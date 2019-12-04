 Двох співробітників посольства РФ у Німеччині оголосили персонами нон грата

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Згідно зі статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 р. Федеральне міністерство закордонних справ сьогодні оголосило двох працівників посольства Росії в Берліні персонами нон грата", - поінформували в МЗС.

Як зазначили у німецькому зовнішньополітичному відомстві, цим кроком федеральний уряд реагує на той факт, що російська влада попри численні звернення "не брала достатньої участі у розслідуванні вбивства Торніке К.", скоєного у берлінському Тіргартені 23 серпня цього року.

Громадянин Грузії був убитий у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік від урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці. Спочатку ЗМІ називали ім'я Зелімхан Хангошвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство громадянина Грузії в Берліні могло бути скоєно на замовлення держорганів Росії, - прокуратура Німеччини

За підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсолютно безпідставними твердження про причетність російської влади до гучного вбивства в Берліні.