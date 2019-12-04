 Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.

"Хроніки терору проти НБУ. Вчора мітингувальники стояли біля мого будинку цілий день. Вигукували різні образливі речі. Кричали, щоб я до них вийшла. Не сама. З донькою. Цікаво, що вони хотіли від восьмирічної дитини? Увечері пішли, залишивши за собою купу бруду.

Сьогодні вранці прийшли знову. Деякі на таксі... Знесли ворота, які закривали вулицю. Що буде далі?" - заявила вона.

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"Поважаючи право на волевиявлення, хочеться все-таки зрозуміти, чи є в нашій правовій і демократичній державі хтось, хто буде захищати не словами, а діями конституційні права громадян на недоторканість житла, сім‘ї, дітей? Плакати, гучномовці, акустичні системи – усе йде в хід, щоб справити психологічний тиск на наші сім’ї.

Але, головне, ці протести мають на меті створити ілюзію народного волевиявлення. І це найгірше, адже замовники протестів використовують людей, які подекуди закликають до того, що навіть не є в компетенції НБУ, і спотворюють реальність, намагаючись протиставляти український народ та Національний банк", - резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, вчора Рожкова заявила про тиск на неї: "Невідомі на світанку прийшли до мого дому з гучномовцем і плакатами, розбудили і злякали дочку, поливаючи мене брудом: я не змогла відправити дитину в школу".

Раніше правління НБУ опублікувало відкриту заяву: "Коломойський тисне на Національний банк".