 "У національній пам'яті може не залишитися місця для України та українців", - В'ятрович про призначення Дробовича главою УІНП

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. У національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців", - написав він.
Раніше Кабінет Міністрів України призначив Дробовича на посаду голови Українського інституту національної пам’яті.
Мабуть це якась вата, на жаль.
А Зелох - ну такоє. Поки що нічого хорошого для України він не зробив, навпаки.
...ну чтобы ***** на Монику не обижался
Бо для тебе Україна, то: «жрать, срать, ржать.»
А о том, как украинцы били нацистов с другими народами, освобождая Украину и Европу старались не помнить. Потому как в составе РККА это было. И сколько героев украинцев погибших в борьбе с гитлеровской Германией тоже памяти нет.
Так нафига такая однобокая память?
Да и кто, в принципе то сомневался, а?
Но давайте я объясню в двух словах, что на самом деле происходит.
Дело в том, что закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов, только называется таковым.
И Третий Рейх туда вписан только для того, чтобы пользуясь тем, что Рейх всемирно признанное абсолютное ЗЛО, вписать туда прицепом и Советский Союз.
Собственно, на этом роль Рейха благополучно заканчивается.
Потому что сам закон- не про тоталитарные режимы, а просто антисоветский.
Учитывая эту его направленность, в нем тщательнейшим образом выписаны все бесконечные атрибуты Союза, за демонстрацию которых наступает ответственность.
И очень вскользь, практически никак не описаны нацистские атрибуты, даже не потому, что кто то пытался что то прикрыть, нет.
Просто не нужно было, не об этом закон.
Отсюда дальнейшие выводы, вы спрашиваете что то у Института Нацпамяти, а они, вместо ответа по сути, и как историки, начинают трактовать законы.
Что вообще не в их компетенции.
А именно, наслюнявив палец листают закон о запрете тоталитарных режимов и торжествующе заявляют, не, тут такого нет( я про некие признаки нацизма), а раз нет, значит нет.
Вот и всё.
Я не буду ссылаться на мировое право, доминирующее над чем то там, дело не в этом даже.
Это как если описать признаки наступления дня со ссылкой на часы, а солнце не вписать.
И ты говоришь, так солнце ж встало, агов, а тебе- не.
Нет в законе про солнце, есть только про часы.
А они стоят.
На страже Рейха.
T.me/MaxBuzhanskiy
Засмеют
Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та ******** комунікацій, арт-критик, член Правління Молодіжної Асоціації Релігієзнавців.»
Ну, ну.
Зброєю нас не взяли, то переходимо до інших методів: «Україна, то міф, релігія то міф.»
Спец по Холокосту?
Усе правильно, надо продвигать новых хозяев страны.
Титульным гоям - работать, воевать и молчать!