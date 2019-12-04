 Пожежа в одеському коледжі: 21 постраждалий перебуває в лікарні, пожежник і студент у важкому стані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

Серед постраждалих 9 неповнолітніх учнів коледжу та 5 пожежників.

Один учень коледжу і один пожежник - у важкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість постраждалих унаслідок пожежі в одеському коледжі зросла до 19, площа займання збільшилася до 3 тис. кв. м

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.

Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.