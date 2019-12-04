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Все про:Кабмін (3361) Енергоатом (47) Гончаренко (222) НСЗУ (21) Держслужба праці (7)

 Призначено в/о керівників Нацслужби здоров'я, Держслужби з питань праці, "Енергоатому" і Державної іпотечної установи, - Гончаренко

Кабінет Міністрів призначив виконувачів обов'язків глави Національної служби здоров'я, Державної служби з питань праці, президента ДП НАК "Енергоатом" та голови правління Державної іпотечної установи.

Про це повідомив у фейсбуці присутній на засіданні уряду народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки Голови Нацслужби здоров'я України буде Мовчан Оксана Сергіївна (заступниця голови НСЗУ).

Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки голови Держслужби України з питань праці буде Дегнер Ігор Анатолійович (директор Департаменту з питань праці Держпраці).

Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки президента Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" буде Павлишин Павло Яремович (генеральний директор відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електростанція").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Дробовича главою Інституту нацпам'яті, - Гончаренко

Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки голови правління Державної іпотечної установи буде Фролов В'ячеслав Петрович (директор Департаменту активних операцій Державної іпотечної установи)", - написав він.

Призначено в/о керівників Нацслужби здоровя, Держслужби з питань праці, Енергоатому і Державної іпотечної установи, - Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163388
 
 
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Павлишин Павло Яремович Народився 8 квітня 1967 р. в селі Орішне Красноярського краю. Обласна рада шостого скликання. Обраний по одномандатному виборчому округу № 36 (м.Кузнецовськ) від Партії Регіонів.
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Скрізь ставлять своїх людей. Своїх, з хозарського каганату. Так виглядає окупація.
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А говорили,что эпоха и.о. закончилась.Оказалось, что началась эпоха ИА.
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Євреї скінчилися, почали ставити етнічних росіян...
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