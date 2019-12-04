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 Політика України
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Все про:Зеленський (3761) Швеція (147) Донбас (13949) інфраструктура (100) Левен Стефан (1)

 Зеленський попросив Швецію допомогти з відновленням інфраструктури Донбасу

Україна розраховує на допомогу Королівства Швеція у відновленні інфраструктури, зокрема на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні я звернувся до пана прем’єр-міністра з проханням про подальшу допомогу Швеції у відновленні інфраструктури й особливо – інфраструктури Донбасу", – сказав Глава держави за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном.

Президент також наголосив, що Україну та Швецію пов’язує розуміння викликів для європейської безпеки.

"Ми вдячні за незмінну підтримку Швецією суверенітету та територіальної цілісності України та за чітку позицію щодо збереження і продовження санкційного тиску на РФ", – зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продемонструвала готовність до компромісу, настав час РФ взяти на себе відповідальність, - прем'єр Швеції Левен

Зі свого боку Стефан Левен наголосив: "Ми засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму Росією".

За його словами, Швеція високо цінує зусилля, яких докладає Україна для вирішення воєнного конфлікту на Донбасі.

"Україна продемонструвала готовність до компромісу, і зараз настав час для Росії взяти відповідальність", – наголосив прем’єр-міністр Швеції.

Відповідаючи на запитання журналістів, Стефан Левен зазначив, що позиція Швеції щодо санкційного тиску залишиться незмінною.

"Санкції були запроваджені з певних причин – конфлікт на сході України та анексія Криму. Поки причини цих санкцій існують – санкції продовжуватимуться", – резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163404
 
 
 Топ коментарі
 
а х.ло не хочешь попросить?
он там уже и паспорта раздает.. ну наверное чтоб...своим... легче помогать было
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Зебилы, скоро на всех стадионах страны - Зеля ху*ло ла-ла-ла-ла-ла-ла
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Дурачек, ты сначала окупантов выгони с Украины. Он уже даунбас просит Европу восстанавливать. Поетому Европа особо и не возмущается росийским притензиям на Украину, понимая что придется европейцам со своего кармана оплачивать разруху в Украине
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а х.ло не хочешь попросить?
он там уже и паспорта раздает.. ну наверное чтоб...своим... легче помогать было
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Ну попросит он ху*ло, а толку, в очередной раз нашего членограя ху*ло опустит? Его даже в Украине 80% жителей ненавидят и нах посылают, что уж тут говорить
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Вы правы! там, правда, не просить бы надобно ..а требовать
да только (и опять Вы правы) просилка не грозного вида, а комичного...
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***** деньги дает только на войну и своим агентам. На холопов ***** насрать. Захватив очередную территорию ***** спешит побыстрее ее содержание повесить на самих капитулянтов.
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вот почему-во в Ваших словах не сомневаюсь... а вот в словах харанта ищу подвох и прикол...
почему так?
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Зебилы, скоро на всех стадионах страны - Зеля ху*ло ла-ла-ла-ла-ла-ла
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А росстйский спецназ на Догбассе тоже инфраструктуру восстанавливает?
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Єта апалчєнци и "та старана", так сказал харант
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Как еврей он может и хитрый...Но не умный и не мудрый. Такие вещи не просят. А предлагают в конкретных выгодных бизнес-проектах. И если они покажутся интересными,тогда и бабла будет немеренно. А так - дадут как Германия - 900 000 евро в качестве шоб не приставал.
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Кто будет вкладывать свои деньги в территорию которая находится под боевиками и вот-вот капитулирует? Спроси себя сам, купил бы ты в окупированном донецке квартиру или построил бы там бизнес? А теперь представь, что европейцам Украина как тебе Афганистан или Сирия?
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В народе есть плохая привычка "делить шкуру не убитого медведя".
Зе-Моника хочет пробить дно новой привычкой "пахать не отвоеванный огород".

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ни о чем . потому как Донбас (окупированая часть ) все равно будет по русней .но звучит просто красиво заявление .
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А рашке счет выставить слабо?!!!!!
Хотя они вряд ли заплатят. Их же там нет....
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Так і серед шведів дурних нема! 😁 Подивіться на натягнуту посмішку шведа! Як ви думаєте, що він думає про Донбас і пропозицію Зєлєнского? 😁
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Сначала надо поймать зайца, а потом просить для него капусту.
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Дурачек, ты сначала окупантов выгони с Украины. Он уже даунбас просит Европу восстанавливать. Поетому Европа особо и не возмущается росийским притензиям на Украину, понимая что придется европейцам со своего кармана оплачивать разруху в Украине
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Моника как девушка легкого поведения, только немного при...ная - у всех просит, принимает со всех сторон, но никто не платит
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Дебил...
Злочинна влада клянчит денех...
А ЗЕбобы при этом не рвут пуканы!!!)))
При ПЕПо на говно уже изошли бы...
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просюн. ты уже пол года просишь всех кого поймаешь. хоть кто нибудь откликнулся? или все шарахаются как от чумного?
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Причем здесь шведы, если восстанавливать Донбасс должны касапы
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Якщо 9-го грудня на Майдані біля ЙОЛКИ на буде менше 500 тисяч люду, які проти капітуляції та рюсского міра, то все зливайте воду, ви припливли....
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моника, ты, главное,у пукина не зЕбудь "грозно" отсосать попросить о восстановлении даунбаса
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Состриги с Ахметова, Коломойского, всех Регионалов вместе взятых, и прочей нечисти.

Хватит ходить по миру с протянутой рукой, когда ворьё у тебя перед глазами и все полномочия есть, только желания нет.

ЛИЦЕМЕРНОЕ ТЫ СУЩЕСТВО!!!
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Так Донбасс же всю Украину кормил,пускай сами и восстанавливают ,что разрушила их рассия
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Не знаю как шведы, но зебилы точно будут востанавливать из своих мизерных зарплат и пенсий Зеленський попросив Швецію допомогти з відновленням інфраструктури Донбасу - Цензор.НЕТ 6293
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Пусть те кто Путина звал и "гудел"-вместо того,что бы защищать страну-и восстанавливают.И да та,кто помогал оккупанту вывозить предприятия.Работникам "уехавших" предприятий-может неустойку выплатить,за неудобства. Зеленський попросив Швецію допомогти з відновленням інфраструктури Донбасу - Цензор.НЕТ 5695
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Изя не лох,Изя как в презы балотироваться то маму Риму просит,а как Донбас восстановить то Швецию,ему ведь 42 уже.Уря товарисчи уря,всем сватов,тупо всем
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от дебил, надо не просить, а требовать что бы свинособаки восстанавливали
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Жителі окупованого росіянами Донбасу обома руками ЗА ЗЕ!
І усцикаються з лохів.
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Лучше бы Коломойского попросил не заставлять его играть роль президента...
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"Зеленский попросил Швецию помочь с восстановлением инфраструктуры Донбасса" - я думаю, что шведы не дураки и скажут, что кто разрушил, тот пусть и восстанавливает.
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....и это красноречивр говорит о том, что Зе знает итоги парижской встречи. Он, правда, стесняется нам об этом сказать, но действует так, как-будто эти итоги уже стали реалией.
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Він справді не розуміє що таке лднр ? Це ракова пухлина і якщо Україна хоче залишитись державою ,треба перестати вірити в рашиські їгри,це зрозуміли в Молдові , Грузії і навіть розвинута Південа Корея.
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А с каких, извиняюсь, херов Швеция должна нам помогать. Не потому ли, что Зе в разговоре с Трампом ляпнул, что Европа мало помогает) или потому, что Зе крышует выдачу ворюгуКоломойского цивилизованный странам. Как есть - дибил.
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Как жаль что Швеция не стала нашим кровным друганом во времена Гетьмана Мазепы. Тогда бы говнюки из Рахи не прописывались в друзья. Мы бы чтили Карла и плевали на козломордых. Не было бы голодоморов, ссылок и тупого стахановского движения на Донбассе.
Шведы конечно помогут. Нам нужно быстрее отгородиться от донбасятины и лугандона. А тех кто попросится к нам, принимать и помогать в обустройстве. Пусть Раха отстраивает развалины и лечит сумасшедших.
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Здатність до встановлення причинно-наслідкових зв'язків у гідранта не спостерігається, звідси і такі прохання. Недоумок вважає, що на заході живуть лохи, яких можна легко розвести - ви давайте гроші на відновлення Донбасу, а в цей час Коломойський, Портнов та ін. будуть дерибанити Україну. Зеленський попросив Швецію допомогти з відновленням інфраструктури Донбасу - Цензор.НЕТ 9957
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