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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (1344) Грузія (616) замовне вбивство (60) прокуратура (1992)

 Убивство громадянина Грузії в Берліні могло бути скоєно на замовлення держорганів Росії, - прокуратура Німеччини

Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи про резонансне вбивство громадянина Грузії в Берліні, висловила припущення, що цей злочин міг бути скоєний на замовлення державних органів РФ або Чечні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Генпрокуратури Німеччини.

"Генпрокуратурі ФРН сьогодні, 4 грудня 2019 року, було передано розслідування вбивства 23 серпня 2019 року громадянина Росії та Грузії Торніке К. Є вагомі дійсні підстави вважати, що вбивство Торніке К. було скоєно або на замовлення державних органів Російської Федерації або таких органів Чеченської республіки, яка є частиною РФ", - йдеться в повідомленні.

Громадянина Грузії було убито у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік урядового кварталу Малий Тірґартен, район Моабіт, дорогою до мечеті. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці. Спочатку ЗМІ називали ім'я Зелімхан Хангошвілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бізнесмена з Грузії знайдено мертвим у покинутому колодязі під Києвом: затримано двох ймовірних пособників убивства. ФОТО

За підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсолютно безпідставними твердження про причетність російської влади до гучного вбивства у Берліні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163387
 
 
 Топ коментарі
 
И что теперь? Германия от газа российского откажется или Северные потоки закроют?
Немцы это схавают и забудут.
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Где в мире не происходят громкие заказные убийства, теракты, вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику стран, тупой и совковый шпионаж и т.д. - ВЕЗДЕ торчат уши кацапов !!! Убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть совершено по заказу госорганов России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 4155
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Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. (с)

Станислав Ежи Лец
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И что теперь? Германия от газа российского откажется или Северные потоки закроют?
Немцы это схавают и забудут.
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Та взагалі не буде жодного ФЄ... а то раптом путен нападє
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они еще вьілежут до блеска одно место.
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а какльі им помогут. вот такие как єтот Какел Констик например "Русские в Германии"
https://www.youtube.com/channel/UCne5VqVKqONYDpL_2JK62zg
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І яке відношення замовлення кадиркіним грузина має до газопроводів?
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на Цензоре форумчане и без расследования немцев уже знали от куда уши растут),немцы еще 2~3 года арабов у себя по принимают на ПМЖ и потерят дух и силу.
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При чем тут арабы,скрепыш ?Татаромордва кгбэшная - рассадник терроризма
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Закінчуйте той Норд стрим 2 , не відволекайтеся !
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Где в мире не происходят громкие заказные убийства, теракты, вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику стран, тупой и совковый шпионаж и т.д. - ВЕЗДЕ торчат уши кацапов !!!
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ыыыы - опять путин. Он везде )))
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Что то не везет грузинским бизнестенам, везде их убивают.
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зате бульбостанським кагебешникам везе
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это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни. Чечня уже не расссея?
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Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. (с)

Станислав Ежи Лец
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Чеченец, которому Германия отказала в предоставлении политического убежища. Немецкие власти косвенно виновны в его смерти.
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Они высылают двух российских дипломатов. СП-2 не только не трогают, а обещают контрсанкции в отношении США, если американцы введут санкции против потока, а Украине обещают свернуть фин.помощь ЕС, если она присоединится к американским санкциям. Это заявление главы комитета по энергетике германского парламента.
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