 Ми порушимо питання про формат і терміни повернення контролю над кордоном з РФ, - Зеленський про переговори в Парижі

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я впевнений, що ми порушимо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про зміст комюніке "нормандської зустрічі".

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 травня в Парижі.

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