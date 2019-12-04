EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  2228  15
Матеріали за темою:
Все про:Денісова (397) катування (179) Росія (21498) політв'язні (1090) Якименко (14)

 Б'ють по нирках і змушують роздягатися до гола на морозі, - Денісова про катування учасника "Автомайдану" Якименка в російській в'язниці

Уповноважений з прав людини Людмила Денісова заявляє, що до активіста "Автомайдану" Володимира Якименка, засудженого в Росії, застосовують фізичне насильство в російській колонії і відмовляють у наданні медичної допомоги.

Про це вона написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отримала інформацію щодо кричущої ситуації з порушення прав незаконно засудженого громадянина України Володимира Якименка, який утримується в ФКУ ВК 4 УФСВП Росії по Саратовській області.

У Володимира суттєво погіршився стан здоров’я. Він страждає від болю в животі та ключиці, також має проблеми із зубами. Попри існуючі проблеми зі здоров’ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги нашому співгромадянину", - розповіла Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утримуваний у РФ учасник "Автомайдану" і волонтер Якименко піддається тортурам, - дружина

За словами Денісової, Якименка під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження.

Крім того, за її даними, працівники колонії б'ють українця по нирках, виводять на вулицю за мінусової температури та змушують роздягатися до гола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей.

До того ж, Якименко не забезпечений одягом за сезоном і взуттям за розміром, що призвело до травм ніг. Дружина українця передавала посилку з теплими речами і ліками, але її в колонії не прийняли.

У зв'язку з цим Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням якомога швидше допомогти проведенню повного медобстеження Якименка та за його результатами надати відповідну медичну допомогу.

Також вона закликала радника-посланника тимчасово повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила терміново перевірити умови утримання та забезпечити Якименку відповідну консульсько-правову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засуджених у "справі українських диверсантів" Дудку і Бессарабова чинять тиск у СІЗО, - Денісова

Нагалаємо, ФСБ РФ звинуватила Якименка в перевезенні наркотиків. Володимир працював таксистом і неодноразово перетинав адмінмежу з Кримом. Дружина вважає, що хтось дізнався про його проукраїнські погляди і підставив. У РФ українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.

Бють по нирках і змушують роздягатися до гола на морозі, - Денісова про катування учасника Автомайдану Якименка в російській вязниці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163385
 
 
 Топ коментарі
 
По сравнению-украинская колония это санаторий.
 показати весь коментар
 
Что он делал в Мордоре ? Или насильно вывезли с Украины?
 показати весь коментар
 
Ну, що сказати?- Доїздився в Крим.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Это обычный процесс попадания в верховну зраду по ускоренной процедуре
( козак гаврилюк)
 показати весь коментар
 
 
Срочно собрать деньги,на квартиру в ценре Киева герою!
 показати весь коментар
 
 
Симметрично надо относится и к россиянам в наших тюрьмах.
В России уполномоченный по правам человека это вообще волшебная должность, ты как-бы уполномоченный по тому, чего не существует. Обращаться к этому человеку, это все равно, что стоя посреди поля, стучаться в воображаемую дверь.
 показати весь коментар
 
 
да им то ср@ть как мы будем относиться к роисянам! наоборот это для них будет лишним доказательством что мы братские народы, и оно того стоит что бы терять человеческий облик
 показати весь коментар
 
По сравнению-украинская колония это санаторий.
 показати весь коментар
 
 
Что он делал в Мордоре ? Или насильно вывезли с Украины?
 показати весь коментар
 
 
А в украинских тюрьмах не пробовала навести порядок. Как укр.военного насиловали за участие в АТО, и кто привлечен к ответственности .
 показати весь коментар
 
Подібне робили на Майдані з Гаврилюком.Співпадіння?
 показати весь коментар
 
 
говорят, говорят - не ездите на расию, особенно, если вы - участник АТО, активист нац организаций...чем думают все эти люди??
 показати весь коментар
 
 
по идее после 14 года там могут любого заластать участвовал 5 лет в вк или еще де в срачах и комментах--вот тебе и террорист мемы пикчи видео--тыщами так это ультра игил.. Б'ють по нирках і змушують роздягатися до гола на морозі, - Денісова про катування учасника "Автомайдану" Якименка в російській в'язниці - Цензор.НЕТ 6431
 показати весь коментар
 
 
и это тоже, в вк, фб. Нечего нам сейчас на расии делать
 показати весь коментар
 
Автомайдановец,ездил ездил в Крым,бабосы рубил,и было все хорошо.
Мысль о том,что он перевез наркоту,что бы было еще лучше,конечно ни у кого не возникает!?
Попал строго по убеждениям,а наркота?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору