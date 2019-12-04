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 Політика України
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Все про:ВР (6266) Арахамія (163) ринок землі (44)

 Законопроєкт про ринок землі розглянуть 16-20 грудня, - Арахамія

На наступному пленарному тижні Верховна Рада розгляне проєкт закону про запуск ринку землі. Перш ніж документ потрапить у зал, профільний комітет має розглянути близько 3 тисяч поправок до нього.

Про це журналістам розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Ринок землі буде наступного (пленарного. - Ред.) тижня", - сказав він.

При цьому, зазначив Арахамія, парламент планує зібратися і наступного, непленарного тижня. В "Слузі народу" прогнозують, що відбудуться 2 засідання, ймовірно, у вівторок і в четвер.

Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163379
 
 
 Топ коментарі
 
під час війни землю боронять, а не продають (с)
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Та ті хто боронять окропляють її своєю кровю а хто купує тей ні до України не до її захисту ніякого відношення не мають а навпаки чим земля проблемніша тим її можна дешевше прикупити.Тому думаю що поки в Україні війна продаж земель це здача вороку України.
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Судячи по кількості людей на акціях, землю в українців відбуратинити простіше ніж забрати цукерку у дитини.
youtube.com/watch?v=N4Ip6wJ_e5M
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y
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під час війни землю боронять, а не продають (с)
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Українці боронять, а шши дди - продають.
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Та ті хто боронять окропляють її своєю кровю а хто купує тей ні до України не до її захисту ніякого відношення не мають а навпаки чим земля проблемніша тим її можна дешевше прикупити.Тому думаю що поки в Україні війна продаж земель це здача вороку України.
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Коломойский начал персональное преследование главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой. Игорь Валерьевич послал боевые отряды приматов, чтобы те терроризировали руководство Национального банка страны по месту жительства. О подробностях происходящего сообщила Рожкова.
"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1 + 1», - написала Рожкова.
Делается это все, чтобы деморализовать руководство НБУ, которое мешает Коломойскому взять под контроль Приватбанк и финансовую систему страны. А кроме того - развалить иски Приватбанка и НБУ в зарубежные суды по возврату украденных Коломойским миллиардов. Преследование и угрозы руководству Нацбанка - похоже, будничное событие и для президента, и для СБУ. Никто по поводу чертей Коломойского никому не звонит. Когда убьют, тогда обращайтесь. Или когда напишут, «Смолий что - бессмертный!?».И да, появление титушек возле домов Смолия и Рожковой - еще один ответ с иллюстрациями на вопрос «Причем тут Коломойский?!» в деле поджога дома Гонтаревой.

Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9190
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Вас снесут раньше - сразу по приезду Зеленого с Парижа с актом капитуляции для Украины, а вопрос о рынке земли будут принимать и исправлять за вами уже другой кабмин и другие депутаты !!!
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ликвидация суверенитета Украины под елочку, чтобы пьяный народ не поднял бучу. Проснутся 1 января, а Украина продана за 3 копейки Соросу и ТНК Монсанто.
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Я як на рахунок тих хто зберіг документи або право на власність землі до ,,визволення,,окупантами СССР та конфіскацією земель колгоспами?
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Судячи по кількості людей на акціях, землю в українців відбуратинити простіше ніж забрати цукерку у дитини.
youtube.com/watch?v=N4Ip6wJ_e5M
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y
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голоснули за клоуна спеціально, як плюнули у криницю, та поїхали світ за очі, а тут хоч потоп
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На Майдан теж спочатку купка людей прийшла... Не було ще слухань і ухвали ради в другому читанні.
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Після другого читання вже пізно буде плакатами махати.
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От не чіпайте Землю! І може буде вам якесь виправдання.
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Продовать землю что тебе не пренадлежит пользуясь владой зрада с конфискацией А народ вернет себе землю но сначала вас причетных посадят, без этого не один международный суд не выиграть.
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Если землю зажрут, хрен вернёшь! Для этого ядерное оружие нужно, что бы сунутся боялись, потом жидва всего мира, за "свою землю", весь мир против Украины настроит!
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подайте хто скільки може на рейтинг партії сн!

Законопроект о рынке земли рассмотрят 16-20 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8541
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В держгеокадастр страшно глянути - помилок чверть, третина землі - за т.з. "червоними" держактами до 2005 р. взагалі не оформлена, не внесена, але зебілам пох. олігархат і міжнародний аферист вимагає.
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На те жидота і розраховує! В мутній воді рибка гарно ловиться...
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Потом будут обижаться, что их "почему-то" не любят.
Решили наглядно всем напомнить почему.
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ИХ пока хорошо не "погоняешь", ОНИ не успокоятся...
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Главное украинских венгров не обделите!
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Арахамия, едь в свой Израиль и там открывай рынок земли.
Увидишь где ты будешь на следующий день.
АраХАМия ...
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