 Кабмін призначив Дробовича главою Інституту нацпам'яті, - Гончаренко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін призначив Дробовича Антона - головою Українського інституту національної пам'яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вересні з посади голови Інституту нацпам'яті пішов Володимир В'ятрович.
Чемодан вокзал раша 😀😀😀
Вот ты и брысь!
Как они поливали И ненавидели Вятровича
Когда так же назначили Табачника министром образования.
БОЯТСЯ КАЦАПЫ ОТКРЫТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Ответ- ДА , В ПОЛЬШЕ РАБОТАЕТ ФСБ И ПОДПИТЫВАЕТ ПРОПАГАНДУ ПРООТИВ УКРАИНЦЕВ.
США вместе с прозападными поляками надо этих вошей выловить
Для меня такой страны не существует
1.Гос.язык.
2.Республиканский.
3.Иностранный.
Отказаться можно было,только если до переезда в Украину ,ты его не изучал и то,от языка,но не от литературы.
не зрозуміло - якої нації буде ця пам'ять
https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78545544_2731358080236745_2264477075379322880_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=qg-Cc4zu_UkAQkir3gnj8W4wTDAofkKGdJ6mUC3So229iFOLdnR7UNpJQ&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=a2eef6db95aa9309158d560f54915d99&oe=5*******
Полиглот, однако...
У нас национальная память хазарского каганата?
Может я не права, НО БОРОДКА ГОВОРИТ О МНОГОМ
В отличии от вас , орды немаканной, отмечаю Рождество 25 декабря😀😀😀
АРИИ , ОНИ ТАКИЕ !
" Бог надав ґоєвi людську подобу, щоб євреям служив. Ґой є худобина в людськiй подобi i приречений служити євреєві денно i нічно" (Мiдраш Талпiот 225-л).