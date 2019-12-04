 Українці отримають цифрове ID: Кабмін запустив пілотний проєкт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду.

"Протягом наступних шести місяців будуть перевірені стан технічної безпеки та захисту наявних реєстрів, а також повнота та достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах, зокрема шляхом співставлення даних різних реєстрів між собою", - йдеться в повідомленні.

Цифрове ID громадянина також дозволить виявити та усунути дублювання даних про одну особу чи клонування унікального запису користувача, додали в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Натискаєш на кнопку - і корупціонера немає", - Зеленський в Естонії розповів про "державу в смартфоні"

"Ці верифіковані дані будуть використані для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення. Плюс це спростить у подальшому всі процедури призначення та виплати соціальних виплат", - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.