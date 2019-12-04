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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (1344) замовне вбивство (60) нон грата (79) Росія (21498)

 Двох співробітників посольства РФ у Німеччині оголосили персонами нон грата

МЗС ФРН оголосило двох співробітників посольства РФ в Німеччині персонами нон грата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Згідно зі статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 р. Федеральне міністерство закордонних справ сьогодні оголосило двох працівників посольства Росії в Берліні персонами нон грата", - поінформували в МЗС.

Як зазначили у німецькому зовнішньополітичному відомстві, цим кроком федеральний уряд реагує на той факт, що російська влада попри численні звернення "не брала достатньої участі у розслідуванні вбивства Торніке К.", скоєного у берлінському Тіргартені 23 серпня цього року.

Громадянин Грузії був убитий у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік від урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці. Спочатку ЗМІ називали ім'я Зелімхан Хангошвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство громадянина Грузії в Берліні могло бути скоєно на замовлення держорганів Росії, - прокуратура Німеччини

За підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсолютно безпідставними твердження про причетність російської влади до гучного вбивства в Берліні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163409
 
   
 Топ коментарі
 
Петров и баширов срочно едут в Кельн!))))
Смотреть на шпили...вилли
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какой шкондаль меж братскими народами , они им вторую трубу , а те двух двух овечек невинных за ворота ...
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Зачесалось вдруг у РФ в одном месте, палёным запахло, чуют неприятности приближающиеся.
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Петров и баширов срочно едут в Кельн!))))
Смотреть на шпили...вилли
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Трубу на дне Балтики объявить предметом нон-грата, вот это был бы ответный ход немцев. Остальное - видимость.
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А у нас не то что посольства кацапии спокойно стоят, так ещё и все сотрудники посольств спокойно работают Двух сотрудников посольства РФ в Германии объявили персонами нон-грата - Цензор.НЕТ 2788
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это "крылатое выражение" письков сказал в далеком 2014 году...
но оно актуально как никогда и сегодня и завтра и... вечно! ибо свою вину в беде, даже если там торчат руцкие рога и копыта, раша никогда (от слова ваще никогда) не признает !!!
***
"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем
и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков
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какой шкондаль меж братскими народами , они им вторую трубу , а те двух двух овечек невинных за ворота ...
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Зачесалось вдруг у РФ в одном месте, палёным запахло, чуют неприятности приближающиеся.
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