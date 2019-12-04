 Законопроєкт про ринок землі розглянуть 16-20 грудня, - Арахамія

Про це журналістам розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Ринок землі буде наступного (пленарного. - Ред.) тижня", - сказав він.
При цьому, зазначив Арахамія, парламент планує зібратися і наступного, непленарного тижня. В "Слузі народу" прогнозують, що відбудуться 2 засідання, ймовірно, у вівторок і в четвер.
Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1 + 1», - написала Рожкова.
Делается это все, чтобы деморализовать руководство НБУ, которое мешает Коломойскому взять под контроль Приватбанк и финансовую систему страны. А кроме того - развалить иски Приватбанка и НБУ в зарубежные суды по возврату украденных Коломойским миллиардов. Преследование и угрозы руководству Нацбанка - похоже, будничное событие и для президента, и для СБУ. Никто по поводу чертей Коломойского никому не звонит. Когда убьют, тогда обращайтесь. Или когда напишут, «Смолий что - бессмертный!?».И да, появление титушек возле домов Смолия и Рожковой - еще один ответ с иллюстрациями на вопрос «Причем тут Коломойский?!» в деле поджога дома Гонтаревой.
youtube.com/watch?v=N4Ip6wJ_e5M
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y
Решили наглядно всем напомнить почему.
Увидишь где ты будешь на следующий день.
АраХАМия ...