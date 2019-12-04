 Україна продемонструвала готовність до компромісу, настав час РФ взяти на себе відповідальність, - прем'єр Швеції Левен

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в середу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Україна продемонструвала готовність до компромісу, і зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що на координаційній нараді в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
9 грудня в Парижі запланований саміт лідерів нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та Росії.
Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Зустріч відбудеться в офіційній резиденції президента Франції Єлисейському палаці.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в нормандському форматі порушить питання про припинення вогню на Донбасі.
"Десь посередині", "по Дніпру, як колись", "Малороссийский АО", "УССР" та "білоруський сценарій" - не розглядаються, бо зрада.
У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса:
Первый сценарий - это ты
А второй - все твои мечты
Третий - это все твои слова
Я им не поверил едва
Четвертый сценарий - это ложь
Кто прав кто виноват не разберешь
А пятый сценарий - это боль
От того, что умерла любовь
Святий наів.....Коли ви вже у ЕС навчитесь відрізняти біле від чорного ??