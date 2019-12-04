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 Політика України
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Все про:Зеленський (3761) допомога (939) США (5920) Трамп (2300)

 Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знав про блокування військової допомоги Україні від США, коли розмовляв з Дональдом Трампом телефоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

"Чи знав я, що президент США заблокує допомогу?.. Коли у мене була розмова телефоном (з Трампом. - Ред.), я цього не знав", – зазначив Зеленський.

Водночас він запевнив, що ситуація з імпічментом президента у США не впливає на його роботу.

"Я думаю, що це більше впливає на роботу інституцій Сполучених Штатів Америки. За всієї поваги до нашого стратегічного партнера, до США, - ми вдячні за допомогу будь-яку, - але у нас незалежна Україна і в нас є реально більш пріоритетні проблеми", – сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон прискорить надання Україні коштів, які не надійшли в серпні-вересні

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Ексзаступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі Президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163384
 
   
 Топ коментарі
 
Моника Моника, выходи из домика Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5606
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Да он хоть, что-то знает?
Не знал, что у главы "Укроборонпрома" два паспорта.
Не знал, что Трамп дулю ему скрутил.
Не знает, что цена на газ снизилась для Коломойского, а у меня в платежке выросла.
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а я думаю что нет... ему не положено даже знать ) так водят кругами показывают тушку везде.. зачем ему что-то знать за него и так все решат )
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"Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!"
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А зачем США помогать будущему союзнику паРаши? Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4146
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ты уже 2 раза обосрался, я тебе вопрос, а ты мне кривляешься да выкрутасничаешь.... мне кажется что тупой здесь ты.
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Не обосрался, а обосралось(ты же сам о себе пишешь что ты умалишенное)

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Ну чё тебе неймется, урод безграмотный. ПНХ.
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Новый закон от зелёной чумы: если Ваш родственник три года назад уезжал на заработки, то Ваша субсидия незаконна и её прийдется погасить!
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а ты ХТО преЗЕК???
ВСЕ в ОПе знали а ты один не знало????
может тебе в отставку пора???? моника???
))))))))))))
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Да он хоть, что-то знает?
Не знал, что у главы "Укроборонпрома" два паспорта.
Не знал, что Трамп дулю ему скрутил.
Не знает, что цена на газ снизилась для Коломойского, а у меня в платежке выросла.
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А що ж тобі ідіоту не підсунули сценарій при розмові? Ти ж все життя провів по написаним сценаріям. Ідіот--хоч би не признавався,що дебіл. Нічого не знає,нічого не чує,нічого не бачить. А бачить тільки богдана,та єрмака,ну і звичайно беню.
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А если б знал, все равно не смог бы задуматься о последствиях и просчитать наперед ходы в игре. Президентом - эт все таки не сосисочкой по рояльчику, тут шурупать надо, а не Фунта роль отбывать. ЗицПрезидент - прохаванный "нелох" для "нелохов". Ничего, "онсможет", "оннаучится", да зебы?)))
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ну да,цаР зебилов хАроший - оно просто тупой и ничего никогда "не знает" Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9968
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От бідний бубочка: на електромобілі катається, в спортзалі селфі робить, а про блокування допомоги від США йому не сказали. Бідолаха...
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"Бэ-э-эээ... Я не фнал о фамалофке фаеннай фофофы Уклаине, лафгафафыфая ф Тлямпом па фефефо-о-ону..." Я не знал о заморозке военной помощи Украине, разговаривая с Трампом по телефону, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6900
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Йому ще й візміщіння вріда буде за счіт потняків податків.
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Ганьба всій світовій економіці! Нобелівська премія з економіки Зеленському - він винайшов новий економічний двигун: президент N6 зобов'яже банки давати кредити під 5/7/9% річних (при обліковій ставці центробанку 15,5%)
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Всі за кредитами, і зразу кладемо на депозит!
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Дашотыгаваришь? А может ты еще не знаешь что ***** подготовил тебе документы на подписание о капитуляции?
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Ну ну.....
Чего ты еще не знаешь????!!!!
Если не справляешься - может пора на пенсию?
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Так он, может быть, и о войне в Украине, не знает? Брехун "в своём репертуаре...".
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так высрал же недавно: я не собираюсь начинать войну на Днобассе.
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На ЦН одни порохоботовские всезнайки собрались, противно.
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Зелебоба, что за истерика? Ну стебёмся с Вовчика и чё? Правда глазки колет и режет не по деццки? Стыдно, что голосил, как и все остальные недоумки? А мы говорили, а мы предупреждали, а что ты тогда орал? Вообще то, это хорошо, что стыдоба берёт. Есть шанс поумнеть, но это не точно.
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Тебе ума не хватает понять, что кроме зелебобов и порохоботов есть еще и нормальные люди, чмо.
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"есть еще и нормальные люди, чмо" - не зупиняйся, продовжуй. "Сльі, тьі на кого тут дуру гонишь, уася? я пацан намальньій, тьі чмо!"
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А тобі не вистачає розуму доперти, що проти Зе уже давно не одні лиш порохоботи... Він уже навіть Юльку (яка була дуже лояльною до нього) умудрився проти себе настроїть! А до того настроїв Гриценка, ще раніше - націоналістів... То шо, всі вони порохоботи?
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Они не порохоботы. Но только порохоботы и№анутые на всю голову.
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Останнім часом зебобіки хочуть, щоб про преЗЕдента "токмо хвалебно, поштительно и с надлежащим трепетом, кажиннай холопка страх имей и свой шесток знай".
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Не, так уже не выйдет. Он уже столько народу настроил против себя, не выйдет.
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А он всєго-ліш хотєл прінєсті мір і благодєнствіє в каждий дом !
Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1634
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Повторюсь специально для тебя-Тебе ума не хватает понять, что кроме зелебобов и порохоботов есть еще и нормальные люди, чмо
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Він знав лишень одне - шо ген прокурор його сто процентно свой в доску...Ні про що інше йому під час розмови з Трампом знати не належало...
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Фсбшным Семочко-Свиньям и остальной кремлевской мрази дырку от бублика и балалайкк в жопу.
Зеленому клоуну - барабан на шею и от мертвого осла уши.
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Пригоди "*************" в ролі гівнокомандувача.
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знал не знал новая забава бубочки Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7376 Подозреваемый ушел в отказ Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7376
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Чомусь згадалося: "Атвечаю, Вася! Я тут самая главная овца! Я ох#ел, бл#дь! Представляешь?!" - пьяный угонщик устроил ДТП в Киеве. ВИДЕО 18+
После столкновения водитель Kia закрылся в машине. Патрульным пришлось применять силу, поскольку он вел себя неадекватно и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места аварии. Его заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. Спустя несколько минут он начал отрицать то, что является участником ДТП. По словам мужчины, он пытался помочь пострадавшему пассажиру, а патрульные начали его избивать, поэтому он спрятался в Kia.
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кто-то это ещё хавает.?..... ключевой сюзник прекращяет подачу военной помощи а он "не знал"....... да ему 42 и он таки ......
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Народный депутат от «Слуги народа» Николай Стефанчук заснул в сессионном зале Верховной Рады.
Об этом сообщают «Буквы».
Пока кто-то из народных депутатов выступал, Стефанчук заснул, сидя на своем рабочем месте.
Но его потом разбудил коллега по фракции - «Юзик» - Юрий Корявченков.
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Треба було Ківу попрохати - "Илюха, поди Свинарчука разбуди..."
(не факт, що він правильно почув би слово "разбуди")
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В той час,коли чучало дубінське в креслі прем'єр-міністра розкинулось.
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Зато пеца все знает)))
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"Учись, студент!" (с)

США вновь отказали в визах российским дипломатам-чекистам

США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства МИД РФ. Американскую визу также не получил опущенный директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6709

Об этом сообщается на сайте посольства РФ в США, передает atr.

Делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции. Мальгинов, в свою очередь, направлялся на молодежный форум в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.
Российские дипломаты уверенны, что США своими действиями «подкидывают дрова в огонь вражды», и эти действия ведут к деградации российско-американских отношений.

Напомним, в октябре США не выдали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого - в сентябре - посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что с 1 января США вдвое подняли цену виз для населения РФ. Кроме повышения цены многократной визы, была усложнена процедура получения повторного ее получения. Раньше новую визу можно было получить по почте, теперь граждане РФ должны будут проходить собеседование при получении повторной визы.
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А в США говорят, шо ЗЕ знал. И почему-то кажется, что все мы знаем, кто врет.
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"Президент Владимир Зеленский заявил, что не знал о блокировании военной помощи Украине от США, когда разговаривал с Дональдом Трампом по телефону."

Зеркаль не вспомнила точную дату получения телеграммы. Однако сообщила, что ее точно прислали до 30 июля - через несколько дней после скандально известного телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.



Вы информацию,хоть читать научитесь Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2779
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А давай ты не будешь выдергивать то, что вам, зебилоидам, больше нравится:

По ее словам, она узнала о задержании американской помощи из дипломатической телеграммы, полученной от посольства Украины в Вашингтоне. Она не смогла вспомнить точную дату, отметив лишь, что ее прислали 30 июля, через несколько дней после скандальной телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Офис президента Украины также получил телеграмму из посольства в Вашингтоне: "Мы получили ее одновременно", - добавила Зеркаль.
Дипломат первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины узнало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.
Экс-заместитель главы МИД Украины отметила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.
Источник: https://censor.net.ua/n3163212
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Ну и какое имеет отношение телеграмма 30 июля,к тому,что сказал Зе.Разговор с Трампом состоялся 25 июля.
"Президент Владимир Зеленский заявил, что не знал о блокировании военной помощи Украине от США, когда разговаривал с Дональдом Трампом по телефону."
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Если ты действительно не знал, то тебя имеют твои же шептуны (это и так ясно). Если же ты врешь, то тебя поимеет новый президент США с Конгрессом и активная часть украинцев, которая не смотрит твоих "Скатов". В любом случае ты лох.
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но в принципе, он миллионер и президент.... а мы пишем на Цензоре
так шо по поводу "лоха", я попросил бы, попросил бы....
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з попередніх перлів ... він не знав що президент людей не саджає ... юрист хренов! мізки в спортзалі не накачаєш в 42 вони або є або тирса як в Вініпуха!
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Зато прекрасно знал кого новыми лицами призначати

Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6191
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Якщо 9-го грудня на Майдані біля ЙОЛКИ на буде менше 500 тисяч люду, які проти капітуляції та рюсского міра, то все зливайте воду, ви припливли....
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А що ти взагалі знав? Лох...Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9767 P.S. Так надо было знать. (с)
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брешем ранком брешем в день брешем завжди і всьюду бо брехня то наше все _зелох він же піаніст і бубочка
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Не верю ни единому сказанному слову. Зеле эти деньги были нужны, как воздух, врет он все, как и вся его команда.
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всё верно сказал. а прахоботы - подкацаные зебобики.
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