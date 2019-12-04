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 Політика України
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Все про:кордон (1358) Зеленський (3761) нормандська четвірка (735)

 Ми порушимо питання про формат і терміни повернення контролю над кордоном з РФ, - Зеленський про переговори в Парижі

Президент Володимир Зеленський планує під час зустрічі "нормандської четвірки" порушити питання про формат і терміни передачі під контроль України російсько-українського кордону.

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я впевнений, що ми порушимо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про зміст комюніке "нормандської зустрічі".

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 травня в Парижі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нормандську зустріч: "Хочу дій з термінами". ВІДЕО (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163370
 
 
 Топ коментарі
 
Страшно . Все трибуны высокие . Услышат ли его ?
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Володя докажи ,что ты не малорос, а Украинец - вопреки запрету "старших русских товарищей", подними во время встречи перед всеми вопрос о территориальной принадлежности Крыма, формате, механизмах и сроках его возврата Украине.

И не вздумай отзывать под любым предлогом наши иски против русских тварей в международных судах.
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Я уверен, что Мы поднимем )))) фраза, как в лучших еврейских анекдотах....
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Страшно . Все трибуны высокие . Услышат ли его ?
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Почему "Я уверен", а не "Я обязательно подниму в первую очередь"? Если этот вопрос не поднимать, все остальные лишаются смысла.
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Зрада!!!

Усі на соємайдан!!!Мы поднимем вопрос о формате и сроках возвращения контроля над границей с РФ, - Зеленский о переговорах в Париже - Цензор.НЕТ 7821
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Подобається меня соєва сек.... Ми порушимо питання про формат і терміни повернення контролю над кордоном з РФ, - Зеленський про переговори в Парижі - Цензор.НЕТ 9356 ..Замість *гнати поліву на ху@ло та Мордор *..чепають зеклоунів
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да. ты просто *******. тебя к геям не пустят...
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згадалося:
и от мьіслей єнтих
что-то поднимается
не в штанах, конешно,
а в моей душе (с)

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Интересно это будут пограничники из Тернопольской области или местные "шахтеры и трактористы" которые просто поменяют шевроны с ДНРоЛНРовских на как бы украинские. ( а ведь так и будет, а нам расскажут о "победище" нашей дипломатии и конкретно"великого стратега, переговорщика" ВЗ.
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чтоб какие-либо вопросы перед ****** поднимать - для начала надо с колен перед ним подняться....
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Володя докажи ,что ты не малорос, а Украинец - вопреки запрету "старших русских товарищей", подними во время встречи перед всеми вопрос о территориальной принадлежности Крыма, формате, механизмах и сроках его возврата Украине.

И не вздумай отзывать под любым предлогом наши иски против русских тварей в международных судах.
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На жаль, у вашому заклику є критична помилка.
Він не українець.
Та навіть євреєм його назвати важко.
Це "безродний космополіт", батьківщина якого - набитий баксюганами чоміндан.
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.ИМХО, През продолжает сидеть на растяжке. Удивляюсь этой его способности. Надеюсь, что КВН победит диктатуру.

...

Он к таким партнерам не привык
...
(Из песни В.С.Высоцкого "Честь шахматной короны")
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путлер тебе скажет - ЧИТАЙ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ! ТАМ ВСЕ НАПИСАНО, ДЕ БИЛ!!!
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Скажи Х.йлу хай починає Керченський міст розбирати. Якщо серйозно - борони боже щоб ти ще щось здав кацапам.
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Розумієте, специфіка ситуації ось в чому: після підписання чогось зрадливого в нього немає потреби повертатися в Україну.
10 числа ми можемо побачити відверте знущальне відео: "Ну шо? Сделали вместе, лохи? Доскакалися, хохолики? ДА, я сдал вашу хохляндию. И шо теперь? ДА, российские войска уже в пути, все государственньіе секретьі мьі сдали, стратегическая инфа у них, сопротивление бесполезно. И ДА, я не янукович - я покинул страну заранее. Лену, маму Римму, детей и все остальное тоже вьівез. Теперь ищите ветра в поле. Если хотите, можете там помайданить, пока росгвардия уму-разуму не научила. Чао-какао, бе-бе-бе!"
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Підійматимуть те, що скаже Путін. Хто умови для зустрічі висував, той і буде диктувати на ній свій порядок денний. Клоун схоже цього не розуміє.
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Він підніме.А може він потрудиться українцям пояснити своє розуміння,ЯК він буде відновлюватись ?
рф окупувала частину України,щоб потім віддати ту частину молодому і красівому вєлічайшему лідєру ?
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да ложил путлер на эти поднятия от клована
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Самый ничтожный президент в истории Украины, даже овощ был не таким прокремлевским
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Зеленский хочет.. зеленский планирует.. да наплевать! Это все только пустая болтовня. Посмотрим после 10 числа чего эти хотелки стоят.Реально -дешевый популизм и ноль результата.
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какая разница по КАКОМУ законодательству???
оно везде примерно одинаковое..))))
обычная мошенническая подмена понятий...
главное - отсутствие рашинских боевиков и вояк...
а без контроля границы это все фуфло ))))
моника типичный мошенник
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Ползучая оккупация: боевики "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской (фото)
7:49 - 4 декабря 2019 5947

Инф. «ФАКТОВ»

В Станице Луганской (Луганская область), где недавно открыли новый мост через реку Сиверский Донец, боевики под видом «наблюдателей» находятся на территории, подконтрольной правительству Украины.
Как сообщает «ВВС Украина», боевики «ЛНР» в камуфляже российского образца и синих каска с надписью «СЦКК» (Совместный центр по контролю и координации) фактически передвинули линию разграничения на 100 метров и установили символическое присутствие на другом берегу реки.
Их присутствие подтверждали и наблюдатели из СММ ОБСЕ: «1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела как минимум 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между южной оконечностью нововозведенной секцией моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения».
Подобная тактика ползучей оккупации россиянами используется не впервые. В Абхазии и Южной Осетии войска РФ самовольно передвигают границу, захватывая фактически ежедневно все новые и новые грузинские территории. Все это происходит под дулами автоматов и угрозами начать стрелять.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на мосту на линии разграничения в Станице Луганской боевики развесили символику террористической «ЛНР» - флаги.
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