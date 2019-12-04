 Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.
"Хроніки терору проти НБУ. Вчора мітингувальники стояли біля мого будинку цілий день. Вигукували різні образливі речі. Кричали, щоб я до них вийшла. Не сама. З донькою. Цікаво, що вони хотіли від восьмирічної дитини? Увечері пішли, залишивши за собою купу бруду.
Сьогодні вранці прийшли знову. Деякі на таксі... Знесли ворота, які закривали вулицю. Що буде далі?" - заявила вона.
"Поважаючи право на волевиявлення, хочеться все-таки зрозуміти, чи є в нашій правовій і демократичній державі хтось, хто буде захищати не словами, а діями конституційні права громадян на недоторканість житла, сім‘ї, дітей? Плакати, гучномовці, акустичні системи – усе йде в хід, щоб справити психологічний тиск на наші сім’ї.
Але, головне, ці протести мають на меті створити ілюзію народного волевиявлення. І це найгірше, адже замовники протестів використовують людей, які подекуди закликають до того, що навіть не є в компетенції НБУ, і спотворюють реальність, намагаючись протиставляти український народ та Національний банк", - резюмувала Рожкова.
Нагадаємо, вчора Рожкова заявила про тиск на неї: "Невідомі на світанку прийшли до мого дому з гучномовцем і плакатами, розбудили і злякали дочку, поливаючи мене брудом: я не змогла відправити дитину в школу".
Раніше правління НБУ опублікувало відкриту заяву: "Коломойський тисне на Національний банк".
Брокбизнесбанк Саши Януковича кинула? * этот банк съел мою зарплату за три месяца - мне ее вернуло государство ПОСЛЕ ликвидации банка.
Ты- сам как " пострадал" от Рожковой?
Срать нужно энергичней!
А сам помнишь, комуняка, 1917? Это ж сколько тебе сейчас? Старческий маразм?
А кто ж в этой «стране будет защищать конституционные права граждан» на достойную жизнь? У некоторых не то, шо хатьі с воротами, отдельной комнаты в общаге нету, а только койкоместо. И то не у всех. Вот такие «ощасливленные», в том числе и Нацбанком, граждане если споймают и Рожкову со всей фамилией, и нетолько - воротами бошку враз отрежут или оторвут. А може в «Лондон из зе кепитал оф зе Грейт Бритиш» к экс-шефине пора, у аглицкой королевишны убежище клянчить?
...
Сподіваюсь, ви не пропонуєте мені відчути люмпен-пролетарську солідарність та співчуття до цього відморозка - "вот он, простой зубожілий народ, свершил месть над буржуйской кровопийцей"?
Нет чтобы написать - верните Приват Коломойскому.
Может тинейджеры, не имеющие вкладов и зарплатных карт, проклятия Рожковой пишут и мы тут с детьми общаемся?
Зелень ОколомойскаяБогдан?
ну повторит как жаба-Гонтарева ...
Забыли присоединить этих, которые доллар по 8 гривен гневно требуют!