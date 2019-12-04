 Українці отримають цифрове ID: Кабмін запустив пілотний проєкт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду.
"Протягом наступних шести місяців будуть перевірені стан технічної безпеки та захисту наявних реєстрів, а також повнота та достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах, зокрема шляхом співставлення даних різних реєстрів між собою", - йдеться в повідомленні.
Цифрове ID громадянина також дозволить виявити та усунути дублювання даних про одну особу чи клонування унікального запису користувача, додали в пресслужбі.
"Ці верифіковані дані будуть використані для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення. Плюс це спростить у подальшому всі процедури призначення та виплати соціальних виплат", - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Какой идиот это придумал?
Було б доцільно, як на мене, мати єдиний державний реєстр суб'єктів підприємницької діяльності, яким би користувалися (з мого дозволу на обробку персональної інформації) ті організації, яким Законами України будуть надані відповідні повноваження. Це сприяло б збереженню цілісності даних (не було б десять реєстрів, у яких дані різняться - адреси, види діяльності тощо), а також економило б кошти на апаратне забезпечення для утримання кількох реєстрів.
Паспорт ты вообще можешь терять хоть каждый месяц. И получать каждый раз новый код паспорта. Я одно время был немного причастен к этой проблеме в пределах одного банка, всего тысяч десять человек, и там было такоооеее...
А ещё операторы, которые в реестры вносят, очень часто ошибаются при вводе. 5% ошибок считается нормальным. Это значит, что 5% записей уже сразу от создания - недостоверны.
Но тут же вопрос в том, что с этого можно срубить бабла по-быстрому.
Вот бы и этих "электронных" мальчиков так занять чем нибудь бесполезным и не касающимся остального населения страны
мне когда то на работе достался в наследство 286 а потом купили 486 DX2-66
системник тогда обошелся почти в 1000 долларов (1996 год). потом были DX4-100, потом пошли пеньки
первую сетку я поднял на "нетвари" 3.12 коаксиалом... эх.. молодость