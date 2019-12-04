 Призначено в/о керівників Нацслужби здоров'я, Держслужби з питань праці, "Енергоатому" і Державної іпотечної установи, - Гончаренко

Про це повідомив у фейсбуці присутній на засіданні уряду народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки Голови Нацслужби здоров'я України буде Мовчан Оксана Сергіївна (заступниця голови НСЗУ).

Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки голови Держслужби України з питань праці буде Дегнер Ігор Анатолійович (директор Департаменту з питань праці Держпраці).

Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки президента Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" буде Павлишин Павло Яремович (генеральний директор відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електростанція").

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Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки голови правління Державної іпотечної установи буде Фролов В'ячеслав Петрович (директор Департаменту активних операцій Державної іпотечної установи)", - написав він.