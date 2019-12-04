 "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про "червоні лінії" – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати", - йдеться в тексті звернення.
У зверненні зазначені такі вимоги
- Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.
- Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
- Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.
- Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
- Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
"Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість у боротьбі за Україну. Разом – до Перемоги!" - йдеться в тексті звернення.
А дипломат... Тут уже не до дипломатии, имхо.
А вони тобі - "та нам пох*й, для нас тьі хахлятина недобитая, полезай в вагон, рагуль!"
"Путин - *****" ...
"Путин - убийца и военный преступник"
Пора напомнить всей Украине , с кем собирается базарить этот "нелох" ... но политический аматор ...
Надо помочь политику любителю с нулевым историко-политическим кругозором разобраться , с какой гебисткой мразью он будет вести переговоры !
мій батько українець, а то що ти свого не знаєшь мене це не обходить
Бо сам герой долбасссу , сам мучался всю жизню , понимая химеру его "рекорда" , где вся шахта на него работала пару часов и ему приписали тонны .
После этого он перестал быть шахтёром и стал моделью для комммо-плакатов ... Бухал 2 раза на день и умер от профессиональной болезни алканавтов .
Художники , его лепившие и рисовавшие так и называли его Стаканов !
Ватные ушлёпки в Киеве прячутся по норам и плохо знают город , потому их легко развести , показав Марининский как место сбора на Майдане ...
И про киевскую хунху хавальники не раскрывайте ...
Твоё вонючее ***** отжал Крым вместе с ватным лохотратом и часть Донбасса и теперь проевропейских избирателей процентов 70-80% ...
Потому так лицедей на Банковой бздит , а от падение его рейтинга на 22% за 2 месяца он вообще выпал в осадок .
Голосовала за сдачу крыма.
Теперь в одних рядах с барыгой.
Подкупала бабушек для митингов.
Против рынка земли (потому что своего не стяпает).
Первая у корыта - иначе в оппозицию.
Не далеко от пэпы в строю рвачей.
Хоча тобі з Італії мабуть видніше...
Ситуація: аккаунт з ніком а-ля "Soldier of Bandera", на аватарі Степан Андрійович, все як треба... Пише допис (що характерно, російською) - "шоколадная банда всех предала! они там все агенты кремля! за что умирали Герои?! зрада зрадна! все на новый Майдан!!!111!1"
...і раптом попередні тези якось повторюються, але трохи в іншому ракурсі - "предали исконное братство двух народов!" - а потім ні сіло ні впало - "куевская власть" і "кастрюлеголовые скаклы"
Той прикрий випадок, коли тріль веде багато аккаунтів різних концептів - і отак взяв і переплутав методички
Может это в Палермо было или в Наполи или всё-таки на севере в Болонии ?!
"Україна намагається домовитись з Путіним, але він розуміє тільки мову сили НАТО," - Пристайко на конференції НАТО.
І ще: "Я не бачу різниці між тероризмом та Росією."
Підмінили міністра? Щас...
Після його та Єрмака активного спілкування з главою російської президентської адміністрації Вайно, Пристайко хіба що "хутін - пуйло" не співає. Тактика прикриття, узгоджена з Кремлем: ми рвемо на собі сорочку - за вас, рідненькі, за Україну, за НАТО, але... обставини сильніші за нас. Тому на виході маємо: за Коломойського, за Москву, за "мир". Але ж ми намагались, русофобили, зі шкіри лізли!
За Гамбургським рахунком будемо судити... ні, не 9 грудня. Зелена адміністрація навчилась добре зберігати підкилимні домовленості. Основна інформація за результатами особистої зустрічі Зе і Пу (саме вона стане вирішальною) спливе на поверхню перед Новим роком і буде видаватись порційно. Ще одна тактика: поступове привчання наріду до нових реалій на тлі розслаблених Новорічних свят.
Знаєте, що ще цікаво? Запущено процес перетворення Зе на цапа відбувайла. І коли бенефіціари спецоперації "Голобородько" досягнуть своєї мети, народний телепреЗЕдент їм вже стане не потрібен - маленький Мавр свою справу зробить, маленький Мавр може піти - хай народ його з`їсть у якості сакральної жертви. І неважливо, хто прийде потім - розрахунок на незворотні зміни, вчинені зеленим турборежимом.
Чи можна протистояти такому сценарію? У ФБ - ні. Єдине, що наразі доступно - активно інформувати наших західних партнерів та формувати міжнародний фронт протидії сепаратним домовленостям Зе з Кремлем. У цьому ключі численні вояжі Порошенка західними країнами (не Макроном єдиним), відмежування від цієї влади та початок активної протидії з боку досвідчених дипломатів Єлісєєва та Зеркаль, ще багато заходів, про які говорити зарано. Кому потрібно, той розуміє і робить. Робить не на публіку, але ефективно. Одночасно йде перегрупування політичних сил на випадок йолки та дострокових виборів - багато сценаріїв на столі має не тільки Путін, але й ті, хто йому протистоїть не тільки на словах. Всі вже заспокоїлись, і кожен знає свій маневр.
Все буде добре? Якщо в це не вірити, навіщо жити?
Helgi Sharp
- Никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации;
- никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
- никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей;
- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма Украине;
- никакого прекращения международных судебных процессов против России;
А вы против какого КОНКРЕТНО пункта?
Зеленський не підписував, але капітулює.
Щось у Вас пане, аж дуже занадто суперватна логіка.
Чи це Ваша звичайна, національна хуцпА?