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Все про:Інститут нацпам'яті (135) Кабмін (3361) Гончаренко (222)

 Кабмін призначив Дробовича главою Інституту нацпам'яті, - Гончаренко

Кабінет Міністрів України призначив Антона Дробовича главою Українського інституту національної пам'яті.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив Дробовича Антона - головою Українського інституту національної пам'яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні з посади голови Інституту нацпам'яті пішов Володимир В'ятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко

Кабмін призначив Дробовича главою Інституту нацпамяті, - Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163375
 
 
 Топ коментарі
 
Справу Вятровича міг би досить непогано продовжити Вятрович, а якщо його зняли, значить ніхто її продовжувати не збирається.
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Ну, те, що Дробович "вільно володіє російською мовою", ще нічого не значить... Я нею теж вільно володію, але ніхто з "притомних" не зможе мене звинуватить у прихильності до Росії... Головне - щоб він продовжив справу В"ятровича...
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Жто была выполнена просьба хремля.
Как они поливали И ненавидели Вятровича
Когда так же назначили Табачника министром образования.
БОЯТСЯ КАЦАПЫ ОТКРЫТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
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Ну, те, що Дробович "вільно володіє російською мовою", ще нічого не значить... Я нею теж вільно володію, але ніхто з "притомних" не зможе мене звинуватить у прихильності до Росії... Головне - щоб він продовжив справу В"ятровича...
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Ее никто продолжать не будет. То была его личная "справа".
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Кацап, БРЫСЬ в рашу. ТВОЙ КОММЕНТ из руцкого мира нуждается в тебе на РУЦКИХ сайтах
Чемодан вокзал раша 😀😀😀
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Я живу в своей стране, а ты - сдрыснула.
Вот ты и брысь!
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з якого це часу твій засратов увійшов до складу України?
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Справу Вятровича міг би досить непогано продовжити Вятрович, а якщо його зняли, значить ніхто її продовжувати не збирається.
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Ну, тут "зебілоїди" діють по простій схемі - прибрать всіх, хто прийшов до влади при Порошенку, і посадить у крісла "особисто відданих"... Професісійність їх (поки що), не цікавить...
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Жто была выполнена просьба хремля.
Как они поливали И ненавидели Вятровича
Когда так же назначили Табачника министром образования.
БОЯТСЯ КАЦАПЫ ОТКРЫТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
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А ты в курсе, что Польша пожизненно запретила к себе въезд Вятроичу? Только не говори, что это была чья-то просьба!
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ВТО что Вы на работаете по методичкам кацапов, я в курсе
Ответ- ДА , В ПОЛЬШЕ РАБОТАЕТ ФСБ И ПОДПИТЫВАЕТ ПРОПАГАНДУ ПРООТИВ УКРАИНЦЕВ.
США вместе с прозападными поляками надо этих вошей выловить
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Я тебе открою еще одну тайну, в Россию ему въезд не запрещен!
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Да мне пофиг
Для меня такой страны не существует
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звісно, якби поляки не провокували своїми заявами та погрозами, ніхто б їм на муді і не наступав би. Ми змушені захищати свою історію, і свою правду. А правду не всі *******, як виявилось. От кацапи не *******, і поляки також не дуже.
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Ну, хоча-б, щоб читать книжки не тільки українською - більша половина знань світу ще не має перекладу українською... Потім, розуміть того, хто бажає тобі добра чи зла... Мене знання розмовної казахської колись врятувало від побиття представниками аналога нашої "УНА-УНСО" - "Білої руки"... Почув, як один сказав іншому, що стояв збоку, щоб бив ззаду, і я вчасно атакував... Досить?
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Вона ні до чого.Але я навчався в радянській школі і так вже сталося,що росіянську там теж викладали. А кацапи ( і дарма) українську у школах не вчили. Тому ми можемо їх тролити радним ізиком , а вони тільки через перекладач потішають нас своїм темним незнанням.Тупі покидьки.
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Где, кто не учил?В Украине требования были к изучению всех языков одинаковые.
1.Гос.язык.
2.Республиканский.
3.Иностранный.
Отказаться можно было,только если до переезда в Украину ,ты его не изучал и то,от языка,но не от литературы.
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Тобто в СССР всі однаково говорили на трьох мовах?
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Кто как учился,некоторые и одного осилить не смогли.
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в рф - республиканский был таким же как и гос.
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про пам'ять зрозуміло.
не зрозуміло - якої нації буде ця пам'ять
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Очередной Украинец. Теперь самым важным ,делом станет бабий яр !
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ну, хоть не Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".. (это один из кандидатов на посаду Главы института Нацпамяти)..
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Здається, Савченко був би кращий, хоча б не єврей. Це ж інститут не єврейської національної пам'яті, а української.
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Шрек, а я вот топил за лесника. Мне жаль. Знаешь, какие истории могут лесники рассказывать, когда у них вместо квартала спелого леса (по бумагам) проверка находит по факту одни пеньки? Куда тем историкам.
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Дробович Антон Едуардович. Кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень. (с)
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Вони скрізь будуть ставити лише своїх людей - особисто відданих справі каганату. Просто потрібно прийняти собі просту і сумну правду - руками з'їхавшого з глузду зубажілого населення, Україну загнали під окупацію нащадків хозарського каганату.
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Очередной пейсатый!
У нас национальная память хазарского каганата?
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Он с этой бородкой больше на козла похож, а не на директора украинского института 😀😀😀
Может я не права, НО БОРОДКА ГОВОРИТ О МНОГОМ
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А институт Драгоманова , говорят засилье руцкого мира . Или москальского
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А драгоманов сам був найбільшим й найпідлішим ворогом української нації, прикидаючись українцем. Це його учні та послідовники - Вінниченко, Грушевський, Порш та інші знищили незалежність Української держави. Тому там кують кадри для рускага міра - як завіщав їхній найпідлійший гуру драгоманов.
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Я навіть скажу де почитати - Павло Штепа «Українець і Москвин дві протилежності» 1956 року.
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Ти ще Донцова і Міхновського, з Вільгельмом Габсбургом, "ворогами української нації", проголоси...
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Ні, ні, ні! якраз М. Міхновський робив все що міг, для порятунку Української Держави, найперше він намагався врятувати українське Військо, яке послідовники драгоманова вінниченки та грушевські намагалися усіма силами знищити. Але його аргументів ніхто не слухав, його було усунуто від Центральної (з)ради. Д. Донцов був ідеологом українського націоналізму, тут все зрозуміло, а Василь Вишиваний або архікнязь Вільгельм Габсбург тут в даному контексті взагалі ні до чого, тому тут Ви не праві. До речі, а Ви не задумувалися над тим, що усі українці-борці за Україну були московитами знищені в т. ч. і згадувані тут Микола Міхновський і Василь Вишиваний, а Грушевський повернувся на батьківщину і спокійно собі викладав історію десь в московському університеті в сочі чи краснодарі, не пам'ятаю вже та й не важливо це. І Винниченка вони дуже запрошували, і він майже погодився, але щось там йому завадило й він не повернувся, а повернувся би - став би класиком української підмосковської літератури як Володимир Сосюра наприклад.
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А хіба Драгоманов не був затятим москвофілом? Ранній Франко реж був москвофілом потім конкретно посварився на цьому ґрунті з Драгомановим...
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Ти вислів чув : "Часи міняються, і люди міняються разом з ними..."? В часи Драгоманова і "раннього" Франка не було Леніна, Сталіна, Троцького, Гітлера... Був Кропоткін, однак його серйозно не сприймали, вважаючи " мрійником"... Були "народовольці", однак за ними не йшли мільйони... Гніт царського режиму виявився "дитячим садочком", порівняно з режимом Сталіна... Я читав "Майн кампф". Нічого "людоїдського" я там не побачив... Там нема планів Другої світової війни, таборів смерті і убивства мільйонів... У Гітлера плани геноциду виникли пізніше, коли він, зі своїми прибічниками не знайшов відповіді на питання - "Куди діть євреїв?". (плани депортації на Мадагаскар виявились нездійсненними). Хто зна, ким-би став Драгоманов, в ХХ столітті...
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Еше и голубоглазая.
В отличии от вас , орды немаканной, отмечаю Рождество 25 декабря😀😀😀
АРИИ , ОНИ ТАКИЕ !
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Знову єврей. Це що, знущання над українцями?
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так, знущання. а ви не знали цього? окупант завжди знущається з тубільців, а хозари нас навіть за людей не вважають, як вчить їх Талмуд: "Християни - це худоба, вiслюки" (Зога 11, 64-б). "Лише єврей є людською iстотою, а всi iншi народи не є людськими iстотами, лишень звiрами" (Бага Кама 11, 6). "Ґоя маємо мати за худобу! (Iоре Деа 372, 2).
" Бог надав ґоєвi людську подобу, щоб євреям служив. Ґой є худобина в людськiй подобi i приречений служити євреєві денно i нічно" (Мiдраш Талпiот 225-л).
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З педагогічного "університету" default нічого путнього вийти не може.
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з нас просто всіма силами хочуть зробити антисемітів - щоби потім ніхто з оонівських чи там РЄ не висловлював "стурбованість" або "крайню стурбованість" коли нас почнуть знищувати - адже це просто антисеміти, майже не люди.
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