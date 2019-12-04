 Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

"Чи знав я, що президент США заблокує допомогу?.. Коли у мене була розмова телефоном (з Трампом. - Ред.), я цього не знав", – зазначив Зеленський.

Водночас він запевнив, що ситуація з імпічментом президента у США не впливає на його роботу.

"Я думаю, що це більше впливає на роботу інституцій Сполучених Штатів Америки. За всієї поваги до нашого стратегічного партнера, до США, - ми вдячні за допомогу будь-яку, - але у нас незалежна Україна і в нас є реально більш пріоритетні проблеми", – сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон прискорить надання Україні коштів, які не надійшли в серпні-вересні

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі Президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.