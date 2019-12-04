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 Політика України
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 Україна продемонструвала готовність до компромісу, настав час РФ взяти на себе відповідальність, - прем'єр Швеції Левен

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен вважає, що після зроблених Україною останнім часом кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі настала черга Росії взяти на себе відповідальність і піти назустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в середу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Україна продемонструвала готовність до компромісу, і зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми порушимо питання про формат і терміни повернення контролю над кордоном з РФ, - Зеленський про переговори в Парижі

Раніше повідомлялося, що на координаційній нараді в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

9 грудня в Парижі запланований саміт лідерів нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та Росії.

Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зустріч відбудеться в офіційній резиденції президента Франції Єлисейському палаці.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в нормандському форматі порушить питання про припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163374
 
 
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Компромисс с грабителем и убийцей? В Гааге уже начали разбираться - кто нанял грабителей и убийц...
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В отличие от тебя, швед дружит с мозгами и с логикой и понимает что в нашей ситуации, проср#в за 28 лет свою армию и флот, нужно как-то постепенно пытаться из этого выкрутиться с минимальными потерями для страны и людей.
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"с минимальными потерями для страны и людей" - з цього момінту, піжілуйста, з підрібністями.

"Десь посередині", "по Дніпру, як колись", "Малороссийский АО", "УССР" та "білоруський сценарій" - не розглядаються, бо зрада.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 3 ч.3 часа назад

У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса:

Первый сценарий - это ты
А второй - все твои мечты
Третий - это все твои слова
Я им не поверил едва
Четвертый сценарий - это ложь
Кто прав кто виноват не разберешь
А пятый сценарий - это боль
От того, что умерла любовь
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пришло время РФ взять на себя ответственность«»»»»»»»»»»»»
Святий наів.....Коли ви вже у ЕС навчитесь відрізняти біле від чорного ??
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Полная фраза наверное полностью была не досказана, хоть и вертится на языке у Запада ( не обязательно из уст шведского политика, которые кстати одни из наших немногочисленных друзей) " Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, пришло время России взять ответственность.. ЗА ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ И ОБУСТРОЙСТВО УКРАИНЫ"
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пане Левене, а нам тут кажуть, що з боку України компромісів не буде, бо ж не може бути в ката й жертви компромісу. А ви от взяли та й розповіли про блаЗЄнських.
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