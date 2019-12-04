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Все про:Зеленський (3761) Батьківщина (360) нормандська четвірка (735) Голос партія (104) Європейська Солідарність (177)

 "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції. ДОКУМЕНТ

Фракції "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" закликають усіх небайдужих українців вийти на акцію проти капітуляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про "червоні лінії" – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати", - йдеться в тексті звернення.

У зверненні зазначені такі вимоги
- Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.
- Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
- Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.
- Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
- Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

"Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість у боротьбі за Україну. Разом – до Перемоги!" - йдеться в тексті звернення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми порушимо питання про формат і терміни повернення контролю над кордоном з РФ, - Зеленський про переговори в Парижі

Євросолідарність, Батьківщина і Голос закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163394
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы за капитуляцию? "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан на акцию против капитуляции - Цензор.НЕТ 8984
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Молодцы! Сдачу Украины надо прекратить. Хотя шмаркля уже наобещал Путлеру 100 коробов.
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От на хєра нам знову ці тріумвірати на сцені?
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Ні,я пропоную інших лідерів і в меншій кількості "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 8032
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Вы разожгли во мне любопытство ))). "Имя, сестра! Имя!" (с)
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пропоную дуумвірат-наприклад Безсмертного( дипломат) і Забродського (армія) як варіант
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Погодите с армией. Армия может понадобиться немного позже.
А дипломат... Тут уже не до дипломатии, имхо. "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 1713
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Людина з армії(як варіант зараз не на службі) в дуумвіраті з хорошими зв'язками в армії. Дипломата можна замінити на політика (Яйценюка не прєдлагать)
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Это нормально, такие движения покажут зеленым малоросам, что мы - Украинцы не готовы к ихней зеленой капитуляции.
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Интересно: доедет Зеля президентом до Парыжу 9 декабря или не доедет? "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 2006
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Я мабуть шось таки пропустил ... Юльчик уже с Мародером сдыбалась , чи шо ? "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 331
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И что самое интересное и правильное (!) в этой формуле: что бы ни было в числителе и знаменателе, "Putin -- *****!" ==> все связанные с ним переменные (лица) стремятся к этому значению.
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А шо, вы, кремлевские ушлепки так переживаете?))))) А? куприки всякие и другие московские дряни? Потому как по методичке сказали Петю мочить, а вам тут ***** не рады? Боитесь Петю до усирачки? Так лежите ***** и будет вам счастье! Не лезьте сюда. А! Забыл! Вам же баланды не дадут, уродам, если не будете Пороха ругать! Так вы полежите задок путлеру - и будет еда.
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А вы, петики, теперь в одной упряжке с самой Юлей. Так что, помалкивайте. Она с вами панькаться не будет.
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Список требований данного документа является , на самом деле , поддержкой позиции президента Зеленского на переговорах в Нормандском формате. Обьективно , єто так.
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Сивого команда, могла тільки видати добровольця русні, кинути в котел, посадити за грати. Це все на що вони спромоглися за 5 років.
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Якщо 9-го грудня на Майдані біля ЙОЛКИ на буде менше 500 тисяч люду, які проти капітуляції та рюсского міра, то все зливайте воду, ви припливли....
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Я на диванчике буду боротися проти капитуляции . Он у меня старенький , но уютный . Схожу до соседки и попрошу шоб пирожков напекла . Буду перед монитором сидеть и с порожками боротися
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Тільки потім не скигли, коли тобі росгвардія та кізяки дубіналів з нагайками ввалять і повезуть кудись, де ворон Макар кістки телят не пас. Будеш піворити - "та я ж за вас тут топил, робятьі! та я ж свой, русский!"
А вони тобі - "та нам пох*й, для нас тьі хахлятина недобитая, полезай в вагон, рагуль!"
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Переживаю за промежность вани сулеймы--как бы не порвался от сомнений
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Этот парад меньшинств пусть лучше сразу в военкомат идет. В армии говорят недобор, надо чтоб военкомы на это сборище пришли, там видно много желающих повоевать чужими руками
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Придурок, на мітингу 14 жовтня мабуть половина були ветерани...
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А я ещё "призываю" к организации флеш моба :

"Путин - *****" ...
"Путин - убийца и военный преступник"

Пора напомнить всей Украине , с кем собирается базарить этот "нелох" ... но политический аматор ...

Надо помочь политику любителю с нулевым историко-политическим кругозором разобраться , с какой гебисткой мразью он будет вести переговоры !
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а шо цьому мусору залишається робити? розрахунок на убогих, готових поорать та пострибать аби не працювати.
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говорящий козлік? а хто в тебе папа?
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ти такий розумний, що аж дурний.
мій батько українець, а то що ти свого не знаєшь мене це не обходить
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в ветеринарных паспортах не элитных животных ,все записывается со слов.
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мене не цікавить, що там в твєму пачпорте. якщо написано, шо ти худоба то так і є.
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так ти не можешь бути батьком, бо твій папа цап. а ти просто довбень, цапский
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Народ таких называл Стакановцами .
Бо сам герой долбасссу , сам мучался всю жизню , понимая химеру его "рекорда" , где вся шахта на него работала пару часов и ему приписали тонны .
После этого он перестал быть шахтёром и стал моделью для комммо-плакатов ... Бухал 2 раза на день и умер от профессиональной болезни алканавтов .

Художники , его лепившие и рисовавшие так и называли его Стаканов !
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только биотуалеты собой привезите, бо на прошлой "акции" все кусты обосрали и бутылки за собой собирайте защитники евро ценностей липовые
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Зверніть увагу, які камінг-аути почалися у зебобиків. Оно у діда вище "скакай-стрибай" полізло... Починається - далі буде "кастрюли", "рагулятина с гор", "какльі", "свидомитьі", "майдауньі", "усраинушка", "телячая мова" - всі слова-маркери кацапні та українофобів.
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та всем плевать на тех проплаченных которых приведет мародер с бабой Юлей пытаясь расшатать ситуацию. Надо будет турнем Зелю но это точно будет не благодаря поросяте который ещё не все украл и рвется к корыту.
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Может поэтому их ватное ****** орало в эфире , мол Топаз дай команду ... после чего в Марининском все одели противогазы ...
Ватные ушлёпки в Киеве прячутся по норам и плохо знают город , потому их легко развести , показав Марининский как место сбора на Майдане ...
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Только потом не верещите , ватные тампоны ... шо ваши права кто-то нарушает !!!
И про киевскую хунху хавальники не раскрывайте ...

Твоё вонючее ***** отжал Крым вместе с ватным лохотратом и часть Донбасса и теперь проевропейских избирателей процентов 70-80% ...
Потому так лицедей на Банковой бздит , а от падение его рейтинга на 22% за 2 месяца он вообще выпал в осадок .
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Вот это и фся йлюлина суть.
Голосовала за сдачу крыма.
Теперь в одних рядах с барыгой.
Подкупала бабушек для митингов.
Против рынка земли (потому что своего не стяпает).
Первая у корыта - иначе в оппозицию.
Не далеко от пэпы в строю рвачей.
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Емм, а нічо, що за опитуваннями проти ринку землі рівно 73% українців? Знайома цифра, правда?
Хоча тобі з Італії мабуть видніше... "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 3514
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Це Труффальдіно із Бергамо, слуга двух господ.
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Про "слуга двух господ" - нещодавно згадав кумедний випадок з серії "жодного разу не спалився" )))
Ситуація: аккаунт з ніком а-ля "Soldier of Bandera", на аватарі Степан Андрійович, все як треба... Пише допис (що характерно, російською) - "шоколадная банда всех предала! они там все агенты кремля! за что умирали Герои?! зрада зрадна! все на новый Майдан!!!111!1"

...і раптом попередні тези якось повторюються, але трохи в іншому ракурсі - "предали исконное братство двух народов!" - а потім ні сіло ні впало - "куевская власть" і "кастрюлеголовые скаклы" "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 1597
Той прикрий випадок, коли тріль веде багато аккаунтів різних концептів - і отак взяв і переплутав методички "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 1597
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А шо было голосование ?
Может это в Палермо было или в Наполи или всё-таки на севере в Болонии ?!
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Дык ить касатик-то болезнай тосканского с тоски перепил аль пиццою отравилси - то-то его и пучить ужо который дён...
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Где-то я эту компашку уже видел)) 15лет прошло а морды те же
"Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 567
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У мене є ще одне фото 15-річної давності
"Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції - Цензор.НЕТ 110
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Зелена мімікрія
"Україна намагається домовитись з Путіним, але він розуміє тільки мову сили НАТО," - Пристайко на конференції НАТО.
І ще: "Я не бачу різниці між тероризмом та Росією."

Підмінили міністра? Щас...

Після його та Єрмака активного спілкування з главою російської президентської адміністрації Вайно, Пристайко хіба що "хутін - пуйло" не співає. Тактика прикриття, узгоджена з Кремлем: ми рвемо на собі сорочку - за вас, рідненькі, за Україну, за НАТО, але... обставини сильніші за нас. Тому на виході маємо: за Коломойського, за Москву, за "мир". Але ж ми намагались, русофобили, зі шкіри лізли!
За Гамбургським рахунком будемо судити... ні, не 9 грудня. Зелена адміністрація навчилась добре зберігати підкилимні домовленості. Основна інформація за результатами особистої зустрічі Зе і Пу (саме вона стане вирішальною) спливе на поверхню перед Новим роком і буде видаватись порційно. Ще одна тактика: поступове привчання наріду до нових реалій на тлі розслаблених Новорічних свят.

Знаєте, що ще цікаво? Запущено процес перетворення Зе на цапа відбувайла. І коли бенефіціари спецоперації "Голобородько" досягнуть своєї мети, народний телепреЗЕдент їм вже стане не потрібен - маленький Мавр свою справу зробить, маленький Мавр може піти - хай народ його з`їсть у якості сакральної жертви. І неважливо, хто прийде потім - розрахунок на незворотні зміни, вчинені зеленим турборежимом.

Чи можна протистояти такому сценарію? У ФБ - ні. Єдине, що наразі доступно - активно інформувати наших західних партнерів та формувати міжнародний фронт протидії сепаратним домовленостям Зе з Кремлем. У цьому ключі численні вояжі Порошенка західними країнами (не Макроном єдиним), відмежування від цієї влади та початок активної протидії з боку досвідчених дипломатів Єлісєєва та Зеркаль, ще багато заходів, про які говорити зарано. Кому потрібно, той розуміє і робить. Робить не на публіку, але ефективно. Одночасно йде перегрупування політичних сил на випадок йолки та дострокових виборів - багато сценаріїв на столі має не тільки Путін, але й ті, хто йому протистоїть не тільки на словах. Всі вже заспокоїлись, і кожен знає свій маневр.

Все буде добре? Якщо в це не вірити, навіщо жити?
Helgi Sharp
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...зі "сметаною" на губах. Хоча ні, не сметаною.
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Какой придурок подписал Минские соглашения, из-за которых Украина оказалась в ж опе? Вот его, 8 декабря, нужно повесить на Майдане за яйца.
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А рыговско-ахметкина часть Батькивщини знает что подписали от их имени .
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Надо ещё ляшка к ним в компашку для полного комплекта
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АУ. дыбилята!

- Никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации;
- никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
- никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей;
- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма Украине;
- никакого прекращения международных судебных процессов против России;

А вы против какого КОНКРЕТНО пункта?
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Це треба реально дістати щоб Юля з Петром разом були.
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Кто кто а Юлька вам потом петрушенкам по самые помидоры и будете вы клавишами на зеленом пианино. Она так просто на митинг не выходит.
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юля с петей на коне . а как же насчет темы танков и кандидат путина ** дожили . каолиция шо пипец . хорошо шо зеленского выбрали
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НІ -дагаварняку тет-а-тет путіна-ЗЄ.Україна не продається.
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От і добре. Гуртом і батька легше бити.
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Как это? А, вспомнил - не шатайте лодку, а то Путин...
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Не пойму, почему они эти тезисы не говорили Порошенку. Который УЖЕ подписал капитуляцию в Минске?
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Порошенко підписав, але не капітулював.
Зеленський не підписував, але капітулює.
Щось у Вас пане, аж дуже занадто суперватна логіка.
Чи це Ваша звичайна, національна хуцпА?
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НО ЭТИ ПАРТИИ САМИ КРИЧАЛИ НА ВСЕХ УГЛАХ ЧТО МИРА МОЖНО ДОСТИЧЬ ТОЛЬКО ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ! КРИЧАЛИ ИЛИ НЕТ? А ВЫ СПРОСИТЕ У РОДИТЕЛЕЙ СОЛДАТ ХОТЯТ ЛИ ОНИ МИРА ИЛИ ПОБЕДЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ? ВЫ СПРОСИТЕ СВОЮ ЖЕНУ, СВОЮ МАТЬ!
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ВЫ ЖЕ САМИ ПОДПИСАЛИ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - А КТО ИХ, ***, БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ? САМИ В КУСТЫ, МЫ ПАТРИОТЫ! А КТО НЕ ВВОДИЛ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОГДА ЗАХВАТЫВАЛИ КРЫМ И ДОНБАСС? КТО ПОСЫЛАЛ ПОД ГРАДЫ И ТАНКИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ С ОДНИМИ АВТОМАТАМИ? ЗАЧЕМ? ЧТО БЫ ВЫБИТЬ ВЕСЬ ЦВЕТ НАЦИИ?
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Они ж не о людях думают. А как по быстрее, через переворот вернуться к кормушкам.
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Кто в Украине был, тот в цирке не смеётся.
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три политических лузера "протестуют" против того, чего нет.
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