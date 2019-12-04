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Все про:нерухомість (198) Одеса (2199) реєстрація (120) СБУ (4981)

 Реєстратор в Одесі намагався незаконно оформити на осіб з окупованої території нерухомості на 2 млн грн, - СБУ

Державний реєстратор в Одесі намагався переоформити власність на жителів тимчасово окупованих територій Луганщини. Служба безпеки України блокувала його протиправну діяльність.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що держреєстратор одного з одеських комунальних підприємств оформив пакет недостовірної документації для перереєстрації нерухомості установи на фізичних осіб з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Задокументовано, що для оборудок з майном він грубо порушував порядок проведення реєстрації речових прав нерухомого майна. Зловмисник вносив неправдиві дані до державного реєстру нерухомості та відчужував нежитлові приміщення, які належать до спільної власності територіальних громад Одещини. Проведено обшуки.

Завдяки своєчасному втручанню СБУ на три об’єкти накладено арешти. За попередньою оцінкою експертів, вартість потенційно незаконно відчуженого майна становить понад 2 мільйони гривень. Наразі державному реєстратору оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Заходи з викриття зловмисника здійснювалися співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163412
 
 
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Злоумышленник вносил ложные сведения в государственный реестр недвижимости Источник: https://censor.net.ua/n3163412
Никакого контроля и запрета вносить изменения в гос.реестр, хотя бы уровню доступа .
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Ну это мелочи. В прошлый раз был регистратор с оккупированных территорий. Отжал в Киеве недвижимости на 1.5млрд. Я так понял что там всё министерство было в доле. Поэтому даже обвиняемых нет. Основной виновный оказался физически несуществующим лицом с несколькими паспортами и ключами госрегистратора.
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там под Пашей все было...
без него - мышь не проскочит..
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