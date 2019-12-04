 "Під час ухвалення держбюджету нам скоротили трансферти з нього", - Філатов про згортання децентралізації

Очільник міста підкреслив: над проєктом кошторису депутатський корпус, профільні фахівці та відповідні департаменти працювали плідно, а обговорення документів відбувалися відкрито. Водночас, за словами мера, невдоволення викликають саме цифри, закладені у бюджет.
"При ухваленні державного бюджету нам скоротили трансферти з нього. Кошторис Дніпра на 2019 рік сягав близько 15 млрд грн, а бюджет розвитку – 4,2. Бюджет-2020 становитиме 13 млрд грн, бюджет розвитку – близько 3 млрд. У 2020 році різницю у цифрах відчують, зокрема, мешканці міста – на скороченні кількості закупок рухомого складу, робіт з благоустрою і ремонтів тощо. Загалом, що стосується бюджету, у нас сценарій стримано песимістичний", – заявив міський голова Дніпра під час брифінгу за підсумками сесії 4 грудня.
Наступного року галузь житлово-комунального господарства отримає 3,3 млрд грн. При цьому бюджетних запитів до мерії надійшло на 5,2 млрд більше. Також на програму "Бюджет участі" виділяється 31 млн грн. На благоустрій парків – 140 млн грн.
Борис Філатов наголосив: місто намагатиметься підвищувати надприбутки, вишукувати внутрішні ресурси: "Думаю, наступного року, об’єднавши зусилля міських депутатів і профільних департаментів, те, що буде у наших силах, ми все намагатимемося зробити – на благо нашого міста і людей"
Мне на Россию насрать- но за спорт детский не платили и врачам на кабинет не подавали!!!
Помню раньше это дико было, сейчас привык!!!
Россия все делала для того ,что бы Украина стала бедной и корумпированной!!!
Ведь тогда ей не нужна ни какая евроинтеграция!!У кремля всегда в руках были управляемые и замаранные чиновники и силовики!!!
Но уверен все изменится!!!
Городской голова Днепра Борис Филатов сразу после сессии назвал бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Это значит, что доходы равны расходам. «Принятый бюджет учитывает интересы всех участников бюджетного процесса, - сказал Борис Филатов. - Он социально ориентирован и направлен на развитие. В новом бюджете заложены правильные показатели. Децентрализация работает. Перспективы на 2019 у нас хорошие. Спасибо депутатам городского совета за консолидированную и слаженную работу. Также, благодаря помощи неравнодушных народных депутатов нам удалось отстоять интересы Днепра в доходной части бюджета».
Вот слова того же Бори про бюджет 2020 года (общая сумма около 16 млрд.):
Мэр Борис Филатов назвал новый бюджет Днепра "сдержанно пессимистичным".
Глава города подчеркнул: над проектом сметы депутатский корпус, профильные специалисты и соответствующие департаменты работали плодотворно, а обсуждение документов проходило открыто. Однако, по словам мэра, недовольство вызывают именно цифры, заложенные в бюджет.
Иначе говоря бюджет по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 2 миллиарда. Но это плохо. Ибо аппетиты за год у Бри выросли и президентом не Петя.
И не забываем, что с 1 января очередное повышение минималки, а значит пересчет и повышение з/п всем бюджетникам. Так что даже если бы на 2020 осталась цифра этого года, в связи с увеличением расходов на зарплаты на развитие города все равно осталось бы меньше.
Опять заговорили про замораживание проекта продления троллейбусной линии.Теме уже больше 30 лет, был шанс начать решать этот вопрос, и вот опять облом.
Пусть Корбана не сует во все гос. программы! Этот мутный чел надоел уже всем!