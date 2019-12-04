 Пожежа в одеському коледжі: 21 постраждалий перебуває в лікарні, пожежник і студент у важкому стані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".
Серед постраждалих 9 неповнолітніх учнів коледжу та 5 пожежників.
Один учень коледжу і один пожежник - у важкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.
Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.
После гибели детей в пионерлагере КТОТО ПРОВОДИЛ ПРОВЕРКИ И ОТЧИТЫВАЛСЯ ПЕРЕД КЕМ-ТО .
Или отписывался?
Разогнать на ФИК одесское МЧС . ВСЕХ НА ФИК. Взять новых
В Мытищах пешеход порезал сотрудника ДПС за сделанное замечание
http://urod.ru/news/100578/
В Перми пьяный мужик обстрелял соседей: двое ранены, один человек погиб
В Белгороде в жилом доме произошёл взрыв. Одна из стен обрушилась.
Пострадавшие доставлены в больницу: 2 человека с переломами, ещё 2 с ожогами. Один из жителей находится в противошоковой палате, другой - в хирургии, еще один человек - в ожоговом центре.
https://vk.com/video-112510789_456257215?list=a8b4ef2123717f62de
В чому діти винні та викладачі з коледжу? Чим завинили прості Українці і перед ким?
Слава городским властям! Слава коммунальщикам! Да здравствуют бандиты! Да здравствует бабло! Все пучком, Владимир Александрович!