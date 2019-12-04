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Все про:Одеса (2199) пожежа (1872)

 Кількість постраждалих унаслідок пожежі в одеському коледжі зросла до 19, площа займання збільшилася до 3 тис. кв. м

Кількість постраждалих унаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 19, з них семеро неповнолітніх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

"Постраждалих вже 19 (із загиблою жінкою), серед них семеро неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Врятованих студентів і викладачів розмістили в будівлі "Промінвестбанку", яка з іншого боку Пушкінської.

Площа пожежі вже перевищила 3 тис. квадратних метрів. У рятувальників закінчується паливо в машинах, і його підвозять в каністрах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про 12 постраждалих, серед них 4 пожежників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163369
 
 
 Топ коментарі
 
тут вже пісенькою правлячий квартал-95 не обійдеться - напишуть оперу.
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Юзик будет на сцене махать огнетушителем.... зелебобикам понравица горе в Одессе...
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Фантомаса схватить и бросить в пламя. Недавно же гостиница сгорела, а до этого корпус детского лагеря. Що еще должно сгореть в Одессе, чтобы Зеленский стал мужиком и прибрал бандитов от власти?
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тут вже пісенькою правлячий квартал-95 не обійдеться - напишуть оперу.
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Юзик будет на сцене махать огнетушителем.... зелебобикам понравица горе в Одессе...
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Загібли люди для зеленої шобли не є людьми, як сказав їх клован - усі, хто сумнівається в геніальності сонцесяйного бубочки - це не зовсім люди . не зовсім люди - це тварини в його розумінні чи що?
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Фантомаса схватить и бросить в пламя. Недавно же гостиница сгорела, а до этого корпус детского лагеря. Що еще должно сгореть в Одессе, чтобы Зеленский стал мужиком и прибрал бандитов от власти?
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у труханова вже 2 масштабні пожежі за рік можна ще Вікторію згадати а шмонати пожарники будуть як завжди всю Україну,може вже пора відправити цього хитрожоп...го лисуна на нари?
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какой ужас,они там что, хранили бензин в бочках в этом здании... или кому-то страх как нужно место под застройку...
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здание 1914 года, там вся середина перекрытия деревянные, поэтому потушить нереально, оно рухнет в любую минуту.
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И деревянный шпон под штукатуркой.И деревянные полы. И деревянные шкафы. И деревянные стулья. И деревянные двери. И деревянные окна.Подоконники тоже деревянные.
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Странно, вроде не нефтебаза.. Тушат, тушат, а площадь пожара только увеличивается.
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Пожары- это безолаберность и равнодушие к своим обязанностям полностью прогнившей и протухшей совково-криминальной одесской власти.
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В среду, 4 декабря, в результате пожара в экономическом колледже погибли 3 человека: преподаватели колледжа 46-летняя Анна Бордюк и 52- летняя Виктория Хмарская, а также 41-летний сотрудник ГСЧС.
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Це звісно все дуже сумно і жахливо. Немає жодного зловтішання - лише співчуття постраждалим, хай їм Бог допомагає та береже. Але ж правляча зелена шобла не вважає населення України за людей, зелена шмаркля прямо так й сказала в своєму відосіку з бігової доріжки. Як вчить Талмуд - "Ґой є худобина в людськiй подобi", "Мертвий робiтник-християнин є меншою втратою для роботодавця, нiж мертвий вiслюк" або "Єврей не зобов'язаний додержуватися моралi щодо ґоїв", так і чинить зелена шмаркля. Тому нічого дивного в тому, що вони заспівають пісеньку про смерті гоїв - це в межах їхньої релігійної моралі.
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ну шо там, горииила коледжа палааала. или это снова Порох подпалил?
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