 Рада внесе зміни в законопроєкт про надання добровольцям статусу УБД через "хибну" поправку, - Арахамія

Про це журналістам розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, депутати прийняли "хибну" поправку №15 про надання статусу УБД добровольцям, які служили не тільки в АТО, але і в ООС.

"Цю поправку помилково прийняли. Тому зараз зробимо окремий законопроєкт про внесення змін до того закону і врегулюємо це. Відразу ж всі фракції сказали, що готові цей законопроєкт підтримати в першому читанні і в цілому, щоб не затримувати процес", - сказав він.

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Зазначимо, під час розгляду законопроєкту, нардеп від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко обурилася прийняттям поправки №15.

За її словами, ця поправка, яку підтримали "215 слуг народу", створює правову колізію, тому що "дає лазівку, що статус УБД отримають бойовики, сепаратисти тощо".

Геращенко назвала депутатів від фракції "Слуга народу" "голубами миру з колорадськими значками під вишиванками" і намагалася переконати інших нардепів, що ця поправка нівелює саму сутність цього закону.

Після цього Разумков оголосив невелику перерву і зібрав голів фракцій і представників комітету на консультації.

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Після переговорів Геращенко заявила, що депутати прийшли до спільного висновку про те, "які повинні бути внесені поправки в закон, щоб захистити добровольців, але не дати лазівок, щоб під егідою закону статус УБД не отримали люди, які не мали до цього жодного стосунку".

Закон про отримання статусу учасника бойових дій добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур, був прийнятий Верховною Радою в четвер, 4 грудня.