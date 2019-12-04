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 Політика України
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Все про:ВР (6266) Геращенко Ірина (962) Арахамія (163) УБД (59)

 Рада внесе зміни в законопроєкт про надання добровольцям статусу УБД через "хибну" поправку, - Арахамія

У закон про статус УБД для добровольців закралася "хибна" поправка, для її виправлення розроблять окремий законопроєкт.

Про це журналістам розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, депутати прийняли "хибну" поправку №15 про надання статусу УБД добровольцям, які служили не тільки в АТО, але і в ООС.

"Цю поправку помилково прийняли. Тому зараз зробимо окремий законопроєкт про внесення змін до того закону і врегулюємо це. Відразу ж всі фракції сказали, що готові цей законопроєкт підтримати в першому читанні і в цілому, щоб не затримувати процес", - сказав він.

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Зазначимо, під час розгляду законопроєкту, нардеп від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко обурилася прийняттям поправки №15.

За її словами, ця поправка, яку підтримали "215 слуг народу", створює правову колізію, тому що "дає лазівку, що статус УБД отримають бойовики, сепаратисти тощо".

Геращенко назвала депутатів від фракції "Слуга народу" "голубами миру з колорадськими значками під вишиванками" і намагалася переконати інших нардепів, що ця поправка нівелює саму сутність цього закону.

Після цього Разумков оголосив невелику перерву і зібрав голів фракцій і представників комітету на консультації.

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Після переговорів Геращенко заявила, що депутати прийшли до спільного висновку про те, "які повинні бути внесені поправки в закон, щоб захистити добровольців, але не дати лазівок, щоб під егідою закону статус УБД не отримали люди, які не мали до цього жодного стосунку".

Закон про отримання статусу учасника бойових дій добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур, був прийнятий Верховною Радою в четвер, 4 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163371
 
 
 Топ коментарі
 
случайности не случайны......

Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8025
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Шпана голосувала за шопопало, аби швидше. Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3324
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Хотел спросить у Софии Федины: "А вы голосовали за законопроект 2045-1?"
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У Арахамії не поправка хибна, а життєва позиція. А поправка якраз нормальна. Добровольці і зараз є. І саме вони щаялають найбільше шкоди ворогові, бо армійцям стріляти заборонено.
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Ростислав ну я теж могу сказати про тебе що ти продав свою думку за гроші Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2721
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Маю право. 😁 Яне держслужбовець і не займаю виборну посаду. 😁 Ви мені так делікатно гроші пропонуєте, щоб я думку поміняв? 😉
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Шпана голосувала за шопопало, аби швидше. Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3324
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Сьогодні якийсь клоун зі "Слуги урода" сказав, що і текст постанови про ПДЧ НАТО "не такий" і опублікував у себе на фейсбуці "справжній" текст. Одним словом - ідіоти Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6933
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віслючок арахамія, навіщо такі складнощі, треба було робити як вчора: прийняли одну постанову про ПДЧ НАТО, а з ранку оприлюднили трошки не таку.
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Косяки предыдущих ВР налицо!!!
Те уроды тоже перед голосованием не читали за что голосуют!!!!!
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