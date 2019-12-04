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 Політика України
  2008  13
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Все про:Труба (218) ДБР (698) Верещук (37)

 До нього є питання, обов'язково має бути розслідування, - Верещук про Трубу

Відставка з посади не стане для ексглави Державного бюро розслідувань Романа Труби гарантією звільнення від відповідальності.

Про це заявила "Обозревателю" народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"До керівника є питання. Він підозрюється в якихось політично заангажованих проєктах, коли ми чуємо ймовірні його записи розмов багатогодинні, ми розуміємо, що є політичний тиск, є політична складова", – заявила Верещук.

На запитання, чи треба розслідувати опубліковані в Telegram записи бесід, які компрометують главу ДБР, парламентарка відповіла: "Обов'язково. Такі звинувачення навіть для колишнього керівника ДБР не можуть бути просто словами або якимись скандалами з Telegram-каналів. Обов'язково має бути розслідування, внутрішня безпека. Також ті органи, які мають контролювати, мають довести, а суспільство має знати, це був голос Труби чи ні".

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За її словами, відставка Труби не стане індульгенцією для глави ДБР.

"Мусить існувати невідворотність покарання. Якщо в діях Труби є склад злочину, він має понести покарання", – підкреслила Верещук.

Слухайте також на "Цензор.НЕТ": "Хіба в нас адекватних справ немає?" - Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка. АУДIО

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163402
 
 
 Топ коментарі
 
Шах и мат от Сытника. НАБУ заявило, что НЕ БУДЕТ открывать производство по пленкам Трубы. У директора НАБУ нет оснований для возбуждения. Во время анализа записей детективы НАБУ не нашли фактов, которые можно расследовать по коррупционным статьям. В принципе, это все, что нужно знать о нынешнем руководстве НАБУ.
.....Эта маленькая история, дорогие избиратели Зеленского, показывает вам, что с коррупционными схемами и темами никто и никогда из дружной и монолитной команды презЕдента бороться не собирался.
Темы и схемы хотели только возглавить, а не побеждать. И получить иммунитет от новой власти тоже очень просто: нужно просто отдать ей долю малую или большую в незаконном, а можно и в законном бизнесе. Как и предупреждал Владимир Александрович Зеленский в ходе предвыборной кампании - сильные будут заботиться.
К нему есть вопросы, - Верещук о Трубе - Цензор.НЕТ 6946
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Какие вопросы?)))
Он уже по ходу ходячий мертвяк!
Оно наговорило не на один полет с небоскреба....
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Какие вопросы?)))
Он уже по ходу ходячий мертвяк!
Оно наговорило не на один полет с небоскреба....
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Шах и мат от Сытника. НАБУ заявило, что НЕ БУДЕТ открывать производство по пленкам Трубы. У директора НАБУ нет оснований для возбуждения. Во время анализа записей детективы НАБУ не нашли фактов, которые можно расследовать по коррупционным статьям. В принципе, это все, что нужно знать о нынешнем руководстве НАБУ.
.....Эта маленькая история, дорогие избиратели Зеленского, показывает вам, что с коррупционными схемами и темами никто и никогда из дружной и монолитной команды презЕдента бороться не собирался.
Темы и схемы хотели только возглавить, а не побеждать. И получить иммунитет от новой власти тоже очень просто: нужно просто отдать ей долю малую или большую в незаконном, а можно и в законном бизнесе. Как и предупреждал Владимир Александрович Зеленский в ходе предвыборной кампании - сильные будут заботиться.
К нему есть вопросы, - Верещук о Трубе - Цензор.НЕТ 6946
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ну вообще то там УД ломится и не только ему
что значит "есть вопросы"?
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Что значит УД?)))
Ты что хочешь что б ...Путин напав!?)))
МоЗЕ ты не патриот!?)))
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Не совсем очевидно, почему такие вещи исходят от политиков, а не от правоохранительной системы. Видимо потому, что трубу поменяли и теперь поставят новую трубу. Более устойчивую к турбулентности, созданной турборежимом от пришедших к власти зетурбуляторов.
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Господи, какие мрази во власти... Прям мразота мразотнейшая.
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Он подозревается в каких-то политически заангажированных проектах, Источник: https://censor.net.ua/n3163402
Айяйяйяйяй!!!
А кто же эти проекты заангажировал????
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"Як єсть, то й дупі честь, а як скупо, терпи, дупо"©
Постигло Горе лютое, Горе беспощадное и неумолимое Дупу Трубы следаков государевых Предводителя мудрого. Доселе не знала Дупа Трубы Горя названного - прогревалась благостно и нежилась томно в кресле мягком кабинета уютного - вкушала Дупа Трубы радости скромные, повседневные от щедрот Бюджета державного. Нежданно-негаданно навалилось Горе страшное, врезало пенделя булкодробительного промеж полужопий изнеженных - вывалилась Дупа Трубы избалованная из кресла благословенного. Погнало Горе жестокосердное Дупу Трубы столь теплолюбивую в стужу зимнюю, в холода леденящие, в морозы трескучие на семь ветров до костей пронизывающих, во вьюгу-куреву ночами бесконечными злобно завывающую. Вот какое Горе терзающее приключилось с Дупой многостраждущей отныне Трубы-Страстотерпца согбенного.
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Это ж очередная слуга. Иди к своим Арахамиям и Богданам, которые полностью в кармане у Бени, собери их, и расскажи им сказку про неотвратимость наказания.
Людям обычным, зачем этот дешевый самопиар на уши вешать.
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Очередная хуцпа.

Не будут зеблюдки расследовать дела по себе и своему хозяину Коломойскому.
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