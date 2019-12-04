 Україна перекаже НАТО 850 тисяч євро добровільного внеску

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Про це повідомив у фейсбуці присутній на засіданні уряду народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна здійснить добровільний внесок України в НАТО 850 тисяч євро, що дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО", - написав він.
Видання "Європейська правда" повідомляє з посиланням на джерела в уряді, що ці кошти витратять на модернізацію інфраструктури в старій штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Українська делегація зможе переїхати в інше приміщення, яке раніше займала одна з країн-членів. Як відомо, всі делегації країн-членів у 2017 році переїхали в нову штаб-квартиру.
Херассе у них стоимость аренды помещения
Як кажуть, не святі гончарять горшки
ПС. Читать умеете? Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро добровольного взноса.
А ИМ ТАМ, В НАТО, НЕ стыдно с нас брать такие деньжища? Зная о том, что творится с людьми и в какой глубокой заднице мы находимся... БРЕД. ТЕМ БОЛЕЕ - Добровольно!! А почему народ не спросили об этом???
А ви тут скиглите про свої два єврооцента...
Не соромно?
Нет, мне не стыдно! Мне стыдно за нашу власть. Они берут и разбазаривают направо и налево. Они НЕ делают того, что обещали, людям! Лучше бы помогли пенсионерам и больным детям! Для начала...
а зміцнення міжнародних відносин.
Але я бачу що ви не зацікавлені
у зближенні України і НАТО.
Участие в цивилизованных международных организациях требует ВЗНОСОВ, на которые, мать вашу, существуют!
я знаю где денежку найдут