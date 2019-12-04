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 Політика України
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Все про:Інститут нацпам'яті (135) В'ятрович (179) Дробович (1)

 "У національній пам'яті може не залишитися місця для України та українців", - В'ятрович про призначення Дробовича главою УІНП

Ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, депутат ВР від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович вважає призначення Антона Дробовича на посаду глави УІНП черговим неправильним рішенням уряду.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. У національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців", - написав він.

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Раніше Кабінет Міністрів України призначив Дробовича на посаду голови Українського інституту національної пам’яті.

У національній памяті може не залишитися місця для України та українців, - Вятрович про призначення Дробовича главою УІНП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163398
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а зачем вы Вятровича убрали? Чем он вас не устраивал?
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Он проста не прікооольний, нє умєєт іграть хером на райалє, не єздіт в кіно на вєлікє, зачєм умнаму наріду такоє?
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Зебилы, а зачем вы Вятровича убрали? Чем он вас не устраивал?
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Он проста не прікооольний, нє умєєт іграть хером на райалє, не єздіт в кіно на вєлікє, зачєм умнаму наріду такоє?
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Периодически порол чушь из параллельной реальности
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Все как раз наоборот, ватаголовый. В твоей альтернативной реальности правда так воспринимается.
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Не ходил на 9 мая обвешанный с головы до ног колорадками, у него нет портретов дидов на палочке... И ещё куча недостатков..
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Кстакти, о 9 мая!!! Тупин обещал Зелю пригласить на парада на Красной площади в 2020 году . Будет показательно, если поедет...
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Він путіну не подобається: ссоріт народьі, іскорєняєт савєцкіє дастіженія "У національній пам'яті може не залишитися місця для України та українців", - В'ятрович про призначення Дробовича главою УІНП - Цензор.НЕТ 6932
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Вятрович знает что говорит, потому. что, Зелох - путинская марионетка
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очень мало инфы про Дробовича.. кто он, откуда, его высказывания, его работы, и так далее?!
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Думаю, що Вятрович дещо про нього знає. Не просто ж так він написав пост.

Мабуть це якась вата, на жаль.
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Вятрович.. Просто порохобот - тому говорить всяку фігню
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Порохоботом теперь, малыш , быть по крайней мере не стыдно, в отличии от безмозглых поклонников торчка с роялем, насильников малолеток, продавцов билетов в Раде, и 100 баксовых шлюх...
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Краще бути порохоботом, чем зелєбобіком. Бо Порох, при всіх його вадах, Україну раші не здавав. І коли він їздив на міжнародні перемовини, то можна було спокійно спати і не боятися, що він поздає все *****.
А Зелох - ну такоє. Поки що нічого хорошого для України він не зробив, навпаки.
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Судя по тенденции какой то очередной малорос...
...ну чтобы ***** на Монику не обижался
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нищета уничтожает память, а у тебя рожа отменно откормлена
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Щось не імпонує мені той *щирий.....Дроботовіч * "В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП - Цензор.НЕТ 6316
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Что хотел сказать - непонятно, главное нагнать больше пафосу, трагичности и патриотичности.
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А погуглить? Дробовіч здебільше займається питаннями голокосту. Йому на голодомор класти обрізаним..."В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП - Цензор.НЕТ 9867
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малороссами значит будем...какая в принципе разница
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Вятрович чудовий історик, але має одну ваду, любить невдаху Порошенка.
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Як відверто... Тобто, якби любив більше Зє!, то й надалі очолював ІНП? І де ж тут "національна" память? А, ось вона - голокост"В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП - Цензор.НЕТ 6252
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а що, краще любити Зєлю-хуйового піаніста? Як на мене, сумнівний вибір
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І тому ти Зеленського обрав?
Бо для тебе Україна, то: «жрать, срать, ржать.»
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Да успокойте уже этого недоразвитого Вятровича
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Так як вас заспокоїли? Але ви навіть з божевільні в гамівній сорочці щось примудряєтеся, якщо не написати, то хоч перднути ротом
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а ТЫ доразвитый? иди собирай народ, там трубу вашу сняли! бутылки пластиковые взять не забудь, петрович!
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чому неправильно???? Для себе все вони роблять дуже правильно - скрізь расставляють своїх людей з хозарського каганату. Окупація - вона так виглядає.
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Институт национальной памяти?
А о том, как украинцы били нацистов с другими народами, освобождая Украину и Европу старались не помнить. Потому как в составе РККА это было. И сколько героев украинцев погибших в борьбе с гитлеровской Германией тоже памяти нет.
Так нафига такая однобокая память?
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От от , в складі РСЧА воювали проти фіннів, разом з Гітлером вбивали поляків, давай гордитись дружбою українців з РСЧА з гітлерівцями?
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этот ветрович дебил рагульский обыкновенный
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А можна вже казати що Україну де-факто в черговий раз взяли під контроль(окупували) деякі представники єврейського народу і планують після розпродажі активів(продажа землі) здати Московії, чи це ще зарано?
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Естественно, в суд Вятрович не пришел, более того, даже не забрал с почты судебную повестку.

Да и кто, в принципе то сомневался, а?

Но давайте я объясню в двух словах, что на самом деле происходит.

Дело в том, что закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов, только называется таковым.

И Третий Рейх туда вписан только для того, чтобы пользуясь тем, что Рейх всемирно признанное абсолютное ЗЛО, вписать туда прицепом и Советский Союз.

Собственно, на этом роль Рейха благополучно заканчивается.

Потому что сам закон- не про тоталитарные режимы, а просто антисоветский.

Учитывая эту его направленность, в нем тщательнейшим образом выписаны все бесконечные атрибуты Союза, за демонстрацию которых наступает ответственность.

И очень вскользь, практически никак не описаны нацистские атрибуты, даже не потому, что кто то пытался что то прикрыть, нет.

Просто не нужно было, не об этом закон.

Отсюда дальнейшие выводы, вы спрашиваете что то у Института Нацпамяти, а они, вместо ответа по сути, и как историки, начинают трактовать законы.

Что вообще не в их компетенции.

А именно, наслюнявив палец листают закон о запрете тоталитарных режимов и торжествующе заявляют, не, тут такого нет( я про некие признаки нацизма), а раз нет, значит нет.

Вот и всё.

Я не буду ссылаться на мировое право, доминирующее над чем то там, дело не в этом даже.

Это как если описать признаки наступления дня со ссылкой на часы, а солнце не вписать.

И ты говоришь, так солнце ж встало, агов, а тебе- не.

Нет в законе про солнце, есть только про часы.

А они стоят.

На страже Рейха.

T.me/MaxBuzhanskiy
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не надо сюда постить гламурного качка и просто ватного дебила Бужанского
Засмеют
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Що поганого в антирадянському законі, СРСР знищив більше українців ніж Гітлер.
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«Антон Дробович - Культурний Проект https://culturalproject.org/lectors/drobovych

Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та ******** комунікацій, арт-критик, член Правління Молодіжної Асоціації Релігієзнавців.»


Ну, ну.
Зброєю нас не взяли, то переходимо до інших методів: «Україна, то міф, релігія то міф.»
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"В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев" - "Новый руководитель УИНП - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, кандидат философских наук, магистр правоведения. Помимо работы в Альма-матер, работал экспертом Института общественно-экономических исследований. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"." - почему Дробовича главой УИНП поставили, а не Рабиновича?
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Ой, шо ви говоГите, таки да Дробович?
Спец по Холокосту?
Усе правильно, надо продвигать новых хозяев страны.
Титульным гоям - работать, воевать и молчать!
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В Ізраїлі потрібні такі специ по Холокосту, тай зарплата в 5 разів вища.
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