 Б'ють по нирках і змушують роздягатися до гола на морозі, - Денісова про катування учасника "Автомайдану" Якименка в російській в'язниці

Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отримала інформацію щодо кричущої ситуації з порушення прав незаконно засудженого громадянина України Володимира Якименка, який утримується в ФКУ ВК 4 УФСВП Росії по Саратовській області.



У Володимира суттєво погіршився стан здоров’я. Він страждає від болю в животі та ключиці, також має проблеми із зубами. Попри існуючі проблеми зі здоров’ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги нашому співгромадянину", - розповіла Денісова.

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За словами Денісової, Якименка під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження.



Крім того, за її даними, працівники колонії б'ють українця по нирках, виводять на вулицю за мінусової температури та змушують роздягатися до гола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей.

До того ж, Якименко не забезпечений одягом за сезоном і взуттям за розміром, що призвело до травм ніг. Дружина українця передавала посилку з теплими речами і ліками, але її в колонії не прийняли.

У зв'язку з цим Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням якомога швидше допомогти проведенню повного медобстеження Якименка та за його результатами надати відповідну медичну допомогу.

Також вона закликала радника-посланника тимчасово повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила терміново перевірити умови утримання та забезпечити Якименку відповідну консульсько-правову допомогу.

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Нагалаємо, ФСБ РФ звинуватила Якименка в перевезенні наркотиків. Володимир працював таксистом і неодноразово перетинав адмінмежу з Кримом. Дружина вважає, що хтось дізнався про його проукраїнські погляди і підставив. У РФ українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.