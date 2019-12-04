 Зеленський має намір обговорювати на "нормандському саміті" вибори в ОРДЛО: "Найголовніше, щоб це відбувалося за законодавством України"

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський впевнений, що на зустрічі в нормандському форматі в Парижі 9 грудня буде питання можливості місцевих виборів в ОРДЛО.
"Для нас найголовніше, щоб це відбувалося за законодавством України, щоб там були представлені всі наші партії, не тільки наші, а й іноземні спостерігачі, і був відкритий безпечний доступ журналістів", - підкреслив він.
выборы НЕ в ордло, а на ОСВОБОЖДЕННЫХ от расейских боевиков - территориях
1. днр та лнр ліквідовано як терористичні угруповання;
2. вибори - за українським законодавством;
2. кордон - під контролем ЗСУ;
3. уся територія - під контролем України, працюють усі державні органи та установи;
5. сєпарам - поразка у виборчих правах мінімум на 20 років.
Слава Україні!
=іх там нєт=.
То есть партийно-пропорциональное дерьмо, которое Порошенко и Ко втюхали украинцам, там не проходит...
На фоне тотального провала рейтинга ордловцы для Моники Зеленски - палочка-выручалочка.