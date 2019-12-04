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 Політика України
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Все про:НБУ (538) Рожкова Катерина (48)

 Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова

Перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила про те, що учасники мітингу знову прийшли під її будинок і знесли ворота, які закривали вулицю. Також, вчора, вони вимагали, щоб вона вийшла до них зі своєю дитиною.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.

"Хроніки терору проти НБУ. Вчора мітингувальники стояли біля мого будинку цілий день. Вигукували різні образливі речі. Кричали, щоб я до них вийшла. Не сама. З донькою. Цікаво, що вони хотіли від восьмирічної дитини? Увечері пішли, залишивши за собою купу бруду.

Сьогодні вранці прийшли знову. Деякі на таксі... Знесли ворота, які закривали вулицю. Що буде далі?" - заявила вона.

Читайте також: Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду, - Рожкова

"Поважаючи право на волевиявлення, хочеться все-таки зрозуміти, чи є в нашій правовій і демократичній державі хтось, хто буде захищати не словами, а діями конституційні права громадян на недоторканість житла, сім‘ї, дітей? Плакати, гучномовці, акустичні системи – усе йде в хід, щоб справити психологічний тиск на наші сім’ї.

Але, головне, ці протести мають на меті створити ілюзію народного волевиявлення. І це найгірше, адже замовники протестів використовують людей, які подекуди закликають до того, що навіть не є в компетенції НБУ, і спотворюють реальність, намагаючись протиставляти український народ та Національний банк", - резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, вчора Рожкова заявила про тиск на неї: "Невідомі на світанку прийшли до мого дому з гучномовцем і плакатами, розбудили і злякали дочку, поливаючи мене брудом: я не змогла відправити дитину в школу".

Раніше правління НБУ опублікувало відкриту заяву: "Коломойський тисне на Національний банк".

Знесли ворота, вигукували образи, хотіли, щоб я до них вийшла з дочкою. Хтось у країні захищатиме конституційні права громадян? - Рожкова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163377
 
 
 Топ коментарі
 
Коломойский начал персональное преследование главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.
Игорь Валерьевич послал боевые отряды приматов, чтобы те терроризировали руководство Национального банка страны по месту жительства. О подробностях происходящего сообщила Рожкова.
"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома. А вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1 + 1», - написала Рожкова.
Делается это все, чтобы деморализовать руководство НБУ, которое мешает Коломойскому взять под контроль Приватбанк и финансовую систему страны.
А кроме того - развалить иски Приватбанка и НБУ в зарубежные суды по возврату украденных Коломойским миллиардов.
Преследование и угрозы руководству Нацбанка - похоже, будничное событие и для президента, и для СБУ. Никто по поводу чертей Коломойского никому не звонит. Когда убьют, тогда обращайтесь. Или когда напишут, «Смолий что - бессмертный!?».И да, появление титушек возле домов Смолия и Рожковой - еще один ответ с иллюстрациями на вопрос «Причем тут Коломойский?!» в деле поджога дома Гонтаревой.

Митингующие снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан? - Рожкова - Цензор.НЕТ 1284
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ты не объяснишь это Шариковым. Там только "взять и поделить".
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По конституционным правам она не вор, пока это не доказал суд.
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Рожкова вместе с Гонтаревой должны сидеть в тюрьме!
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с какого? Потому что они умнее тебя и школу не прогуливали?
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Яку систему побудували такою і насолоджуєтесь.
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Когда она кинула сотни тысяч клиентов банков со своими "банкротствами" тогда она про права граждан не вспоминала.
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Тебя кинула? какие " сотни тысяч?" - Беня напел?
Брокбизнесбанк Саши Януковича кинула? * этот банк съел мою зарплату за три месяца - мне ее вернуло государство ПОСЛЕ ликвидации банка.
Ты- сам как " пострадал" от Рожковой?
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бедная и несчастная ) подайте на пропитание )
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Ты тут и посешься, зарабатывая себе на стекломой?
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че ты хочешь, кацап? любишь рошен? иди к барыге - он даст по со сать
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А тибе, ублюдок, даже рошен пососать не даст...
Срать нужно энергичней!
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Как только воровать перестанут, так и начнут защищать конституционные права.
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То, что пани Воровка, думала, что обокрав страну можно спрятаться за высокими воротами. Забыли твари 1917. Скоро вспомнят.....
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Что и у кого она украла? У тебя-что-то? Или Беня напел- у него Приват "украли" - изкоторого он сам украл миллиарды?
А сам помнишь, комуняка, 1917? Это ж сколько тебе сейчас? Старческий маразм?
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Она миллиарды украла вместе с Лерой и Петей. А вы поверили. что шло оздоровление банковской системы ?
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вообще не понятно. у нее есть сигнализация, ГСО, наверное и тревожная кнопка есть... что она мойдодыра рассказывает?
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Как всегда, власть поменялась и кому то жизнь перестала быть малиной, лафа когда нибудь заканчивается. Вали в Британию, начальница уже там.
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"Загорілись гівна в сраці"©
А кто ж в этой «стране будет защищать конституционные права граждан» на достойную жизнь? У некоторых не то, шо хатьі с воротами, отдельной комнаты в общаге нету, а только койкоместо. И то не у всех. Вот такие «ощасливленные», в том числе и Нацбанком, граждане если споймают и Рожкову со всей фамилией, и нетолько - воротами бошку враз отрежут или оторвут. А може в «Лондон из зе кепитал оф зе Грейт Бритиш» к экс-шефине пора, у аглицкой королевишны убежище клянчить?
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Прямо как про зэков написал - "койкоместо в бараке". А может если ты так про "ровных пацанов" написал так тебе к ним пора?
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Ты бредишь? Где ты у меня прочитал «в бараке»? Койкоместа в общежитиях, а в бараках для «ровных пацанов», на всякий случай, - нары и шконки. В каждом областном центре и в столице имеются общежития, например, для персонала Национальной полиции - семейные проживают в отдельных комнатах, несемейные занимают койкоместа. И этим полицаям, а это преимущественно нижние чины, нет никакого резону надрывать пуп, защищая владельцев домов с воротами. А полицаи с высокими чинами ничего другого, кроме как греть жопы в тёплых креслах уютных кабинетов ничего другого делать не способны. Сомневаешься, погляди на Крищенко - знаешь зачем ему на фуражку вместо тренчика нужна кожаная ременяка - шоб харя не треснула.
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те у кого кроме койко-место ничего нет, должны стоять в стойле, и на их "народный гнев" глубоко насрать.
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Как думаешь, кто живёт на койкоместах ведомственных общежитий хозяйственных отделов областных и городских управ Нац.полиции? Или толстожопый Крищенко будет лично кого-то защищать? Или Аваков? Полицаи ретивые, пока «смаленого вовка не бачать», а запахнет - прыти поубавится, после майданов дурных нету.
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[зебил mode on] А-а-ааа! Р-р-ряяяяяя! Тута не то шо жрать, бухать не на шо! Да, я бухаю, отец бухал и дедьі-прадедьі бухали, Порох их до водки проклятой довел! В бараке тараканьі, в койкоместе клопьі, жрать нехмуй, дети бутьілки собирают, старшей доче 13 лет, сосет у трассьі - а всякие там паразитьі квартирьі занимают и дома?! Айтишники ваще дрочат в интернетах и потом по заграницам ездиють! А я тута в Кирилловке 20 лет назад бьіл! Вперед! Всех, у кого хатьі и машиньі - на фонарь! Отнять и пробухать!!! Р-р-ряяяя!!!" [зебил mode off]
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Лично я на прошедших выборах ни Порохатого Мародёра, ни ЗЕ-клоуна, ни ЗЕ-шапито не поддерживал. Зато я интересуюсь криминальной хроникой и статистикой. Из недавнего - когда доживший без приключений до 28 лет придурок за 400 грн. 26 раз воткнул нож в риелторшу, то это впечатляет. И такого хоть пруд пруди.
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"доживший без приключений до 28 лет придурок за 400 грн. 26 раз воткнул нож в риелторшу"

...
Сподіваюсь, ви не пропонуєте мені відчути люмпен-пролетарську солідарність та співчуття до цього відморозка - "вот он, простой зубожілий народ, свершил месть над буржуйской кровопийцей"?
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Шикарный винегрет в голове. Всё смешал в одну кучу - НБУ, койкоместа, Гонтарева, бездомные полицейские, владельцы домов с воротами и фуражка Крищенко.
Нет чтобы написать - верните Приват Коломойскому.
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От такі з "койкоместом" і сруть у неї під будинком на замовлення Бені за 200 грн і розповідають як вони розправляться з усіми, хто не "койкоместо"
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Надо же, "#террорпротивнбу". А многолетний террор НБУ против предпринимателей и простых граждан - это можно, нормально? Постоянные мансы, одни лишь валютные купюры с надрывами в четверть миллиметра, которые нигде не берут из-за НБУ чего стоят. Эти фокусы с переводами из-за границы, которые нельзя нормально получить, обмены валют по паспорту и прочий бред - это не террор? Идите на хрен! НБУ - самый большой враг Украины!
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В чем этот террор, быдло? Что отстаисают интересы госыдарсва и не дают тебе барыжить в темную? Обмен по паспорту сильно тебе ограничил? Или надо было вссе разрешить в трудное время, чтобы все упало? Зато ты сиюминутно бы смог легче поменять свои 100 долларов?
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Читаю ленту ужасаюсь -такоечисло "большкевиков" комуняк ! " - отобрать и поделить".. И почти никто не возмущается Беней, организовавшим наезд на Рожкову и укравшим у вкладчиков миллиарды. Рожкова спасла финансовую систему и вкладчиков- 80% вкладов физ лиц и зарплат (!) были в Привате.
Может тинейджеры, не имеющие вкладов и зарплатных карт, проклятия Рожковой пишут и мы тут с детьми общаемся?
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Я вище написав - тут кипить гнів тих, в кого "не то шо жрать, бухать не на шо! отец бухал, дедьі-прадедьі бухали, Порох их до водки проклятой довел! В бараке тараканьі, в койкоместе клопьі, жрать нехмуй, дети бутьілки собирают, старшей доче 13 лет, сосет у трассьі - а всякие там паразитьі квартирьі занимают и дома?! Айтишники ваще дрочат в интернетах и потом по заграницам ездиють! Вперед! Всех, у кого хатьі и машиньі - на фонарь! Отнять и пробухать!!! Р-р-ряяяя!!!"
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От того, что Коломойский вор, рожкова не станет автоматически честной. Оба -воры. Оба крадут у страны. Каждый из них по своему. Рожкова воровала в две руки вместе с Лерой и с барыгой. У коломйского своя банада , он в НБУ не работал.
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Почему эта гнида не на нарах вместе с жабой свой сарай спалившей?
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скажи спасибо что не повесили на них или едь к той тетке в лондон с мордой ханурички алкобомжихи...или сожгут
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Комусь дуже хочется в Україні що б настав хаос і дефолт ,а потім за безцінь все прибрати ,я не захищаю НБУ але є якась фінансова стабільність, олігарху хочется все прибрати ,коли наш народ зрозуміє доки не буде знищена олігархічна зараза нічого доброго в цій країні не буде ,вони вже пона 25 років правляіть і маніпулюють свідомістю народу .
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коли вже той КАломойський поїде в землю обєтованную? Бажано б назавжди. А ще бажаніше - щоб поїхав до Америки в наручниках і там сів у тюрму. Бо є з що
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Беня торчит по стабилизационным кредитам НБУ как поручитель за Приват на суммы, намного большие, чем тот же Жеваго за Финансы и Кредит. Но того в розыск международный огласили, а Коломойский быкоту продажную выводит на улицы с наездами на НБУ и его руководство. А **** - кто что сделает Бене всея Украины?
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Интересное развитие. Ну что, чувствую, если так дальше пойдёт, то и она себе скоро дом сожжёт, правильно, Зелень Околомойская Богдан?
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дом в Англии, а сарай оставшийся в Украине, предварительно застраховав, сожжёт. И дивиденты страдалицы, и страховка - с продажей морочится не нужно.
ну повторит как жаба-Гонтарева ...
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тю... в нас в Дніпрі каламйський вже майже три місяці сплачує "акцію протесту" під будівлею Приватбанку.. Награбував каламойша грошей будьздоров.. На всі "акції" вистачить (( А скільки ще збирається награбувати!!! У-у-у-у..
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вже прибуткова "професія" стала - протестувальники.. Особливо, коли "акції" оплочує рейдер-жидяра №1 в Україні..
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Тиск на НБУ, це частина плану щодо створення негативного фону, на якому МВФ не дасть позики, а відсутність грошей змусить нинішню владу шукати їх за порєбріком. Заганяючи Україну в "русскоє стойло" неголена бабця хоче вирішити свої проблеми з правосуддям за кордоном. Як цьому завадити варіантів не так вже й багато.
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Коломойша своих шавок-титушек натравил. До каких пор будете мириться с беспределом наглого, зарвавшегося и проворовавшегося кукловода, возомнившего себя всесильным "хозяином Украины", которому ВСЕ должны и обязаны.
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Млять!
Забыли присоединить этих, которые доллар по 8 гривен гневно требуют!
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