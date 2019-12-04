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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1231) Філатов (240)

 "Стримано песимістичний", – Філатов розповів про особливості бюджету Дніпра на 2020 рік

4 грудня, під час 51-ї сесії міськради Дніпра, депутати ухвалили бюджет на 2020 рік. Муніципальний кошторис становитиме 13 млрд грн, бюджет розвитку – близько 3 млрд. Міський голова Борис Філатов назвав новий бюджет Дніпра "стримано песимістичним".

Очільник міста підкреслив: над проєктом кошторису депутатський корпус, профільні фахівці та відповідні департаменти працювали плідно, а обговорення документів відбувалися відкрито. Водночас, за словами мера, невдоволення викликають саме цифри, закладені у бюджет.

"При ухваленні державного бюджету нам скоротили трансферти з нього. Кошторис Дніпра на 2019 рік сягав близько 15 млрд грн, а бюджет розвитку – 4,2. Бюджет-2020 становитиме 13 млрд грн, бюджет розвитку – близько 3 млрд. У 2020 році різницю у цифрах відчують, зокрема, мешканці міста – на скороченні кількості закупок рухомого складу, робіт з благоустрою і ремонтів тощо. Загалом, що стосується бюджету, у нас сценарій стримано песимістичний", – заявив міський голова Дніпра під час брифінгу за підсумками сесії 4 грудня.

Наступного року галузь житлово-комунального господарства отримає 3,3 млрд грн. При цьому бюджетних запитів до мерії надійшло на 5,2 млрд більше. Також на програму "Бюджет участі" виділяється 31 млн грн. На благоустрій парків – 140 млн грн.

Борис Філатов наголосив: місто намагатиметься підвищувати надприбутки, вишукувати внутрішні ресурси: "Думаю, наступного року, об’єднавши зусилля міських депутатів і профільних департаментів, те, що буде у наших силах, ми все намагатимемося зробити – на благо нашого міста і людей"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163376
 
 
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Возьмешь дурака на работу...А он тебе такую херню через некоторое время станет рассказывать...
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Закінчення "епохи бідності" буде "********"? "Сдержанно пессимистический", - Филатов рассказал об особенностях бюджета Днепра на 2020 год - Цензор.НЕТ 8772
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Справимся . Четыре года терпели . "Новый мост" уже отремонтировали .
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Может кто подскажет!!!
У меня клиентка приходит в магазин, у нее 5 детей старшему сыну 17 и второй парень помладше оба занимаются единоборствами , остальные малыши. У старших огромное кол. во грамот и побед.Медалей и наград!!!! У нее сейчас не просто с деньгами , а что бы отправить ребят на выступления , за все надо платить деньги!!!
Мне это дико и непонятно!!!! В Днепре такие богатые люди и их так много , что же вы б.....ля не можете для детей сделать бесплатно участие в соревнованиях!!!!
И метро строите и дороги и сами на таких тачках. Ну неужели , просто детский спорт не проспонсировать!!! Ведь это потом вернется в тройне!!!
Я посоветовал ей позвонить на горячу линию мера- он у нас мужик деловой и знакомых у него много!!! Может если парни достойные найдется тот, кто вложит деньги !!!!
Или это нереально??? Как думаете?
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Меня заставляли на соревнования ездить.Бесплатно насильно тянули )) Хотя я не хотел...В Донецке.
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Вот слова того же Бори про бюджет 2019 года (Общая сумма бюджета Днепра на 2019 год - 14 млрд 040 млн 928,8 тыс. грн. ):
Городской голова Днепра Борис Филатов сразу после сессии назвал бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Это значит, что доходы равны расходам. «Принятый бюджет учитывает интересы всех участников бюджетного процесса, - сказал Борис Филатов. - Он социально ориентирован и направлен на развитие. В новом бюджете заложены правильные показатели. Децентрализация работает. Перспективы на 2019 у нас хорошие. Спасибо депутатам городского совета за консолидированную и слаженную работу. Также, благодаря помощи неравнодушных народных депутатов нам удалось отстоять интересы Днепра в доходной части бюджета».
Вот слова того же Бори про бюджет 2020 года (общая сумма около 16 млрд.):
Мэр Борис Филатов назвал новый бюджет Днепра "сдержанно пессимистичным".
Глава города подчеркнул: над проектом сметы депутатский корпус, профильные специалисты и соответствующие департаменты работали плодотворно, а обсуждение документов проходило открыто. Однако, по словам мэра, недовольство вызывают именно цифры, заложенные в бюджет.


Иначе говоря бюджет по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 2 миллиарда. Но это плохо. Ибо аппетиты за год у Бри выросли и президентом не Петя.


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