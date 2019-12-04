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 Політика України
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Все про:Кабмін (3361) НАТО (2202) Гончаренко (222)

 Україна перекаже НАТО 850 тисяч євро добровільного внеску

Україна зробить добровільний внесок до бюджету НАТО в сумі 850 тисяч євро. Це дозволить нашій країні отримати приміщення в штаб-квартирі Альянсу.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Про це повідомив у фейсбуці присутній на засіданні уряду народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна здійснить добровільний внесок України в НАТО 850 тисяч євро, що дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО", - написав він.

Видання "Європейська правда" повідомляє з посиланням на джерела в уряді, що ці кошти витратять на модернізацію інфраструктури в старій штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посідає важливе місце в порядку денному НАТО, - Пристайко

Українська делегація зможе переїхати в інше приміщення, яке раніше займала одна з країн-членів. Як відомо, всі делегації країн-членів у 2017 році переїхали в нову штаб-квартиру.

Україна перекаже НАТО 850 тисяч євро добровільного внеску 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163397
 
   
 Топ коментарі
 
" Это позволит нашей стране получить помещение в штаб-квартире Альянса"

Херассе у них стоимость аренды помещения Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9837
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так вас, кацапов, никто и не приглашает
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Навіть на Цензорі є багато людей, які готові БЕЗКОШТОВНО віддати свою землю під базу НАТО.
А ви тут скиглите про свої два єврооцента...
Не соромно?
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" Это позволит нашей стране получить помещение в штаб-квартире Альянса"

Херассе у них стоимость аренды помещения Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9837
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посмотрите у Бутусова все Свою войну с Салатенко кто не видел,а потом себе вопрос задайте вы говножертва сцыкливая или боец?
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Ого! Почти миллион евро за аренду комнаты! Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 981
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Ви знаєте за який період? Чи аби ляпнути?
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При чем здесь скользкий Гончаренко ? К решению Кабмина?
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Бо він Гончаренко, а прем'єр -- Гончарук.

Як кажуть, не святі гончарять горшки Україна перекаже НАТО 850 тисяч євро добровільного внеску - Цензор.НЕТ 890
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А я вас предупреждал , граждане . Этих натовских ссыкунов интересуют исключительно наши гроши , а не демократия и безопасность как они декларируют . ****** они , короче ... И всегда такими были .
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Расскажите нам теперь про бескорыстных россиян.

ПС. Читать умеете? Украина перечислит НАТО 850 тысяч евро добровольного взноса.
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((я готов им целый вигвам сдавать в Брюсселе - за такие деньги)))(да пока не стоит там - но за такие деньги поставлю)
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на хрена с нищайшей страны в европе этот взнос? сосвоего кармана вноси, НИКТО НИЩУЮ, КОРУМПИРОВАННУЮ, СТРАНУ, В КОТОРОЙ ВОЙНА В НАТО НЕ ВОЗЬМЕТ 2000000000000ЛЕТ
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так вас, кацапов, никто и не приглашает
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Ахахах, як мацкальські пердаки газонули. Значить все правильно!
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...командиру батальона, который первым войдет в кремль кабинет ***** достанется бесплатно...вот тогда, считай, и вернутся те еврики, что сейчас платим за квартиру в Брюсселе...это инвестиции в будущее!...так тебе понятно, курва москальская...
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курва курвлёная)) приятно видеть пламенный пердак кацапа сегодня у сливной скабеевой от этой новости настанет аргазмус прям во время калометания на 60 минутах жидких испражнений)))
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Рішення неправильне
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Пєтров до раші і задармо не хоче Україна.
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Интересно, в штаб-квартире НАТО туалеты платные?
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Можна почати з малого. Взяти, наприклад, в оренду коврик для комп'ютерної миші в новій Штаб-квартирі. Це буде чергова діджиталізована перемога зєлєбоби на міжнародній арені.
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Петро Олексійович пожертвували, ще якісь волонтери миру, чи реваншисти за кошт громадян пєаряцця? Україна перекаже НАТО 850 тисяч євро добровільного внеску - Цензор.НЕТ 5680
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Жаль, что моя квартира - не в НАТО) И она не штаб-квартира...Эх... мне бы хоть кусочек от этой суммы... Блинн... Такая сумма. Где мы со своими проблемами, и где НАТО.
А ИМ ТАМ, В НАТО, НЕ стыдно с нас брать такие деньжища? Зная о том, что творится с людьми и в какой глубокой заднице мы находимся... БРЕД. ТЕМ БОЛЕЕ - Добровольно!! А почему народ не спросили об этом???
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Навіть на Цензорі є багато людей, які готові БЕЗКОШТОВНО віддати свою землю під базу НАТО.
А ви тут скиглите про свої два єврооцента...
Не соромно?
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Под Базу НАТО?? Бесплатно?)) Да ладно?? Видимо, все эти люди довольно богаты) У нас же в стране БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК РАВНО ОЧЕНЬ добрый человек??
Нет, мне не стыдно! Мне стыдно за нашу власть. Они берут и разбазаривают направо и налево. Они НЕ делают того, что обещали, людям! Лучше бы помогли пенсионерам и больным детям! Для начала...
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Це не разбазаривание,
а зміцнення міжнародних відносин.
Але я бачу що ви не зацікавлені
у зближенні України і НАТО.
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зацікавлені. Але ситі їх обіцянками цяцянками, и пока нам даже не дали дорожную карту, эта сумма выглядит безумной в наших условиях.
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Ты что не видишь,как Зелю провоцируют на действия гниды соевые,лишь-бы их кореш ху"ло в последний момент отказался от поездки в Францию на Нормандский ковёр.Там ведь на весь мир всплывают все "мирные"инициативы Петра Лолиты из 14-и пунктов.https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
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С ума сойти! Деньги? беня? Добровольно? Не верь им,лёсик,онивсёврут!
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Правильное решение,для масштабов страны деньги небольшие, но для Украины это огромный шаг от московского каганата.
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Ох уже эти октябрята с попами в какашках....
Участие в цивилизованных международных организациях требует ВЗНОСОВ, на которые, мать вашу, существуют!
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