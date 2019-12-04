 Кабмін призначив Дробовича главою Інституту нацпам'яті, - Гончаренко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив Дробовича Антона - головою Українського інституту національної пам'яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні з посади голови Інституту нацпам'яті пішов Володимир В'ятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко