 Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.
"Чи знав я, що президент США заблокує допомогу?.. Коли у мене була розмова телефоном (з Трампом. - Ред.), я цього не знав", – зазначив Зеленський.
Водночас він запевнив, що ситуація з імпічментом президента у США не впливає на його роботу.
"Я думаю, що це більше впливає на роботу інституцій Сполучених Штатів Америки. За всієї поваги до нашого стратегічного партнера, до США, - ми вдячні за допомогу будь-яку, - але у нас незалежна Україна і в нас є реально більш пріоритетні проблеми", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.
Ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі Президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.
ты поехавший?
Что такоё "путлёр"?
ВСЕ в ОПе знали а ты один не знало????
может тебе в отставку пора???? моника???
))))))))))))
Не знал, что у главы "Укроборонпрома" два паспорта.
Не знал, что Трамп дулю ему скрутил.
Не знает, что цена на газ снизилась для Коломойского, а у меня в платежке выросла.
Чего ты еще не знаешь????!!!!
Если не справляешься - может пора на пенсию?
Зеленому клоуну - барабан на шею и от мертвого осла уши.
После столкновения водитель Kia закрылся в машине. Патрульным пришлось применять силу, поскольку он вел себя неадекватно и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места аварии. Его заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. Спустя несколько минут он начал отрицать то, что является участником ДТП. По словам мужчины, он пытался помочь пострадавшему пассажиру, а патрульные начали его избивать, поэтому он спрятался в Kia.
Об этом сообщают «Буквы».
Пока кто-то из народных депутатов выступал, Стефанчук заснул, сидя на своем рабочем месте.
Но его потом разбудил коллега по фракции - «Юзик» - Юрий Корявченков.
(не факт, що він правильно почув би слово "разбуди")
США вновь отказали в визах российским дипломатам-чекистам
США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства МИД РФ. Американскую визу также не получил опущенный директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.
Об этом сообщается на сайте посольства РФ в США, передает atr.
Делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции. Мальгинов, в свою очередь, направлялся на молодежный форум в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.
Российские дипломаты уверенны, что США своими действиями «подкидывают дрова в огонь вражды», и эти действия ведут к деградации российско-американских отношений.
Напомним, в октябре США не выдали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого - в сентябре - посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Отметим, что с 1 января США вдвое подняли цену виз для населения РФ. Кроме повышения цены многократной визы, была усложнена процедура получения повторного ее получения. Раньше новую визу можно было получить по почте, теперь граждане РФ должны будут проходить собеседование при получении повторной визы.
1. https://focus.ua/politics/445734-v_ukraine_znali_o_zamorozke_voennoi_pomoshchi_ssha_no_govorili_molchat__zerkal
2. https://fakty.ua/325155-kiev-znal-o-zamorozke-trampom-*******-pomocshi-ukraine-v-den-telefonnogo-razgovora-25-iyulya
3. https://24tv.ua/ru/zelenskij_znal_o_zaderzhanii_*******_pomoshhi_ssha_ukraine_n1243357
4. https://strana.ua/news/237147-v-ofise-prezidenta-srazu-uznali-o-zamorozke-*******-pomoshchi-ukraine-iz-ssha-i-prosili-mid-molchat-ob-etom-zerkal.html
Ну и вишенка буквально вчера на Цензоре:
У Зеленского знали о задержке военной помощи США еще в июле и пытались это скрыть.
Зеркаль не вспомнила точную дату получения телеграммы. Однако сообщила, что ее точно прислали до 30 июля - через несколько дней после скандально известного телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Вы информацию,хоть читать научитесь
По ее словам, она узнала о задержании американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне. Она не смогла вспомнить точную дату, отметив лишь, что ее прислали 30 июля, через несколько дней после скандальной телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Офис президента Украины также получил телеграмму из посольства в Вашингтоне: "Мы получили ее одновременно", - добавила Зеркаль.
Дипломат первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины узнало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.
Экс-заместитель главы МИД Украины отметила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.
Источник: https://censor.net.ua/n3163212
"Президент Владимир Зеленский заявил, что не знал о блокировании военной помощи Украине от США, когда разговаривал с Дональдом Трампом по телефону."
так шо по поводу "лоха", я попросил бы, попросил бы....