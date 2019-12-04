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Все про:Кабмін (3361) Гончаренко (222) діджиталізація (18)

 Українці отримають цифрове ID: Кабмін запустив пілотний проєкт

Протягом найближчих пів року будуть перевірені всі електронні реєстри. Дані з них порівняють між собою, інформацію про громадян доповнять, а дублікати приберуть. Це спростить призначення і отримання соцвиплат.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду.

"Протягом наступних шести місяців будуть перевірені стан технічної безпеки та захисту наявних реєстрів, а також повнота та достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах, зокрема шляхом співставлення даних різних реєстрів між собою", - йдеться в повідомленні.

Цифрове ID громадянина також дозволить виявити та усунути дублювання даних про одну особу чи клонування унікального запису користувача, додали в пресслужбі.

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"Ці верифіковані дані будуть використані для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення. Плюс це спростить у подальшому всі процедури призначення та виплати соціальних виплат", - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163392
 
 
 Топ коментарі
 
т.е. ИНН недостаточно? надо еще один номер?
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узеленские снова изобретают велосипед. вангую следующий этап - чип при рождении.
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т.е. ИНН недостаточно? надо еще один номер?
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узеленские снова изобретают велосипед. вангую следующий этап - чип при рождении.
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Кровь из носа необходимы хоть какие-то телодвижения, которые назовут реформами.
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А чем ИНН не устраивает или номер паспорта?!
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А код паспорта, ИНН - это не уникальные номера? Нужен еще один?
Какой идиот это придумал?
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Думаю, ІПН-а було б достатньо. А от навести порядок у реєстрах досить актуально. Наразі у кожної служби фактично своя база і вони зазвичай ніяк не синхронізовані.
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Кожна служба просить дозволу на використання особистої інформації, надання її іншим службам - порушення законодавства.
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Припустимо, я вношу зміни у відомості про ФОП у державного реєстратора, наприклад - змінюю види діяльности. Зміни будуть внесені у один реєстр, а от у фіскальній службі про це ніхто не дізнається, допоки я не повідомлю.
Було б доцільно, як на мене, мати єдиний державний реєстр суб'єктів підприємницької діяльності, яким би користувалися (з мого дозволу на обробку персональної інформації) ті організації, яким Законами України будуть надані відповідні повноваження. Це сприяло б збереженню цілісності даних (не було б десять реєстрів, у яких дані різняться - адреси, види діяльності тощо), а також економило б кошти на апаратне забезпечення для утримання кількох реєстрів.
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ИНН - есть люди, которые не берут его "из религиозных соображений". Я например, по молодости так прикалывался. Потом, правда, надоело, создает слишком много проблем.
Паспорт ты вообще можешь терять хоть каждый месяц. И получать каждый раз новый код паспорта. Я одно время был немного причастен к этой проблеме в пределах одного банка, всего тысяч десять человек, и там было такоооеее... Українці отримають цифрове ID: Кабмін запустив пілотний проєкт - Цензор.НЕТ 9341
А ещё операторы, которые в реестры вносят, очень часто ошибаются при вводе. 5% ошибок считается нормальным. Это значит, что 5% записей уже сразу от создания - недостоверны.
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Так и этот ID тоже не будут брать, да и в нем ошибка может быть.
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Indeed.
Но тут же вопрос в том, что с этого можно срубить бабла по-быстрому.
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Когда уже догоним и перегоним Африку, скакуасы-зеБильные?
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мне эти диджитализаторы напоминают случай из жизни. админил я как то одну контору. был там сотрудник (родственник директора) который типа был "компьютерщиком". Я замахался после его инициатив систему ремонтировать. То ip поменяет на компах, то в маршрутизатор залезет и отключит интернет, то с удаленным доступом поиграется. Управы на него небыло - родственник же и "закончил коледж по профилю". В общем решился вопрос просто - была у меня дома убитая мать. стартовала, даже система ставилась но из-за дребезга в дорожках к слотам памяти глючила безбожно спустя некоторое время нормальной работы. И вот я в одном не сильно нужном компе поменял мамку на глючную и спихнул ему как "специалисту" разобраться с проблемами. Пол года я "отдыхал" пока он копал что же не так. Я его просто занял общественно бесполезным делом. Он ничего полезного не делал но и не вредил.
Вот бы и этих "электронных" мальчиков так занять чем нибудь бесполезным и не касающимся остального населения страны
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Я могу помочь с убитым железом для спецов - хватит на два кабмина.
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у меня есть пара тройка маршрутизаторов полудохлых. каждый со своей придурью. тоже могу подкинуть. а железа - шкаф на балконе. выкинуть жалко - ностальгия. Даже модем 54к где то валяется
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Меняю полудохлые маршрутизаторы на рабочие 486 мамки.
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не береди душу
мне когда то на работе достался в наследство 286 а потом купили 486 DX2-66
системник тогда обошелся почти в 1000 долларов (1996 год). потом были DX4-100, потом пошли пеньки
первую сетку я поднял на "нетвари" 3.12 коаксиалом... эх.. молодость
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Корисна робота по впрядкуванню і спрощенню життя в державі.
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Як це відобразиться на прожитковому мінімумі і мінімальній пенсії?
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Работа по срубанию бабла скорее. Для 90% населения все эти ваши цифровые ID : как секс на Марсе - чистая фантастика.
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