахена нібито підтвердили затримання Онищенка. У четвер, 4 грудня цю інформацію підтвердили в пресслужбі САП. Але з'ясувалося, що йшлося про затримання іншої людини.

Крім того, про відсутність затриманого з таким ім'ям DW повідомили і в Федеральній поліції Німеччини. Вона відповідає у ФРН за прикордонний контроль і також працює в Аахені, розташованому на кордоні з Бельгією та Нідерландами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепа-втікача Онищенка затримали в Німеччині на запит НАБУ і САП, - ЗМІ

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

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За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163417
 
 
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На цензоре половина новостей придумана на утренней пятиминутке.
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Значит его задержала полиция Ёхена, а не Аахена.
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когда власть перестанет тупо врать внаглую?
они даже не заботятся о прикрытии своей лжи. тупо врут.
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хорошие учителя были --кумовья барыга и югик
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, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3163417
А премию никому не выписали , зря .
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Может его САП задержала в Аахене? Так сказать виртуально. Надо чтоб САП дала подтверждение.
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та и я думаю..., хрена он делал в Германии? в Ростове его нужно искать....
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Оказывается в них полиция коррумпирована, а они и не знают.
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Аби Зеленський став Президентом РФ, Москва б уже за місяць стала наша.
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"Накануне СМИ сообщили о том, что в полиции Аахена якобы подтвердили задержание Онищенко. В четверг, 4 декабря эту информацию подтвердили в пресс-службе САП. Но выяснилось, что речь шла о задержании другого человека."©
В четверг... аккурат после дождичка...
"Подтвердили" вчера, а четверг - завтра, снова кто-то обкурился.
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