 Ми порушимо питання про формат і терміни повернення контролю над кордоном з РФ, - Зеленський про переговори в Парижі

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я впевнений, що ми порушимо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про зміст комюніке "нормандської зустрічі".
Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 травня в Парижі.
Усі на соємайдан!!!
и от мьіслей єнтих
что-то поднимается
не в штанах, конешно,
а в моей душе (с)
И не вздумай отзывать под любым предлогом наши иски против русских тварей в международных судах.
Він не українець.
Та навіть євреєм його назвати важко.
Це "безродний космополіт", батьківщина якого - набитий баксюганами чоміндан.
...
Он к таким партнерам не привык
...
(Из песни В.С.Высоцкого "Честь шахматной короны")
10 числа ми можемо побачити відверте знущальне відео: "Ну шо? Сделали вместе, лохи? Доскакалися, хохолики? ДА, я сдал вашу хохляндию. И шо теперь? ДА, российские войска уже в пути, все государственньіе секретьі мьі сдали, стратегическая инфа у них, сопротивление бесполезно. И ДА, я не янукович - я покинул страну заранее. Лену, маму Римму, детей и все остальное тоже вьівез. Теперь ищите ветра в поле. Если хотите, можете там помайданить, пока росгвардия уму-разуму не научила. Чао-какао, бе-бе-бе!"
рф окупувала частину України,щоб потім віддати ту частину молодому і красівому вєлічайшему лідєру ?
оно везде примерно одинаковое..))))
обычная мошенническая подмена понятий...
главное - отсутствие рашинских боевиков и вояк...
а без контроля границы это все фуфло ))))
моника типичный мошенник
7:49 - 4 декабря 2019 5947
Инф. «ФАКТОВ»
В Станице Луганской (Луганская область), где недавно открыли новый мост через реку Сиверский Донец, боевики под видом «наблюдателей» находятся на территории, подконтрольной правительству Украины.
Как сообщает «ВВС Украина», боевики «ЛНР» в камуфляже российского образца и синих каска с надписью «СЦКК» (Совместный центр по контролю и координации) фактически передвинули линию разграничения на 100 метров и установили символическое присутствие на другом берегу реки.
Их присутствие подтверждали и наблюдатели из СММ ОБСЕ: «1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела как минимум 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между южной оконечностью нововозведенной секцией моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения».
Подобная тактика ползучей оккупации россиянами используется не впервые. В Абхазии и Южной Осетии войска РФ самовольно передвигают границу, захватывая фактически ежедневно все новые и новые грузинские территории. Все это происходит под дулами автоматов и угрозами начать стрелять.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на мосту на линии разграничения в Станице Луганской боевики развесили символику террористической «ЛНР» - флаги.