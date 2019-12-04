 Зеленський має намір обговорювати на "нормандському саміті" вибори в ОРДЛО: "Найголовніше, щоб це відбувалося за законодавством України"

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський впевнений, що на зустрічі в нормандському форматі в Парижі 9 грудня буде питання можливості місцевих виборів в ОРДЛО.

"Для нас найголовніше, щоб це відбувалося за законодавством України, щоб там були представлені всі наші партії, не тільки наші, а й іноземні спостерігачі, і був відкритий безпечний доступ журналістів", - підкреслив він.

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