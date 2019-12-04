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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1231) Філатов (240)

 "Під час ухвалення держбюджету нам скоротили трансферти з нього", - Філатов про згортання децентралізації

4 грудня, під час 51-ї сесії міськради Дніпра, депутати ухвалили бюджет на 2020 рік. Муніципальний кошторис становитиме 13 млрд грн, бюджет розвитку – близько 3 млрд. Міський голова Борис Філатов назвав новий бюджет Дніпра "стримано песимістичним".

Очільник міста підкреслив: над проєктом кошторису депутатський корпус, профільні фахівці та відповідні департаменти працювали плідно, а обговорення документів відбувалися відкрито. Водночас, за словами мера, невдоволення викликають саме цифри, закладені у бюджет.

"При ухваленні державного бюджету нам скоротили трансферти з нього. Кошторис Дніпра на 2019 рік сягав близько 15 млрд грн, а бюджет розвитку – 4,2. Бюджет-2020 становитиме 13 млрд грн, бюджет розвитку – близько 3 млрд. У 2020 році різницю у цифрах відчують, зокрема, мешканці міста – на скороченні кількості закупок рухомого складу, робіт з благоустрою і ремонтів тощо. Загалом, що стосується бюджету, у нас сценарій стримано песимістичний", – заявив міський голова Дніпра під час брифінгу за підсумками сесії 4 грудня.

Наступного року галузь житлово-комунального господарства отримає 3,3 млрд грн. При цьому бюджетних запитів до мерії надійшло на 5,2 млрд більше. Також на програму "Бюджет участі" виділяється 31 млн грн. На благоустрій парків – 140 млн грн.

Борис Філатов наголосив: місто намагатиметься підвищувати надприбутки, вишукувати внутрішні ресурси: "Думаю, наступного року, об’єднавши зусилля міських депутатів і профільних департаментів, те, що буде у наших силах, ми все намагатимемося зробити – на благо нашого міста і людей"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163376
 
   
 Топ коментарі
 
Справимся . Четыре года терпели . "Новый мост" уже отремонтировали . "Сдержанно пессимистический", - Филатов рассказал об особенностях бюджета Днепра на 2020 год - Цензор.НЕТ 6438
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Я 40 лет в России прожил !!! Тоже такого не было!
Мне на Россию насрать- но за спорт детский не платили и врачам на кабинет не подавали!!!
Помню раньше это дико было, сейчас привык!!!
Россия все делала для того ,что бы Украина стала бедной и корумпированной!!!
Ведь тогда ей не нужна ни какая евроинтеграция!!У кремля всегда в руках были управляемые и замаранные чиновники и силовики!!!
Но уверен все изменится!!!
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Возьмешь дурака на работу...А он тебе такую херню через некоторое время станет рассказывать...
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Справимся . Четыре года терпели . "Новый мост" уже отремонтировали .
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Меня заставляли на соревнования ездить.Бесплатно насильно тянули )) Хотя я не хотел...В Донецке.
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Я 40 лет в России прожил !!! Тоже такого не было!
Мне на Россию насрать- но за спорт детский не платили и врачам на кабинет не подавали!!!
Помню раньше это дико было, сейчас привык!!!
Россия все делала для того ,что бы Украина стала бедной и корумпированной!!!
Ведь тогда ей не нужна ни какая евроинтеграция!!У кремля всегда в руках были управляемые и замаранные чиновники и силовики!!!
Но уверен все изменится!!!
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Врачам давали всегда ) Если хочешь хороший результат и уход. За спорт хоть и не платили,но все кругом было гавнистое и малопривлекательное.
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Мой профессор, из совка говорил о той медицине так - "Даром лечиться-лечиться даром!" И он таки прав.
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Вот слова того же Бори про бюджет 2019 года (Общая сумма бюджета Днепра на 2019 год - 14 млрд 040 млн 928,8 тыс. грн. ):
Городской голова Днепра Борис Филатов сразу после сессии назвал бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Это значит, что доходы равны расходам. «Принятый бюджет учитывает интересы всех участников бюджетного процесса, - сказал Борис Филатов. - Он социально ориентирован и направлен на развитие. В новом бюджете заложены правильные показатели. Децентрализация работает. Перспективы на 2019 у нас хорошие. Спасибо депутатам городского совета за консолидированную и слаженную работу. Также, благодаря помощи неравнодушных народных депутатов нам удалось отстоять интересы Днепра в доходной части бюджета».
Вот слова того же Бори про бюджет 2020 года (общая сумма около 16 млрд.):
Мэр Борис Филатов назвал новый бюджет Днепра "сдержанно пессимистичным".
Глава города подчеркнул: над проектом сметы депутатский корпус, профильные специалисты и соответствующие департаменты работали плодотворно, а обсуждение документов проходило открыто. Однако, по словам мэра, недовольство вызывают именно цифры, заложенные в бюджет.


Иначе говоря бюджет по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 2 миллиарда. Но это плохо. Ибо аппетиты за год у Бри выросли и президентом не Петя.


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Сказано - 13 млрд, а не 16. И вы считаете, что Янелох "двигатель прогресса"... это обоссанное чмо?
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и так по всей Украине - зебилы вопрос простой - почему Киев опять забирает деньги себе ? -
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Каким образом? Закон же о децентрализации никто ведь не отменял.
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я могу объяснить но долго - филатов уже насчет этого говорил - посмотрите ,даже на цензоре, так по всей Украине
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Филатов может говорить что угодно. По факту видно что в 2019 году был бюджет Днепра 14 млрд. и Филатов был им доволен. На следующий год бюджет увеличили почти на 2 млрд., т.е. почти 16 млрд., но Филатов не доволен. И что тут можно долго объяснять? Что у Филатова запросы за год увеличились и вместо хотелок в 19,2 млрд он получил 16?
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Ну таки бюджет не 16, а 13.
И не забываем, что с 1 января очередное повышение минималки, а значит пересчет и повышение з/п всем бюджетникам. Так что даже если бы на 2020 осталась цифра этого года, в связи с увеличением расходов на зарплаты на развитие города все равно осталось бы меньше.
Опять заговорили про замораживание проекта продления троллейбусной линии.Теме уже больше 30 лет, был шанс начать решать этот вопрос, и вот опять облом.
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Очень удобно разделить бюджет на две части и взять в учет только одну. Почему Вы не учли бюджет развития почти 3 млрд. В в текущем году весь бюджет составлял 14млрд. Почему в бюджете 2019 года не заложили продление троллейбусной линии или 2018года? Почему все вдруг стало нужно и прям сразу. Каждый определяется на свои доходы при планировании. А хотелок может быть 100500.
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В принципе... Вообще-то...Вроде как... Он как мэр неплохой.
Пусть Корбана не сует во все гос. программы! Этот мутный чел надоел уже всем!
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Что значит не суёт,если Корбан для Филатова и себя любимого,всем бюджетом фактически рулит.
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Надо перестать воровать и всего хватит.
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