 До нього є питання, обов'язково має бути розслідування, - Верещук про Трубу

Про це заявила "Обозревателю" народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"До керівника є питання. Він підозрюється в якихось політично заангажованих проєктах, коли ми чуємо ймовірні його записи розмов багатогодинні, ми розуміємо, що є політичний тиск, є політична складова", – заявила Верещук.
На запитання, чи треба розслідувати опубліковані в Telegram записи бесід, які компрометують главу ДБР, парламентарка відповіла: "Обов'язково. Такі звинувачення навіть для колишнього керівника ДБР не можуть бути просто словами або якимись скандалами з Telegram-каналів. Обов'язково має бути розслідування, внутрішня безпека. Також ті органи, які мають контролювати, мають довести, а суспільство має знати, це був голос Труби чи ні".
За її словами, відставка Труби не стане індульгенцією для глави ДБР.
"Мусить існувати невідворотність покарання. Якщо в діях Труби є склад злочину, він має понести покарання", – підкреслила Верещук.
Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.
Он уже по ходу ходячий мертвяк!
Оно наговорило не на один полет с небоскреба....
.....Эта маленькая история, дорогие избиратели Зеленского, показывает вам, что с коррупционными схемами и темами никто и никогда из дружной и монолитной команды презЕдента бороться не собирался.
Темы и схемы хотели только возглавить, а не побеждать. И получить иммунитет от новой власти тоже очень просто: нужно просто отдать ей долю малую или большую в незаконном, а можно и в законном бизнесе. Как и предупреждал Владимир Александрович Зеленский в ходе предвыборной кампании - сильные будут заботиться.
что значит "есть вопросы"?
Ты что хочешь что б ...Путин напав!?)))
МоЗЕ ты не патриот!?)))
Господи прости...
Айяйяйяйяй!!!
А кто же эти проекты заангажировал????
Постигло Горе лютое, Горе беспощадное и неумолимое Дупу Трубы следаков государевых Предводителя мудрого. Доселе не знала Дупа Трубы Горя названного - прогревалась благостно и нежилась томно в кресле мягком кабинета уютного - вкушала Дупа Трубы радости скромные, повседневные от щедрот Бюджета державного. Нежданно-негаданно навалилось Горе страшное, врезало пенделя булкодробительного промеж полужопий изнеженных - вывалилась Дупа Трубы избалованная из кресла благословенного. Погнало Горе жестокосердное Дупу Трубы столь теплолюбивую в стужу зимнюю, в холода леденящие, в морозы трескучие на семь ветров до костей пронизывающих, во вьюгу-куреву ночами бесконечными злобно завывающую. Вот какое Горе терзающее приключилось с Дупой многостраждущей отныне Трубы-Страстотерпца согбенного.
Людям обычным, зачем этот дешевый самопиар на уши вешать.
Не будут зеблюдки расследовать дела по себе и своему хозяину Коломойскому.