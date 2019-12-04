 НАБУ не побачило в записах Труби підстав для кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Про це пресслужба НАБУ повідомила у відповіді на запит видання "Лига.net", інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами дослідження зазначених у запиті аудіозаписів кримінальне провадження не було відкрито", - поінформували в органі.
За словами співрозмовника видання в НАБУ, під час аналізу вони не знайшли фактів, які вони можуть розслідувати за корупційними статтями.
Слухайте також на "Цензор.НЕТ": "Хіба в нас адекватних справ немає?" - Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка. АУДIО
Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.
Источник: https://censor.net.ua/n3163046
улыбаемся и машем!
эти зеленые придурки принесли беспредел в страну на самом высоком уровне....
ану быстро на место верните, честнейшего и независимого человечища...
Рябошапка пусть послушает.
В словах двух теток про ЗЕлюпу сразу все увидели основание для уголовки.
А в записях, доказывающих зависимость и коррумпированность зеленых прокуратуры и президента, никаких оснований для уголовки.
Например статья 3
Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
- незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро розслідувань; - відкритості та прозорості діяльності;
- політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
Например статья 4.
"Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань. Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань".
Статья 15.
Забороняється: використовувати Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.
А позвольте полюбопытствовать - по содержанию записей или сами записи были признаны незаконными?
Эти яйца в фас и профиль - совсем не похожи!
Кстати, лично моё мнение, то убийство 3х летнего ребёнка это заказ зебобиков, что бы подорвать авторитет ветеранов. Цель была именно ребёнок, а не его отец.