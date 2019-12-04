 Я приймаю пропозицію пройти перевірку на поліграфі, щоб відкинути таку версію, - Грановський про звинувачення в можливій причетності до замаху на Соболєва

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп Олександр Грановський, коментуючи заяву депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва про можливу причетність Грановського до замаху на нього, під час якого загинув 3-річний син Соболєва, передає Цензор.НЕТ.
"Мені не знайомі почуття і стан людини, яка втратила дитину. Маю велику надію, що мене ховатимуть мої діти, як по-людськи правильно зауважив В'ячеслав Соболєв у своєму інтерв'ю журналістам. Попри те, що Слава припустив, що я можу знати людей, причетних до цих жахливих подій, я зла не тримаю - впевнений, батькам спадають на думку навіть небилиці в ці хвилини. Я повністю поділяю їхнє горе. Слава, я не так вихований, щоб хоч на секунду замислитися про подібне. Але в такі важкі для тебе хвилини ціна слів, імовірно, дуже низька. Ті, хто підкинув Славі таку версію, - покидьки. Але і це не так важливо зараз. Я звичайно ж приймаю пропозицію пройти перевірку на поліграфі, щоб якнайшвидше відкинути таку версію. Я уважно послухав відеорепортаж: прошу журналістів не тиражувати те, що не було сказано Славою. Я жива людина, я ціную людей, ціную життя і за свої майже 40 років жодного разу про таке й не чув. Слава Б-гу, що Слава не вважає, що я особисто до цього причетний, але чомусь думає, що мені можуть бути відомі якісь обставини цієї трагедії", - заявив Грановський.
"Щойно переглянув запис інтерв'ю, я негайно спробував зв'язатися з близькою тобі людиною, Слава, з метою організації такої перевірки. Мені ця людина обіцяла передзвонити через годину. Упевнений, до вечора ми погодимо логістику і поставимо в цьому питанні крапку. Крім цього питання, я готовий відповісти й на інші на тему фінансування медійної атаки проти тебе і своєї можливої в цьому участі", - додав він.
Також редакція інтернет-видання #Букви спростувала заяву депутата В'ячеслава Соболєва про причетність до кампанії проти нього.
"Видання не мало і не має жодного стосунку до будь-якої кампанії проти В’ячеслава Соболєва. При цьому ми розуміємо причини, які могли призвести до подібних заяв Соболєва. Наскільки відомо, один з колишніх працівників #Букв, якого було звільнено кілька років тому, міг брати участь у медіакампанії проти В’ячеслава Соболєва. Редакція приносить свої співчуття В’ячеславу Соболєву щодо загибелі сина та сподівається, що винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Раніше Соболєв назвав імовірних замовників замаху на нього: Ємельянов, Татьков, Брославський.
Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
3 грудня затриманим Андрію Лаврезі та Олексію Семенову оголосили підозру в умисному вбивстві
4 грудня суд заарештував Лаврегу на 2 місяці.
Остановимся на этом эпизоде, потому что он иллюстрирует, что сегодня происходит в Украине. Так сказать, модель 1:43. Итак, скандальная фирма «Трейд Коммодити», которой владеют не менее одиозные бизнесмены - Грановский и Адамовский. Скандальность фирмы в том, что в разное время ее доля в дизельных тендерах «Укрзализныци» и Минобороны была от трети до половины, и даже выше. А секрет такой впечатляющей, но не совсем законной востребованности компании был в том, что она предлагала более низкую цену на тендерах, а затем поднимала ее через дополнительные соглашения.
Второй составляющей успеха «Трейд коммодити» были действительно низкие затраты на топливо. Дешевизна топлива «Трейд коммодити» объяснялась тем, что дизель был не совсем дизелем. А смесью авиационного керосина и базового масла. Делался этот коктейль, конечно, для экономии. Если импортировать дизель, то пошлина на него аж 140 евро за тонну. А вот если импортировать авиационный керосин - то пошлина в 7 раз меньше, 21 евро. А на базовое масло и вовсе акциза нет. В Николаевском порту смешивались ингредиенты и получался керодизель. Топливо будущего, на котором ездят украинские танки и тепловозы. В зависимости от плотности конечного продукта расчетная стоимость литра такой смеси может быть на 1,65 грн/л ниже цены обычного дизельного топлива. С таким зазором можно идти на любой тендер и честно его выигрывать. Поломки двигателей? А вы докажите.
Дело «Трейд коммодити» расследовало НАБУ еще с 2017 года, периодически заявляя, что доказательств предостаточно, и следствие на финишной прямой. Президентом стал Зеленский, и все ожидали, что сейчас со скандальной компанией разберутся. И действительно, разобрались. Но по-своему.
Восстановим хронологию событий. Запись из кабинета Трубы датируется 1 июля. Что предшествовало этому разговору? 27 мая ГФС арестовала два танкера с маслом, которые пришли в Николаев с одной из компаний из орбиты «Трейд коммодити». Через месяц, 27 июня, сотрудники налоговой милиции Днепропетровского областного управления ГФС провели обыски на территории таможенного склада, где находилось арестованное масло в рамках расследования днепропетровской прокуратуры, начатого по факту нецелевого использования авиационного керосина и масла. На эти обыски в спешном порядке прибыла группа из николаевского управления ГБР, которая открыла дело против налоговиков и отбила масло.
Скандал получился громкий. Но тогда, на фоне оплаченной «Трейд коммодити» кампании в СМИ о «наезде налоговиков на честный бизнес» и действий тогда еще не совсем дискредитированного ГБР в их защиту, никто не мог толком понять, что происходит. Что за действиями ГФС стоит игра Коломойского, обращающего Грановского в своего вассала. А местный филиал ГБР просто отрабатывает щедрый занос....
Так что рекомендованный Богданом сюжет, который смотрят Труба с помощником на записях - это либо сюжет от 29 июня, что скорее всего, либо сюжет от 1 июля. Совпадение этих дат и событий, к слову, указывает, что обнародованные пленки - подлинные, и никто там ничего не компилировал. Хотя бы потому, что необходимости не было. Фигуранты сами на себя дают детальные показания.
Но что же было дальше? Преступный клубок, ведущий к Грановскому и Адамовскому, был героически распутан налоговиками и прокурорами при поддержке честных журналистов-расследователей с "1+1?". Зачем так примитивно? Украинская политика куда интересней. Спустя пару недель после выхода последнего разоблачающего сюжета на «Плюсах», в том же июле, в отношениях Коломойского и «Трейд Коммодити» наступает совет да любовь. И "Укртатнафта" Коломойского начинает отгрузки бензинов специального назначения для мини-НПЗ группы "Трейд Коммодити" в Каменском..
Вовремя предать - не предать, а предвидеть. Фундамент для своей новой крыши Грановский начал готовить, когда понял, что выигрывает Зеленский, как минимум, еще в апреле этого года, ведя переговоры с Коломойским. А из БПП вышел в мае, после личного визита Коломойского. Ну а окончательно договор «доля в бизнесе в обмен на неприкосновенность» был, видимо, заключен в июле, когда началось сотрудничество «Трейд коммодити» и «Укртатнафты»...
Темы и схемы хотели только возглавить, а не побеждать. И получить иммунитет от новой власти тоже очень просто: нужно просто отдать ей долю малую или большую в незаконном, а можно и в законном бизнесе. Как и предупреждал Владимир Александрович Зеленский в ходе предвыборной кампании - сильные будут заботиться.