 "У національній пам'яті може не залишитися місця для України та українців", - В'ятрович про призначення Дробовича главою УІНП

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. У національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців", - написав він.

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Раніше Кабінет Міністрів України призначив Дробовича на посаду голови Українського інституту національної пам’яті.