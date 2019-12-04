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Все про:Одеса (2199) пожежа (1872)

 Пожежа в одеському коледжі: 21 постраждалий перебуває в лікарні, пожежник і студент у важкому стані

Представник муніципального департаменту охорони здоров'я Алла Калєєва повідомила, що в лікарнях перебуває 21 постраждалий унаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

Серед постраждалих 9 неповнолітніх учнів коледжу та 5 пожежників.

Один учень коледжу і один пожежник - у важкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість постраждалих унаслідок пожежі в одеському коледжі зросла до 19, площа займання збільшилася до 3 тис. кв. м

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.

Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163381
 
 
 Топ коментарі
 
почему пожарник в тяжелом он что бот неудачник там шлем балон снаряга броня антипригарная.. Пожежа в одеському коледжі: 21 постраждалий перебуває в лікарні, пожежник і студент у важкому стані - Цензор.НЕТ 5590
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Гори, моя Одесса... Гори не унывай...
Слава городским властям! Слава коммунальщикам! Да здравствуют бандиты! Да здравствует бабло! Все пучком, Владимир Александрович!
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Любит Одесса кацапам праздник устроить,у Скабеевой сегодня будут танцы!
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Це звісно все дуже сумно і жахливо. Немає жодного зловтішання - лише співчуття постраждалим, хай їм Бог допомагає та береже. Але ж правляча зелена шобла не вважає населення України за людей, зелена шмаркля прямо так й сказала в своєму відосіку з бігової доріжки. Як вчить Талмуд - "Ґой є худобина в людськiй подобi", "Мертвий робiтник-християнин є меншою втратою для роботодавця, нiж мертвий вiслюк" або "Єврей не зобов'язаний додержуватися моралi щодо ґоїв", так і чинить зелена шмаркля. Тому нічого дивного в тому, що правлячій нині говноквартал заспіває пісеньку про пожежу та смерті гоїв - це в межах їхньої релігійної моралі.
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Начал за здравие, закончил как червь навозный. Подобные уроды в лицо улыбаются и плюют на спину.
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Ну и что сказать?
После гибели детей в пионерлагере КТОТО ПРОВОДИЛ ПРОВЕРКИ И ОТЧИТЫВАЛСЯ ПЕРЕД КЕМ-ТО .
Или отписывался?
Разогнать на ФИК одесское МЧС . ВСЕХ НА ФИК. Взять новых
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какие проверки, какая євакуация? у нас норма "Запасной вьіход. Ключи находяться у сторожа". а сторож дома бухой. Ну прям стрела в яйце, яйцо в утке, утка в шоке.
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Не в тему конечно, но "Пожарный". Они же вас журналиком не называют.
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Я вижу в окно густой дым над центром города☹.это я на Таирово.дым черный очень густой, наверное не могут потушить☹...
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У нас все только по делается только уже по "результату" пожара. ( да и не только у нас) Предупредительные меры носят чисто формальный характер для бумажек и отчетностей, ну и возможно для взяток. Жалко пострадавших и погибших, ужас.. Приходилось вблизи видеть вот так спасенных, страшная картина...не дай бог даже увидеть такое, не то что испытать.
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в параше дом обрушился и срочник здох вот им ответочка))
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http://urod.ru/news/100563/

В Мытищах пешеход порезал сотрудника ДПС за сделанное замечание

http://urod.ru/news/100578/

В Перми пьяный мужик обстрелял соседей: двое ранены, один человек погиб

В Белгороде в жилом доме произошёл взрыв. Одна из стен обрушилась.
Пострадавшие доставлены в больницу: 2 человека с переломами, ещё 2 с ожогами. Один из жителей находится в противошоковой палате, другой - в хирургии, еще один человек - в ожоговом центре.
https://vk.com/video-112510789_456257215?list=a8b4ef2123717f62de
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почему пожарник в тяжелом он что бот неудачник там шлем балон снаряга броня антипригарная.. Пожежа в одеському коледжі: 21 постраждалий перебуває в лікарні, пожежник і студент у важкому стані - Цензор.НЕТ 5590
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Повідомили що коледж не опалювався.Я кричу!Як с*ка так сталося, я вас питаю,що в Україні навчальні заклади та цілі міста не мають опалення, а якісь примати типу Коболєва, мають зарплату в десятки, а то і сотні мільйонів гривень ? Чому той лисий лохобан -мер, поставлений свинорилим, допустив до такої трагедії.Чи може винний Зе, а порохорилі?
В чому діти винні та викладачі з коледжу? Чим завинили прості Українці і перед ким?
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Так мера вроді як самі Одесити вибрали, при чім тут президент ?
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На нем уголовных дел, как блох на собаке. И где? Где политическая воля, я спрашиваю?
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Гори, моя Одесса... Гори не унывай...
Слава городским властям! Слава коммунальщикам! Да здравствуют бандиты! Да здравствует бабло! Все пучком, Владимир Александрович!
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Любит Одесса кацапам праздник устроить,у Скабеевой сегодня будут танцы!
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