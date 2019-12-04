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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4652) Зеленський (3761) перемовини (1418) Донбас (13949) нормандська четвірка (735)

 Зеленський має намір обговорювати на "нормандському саміті" вибори в ОРДЛО: "Найголовніше, щоб це відбувалося за законодавством України"

На нормандському саміті в Парижі будуть обговорювати проведення виборів на окупованому Донбасі.

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський впевнений, що на зустрічі в нормандському форматі в Парижі 9 грудня буде питання можливості місцевих виборів в ОРДЛО.

"Для нас найголовніше, щоб це відбувалося за законодавством України, щоб там були представлені всі наші партії, не тільки наші, а й іноземні спостерігачі, і був відкритий безпечний доступ журналістів", - підкреслив він.

Також читайте: Ми порушимо питання про формат і терміни повернення контролю над кордоном з РФ, - Зеленський про переговори в Парижі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163367
 
 
 Топ коментарі
 
Самое главное - всех рашистов за поребрик и граница на замке.
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Неадекватность - это болезнь,которую надо лечить.
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Повинно бути 5 умов для проведення виборів на окупованих територіях:
1. днр та лнр ліквідовано як терористичні угруповання;
2. вибори - за українським законодавством;
2. кордон - під контролем ЗСУ;
3. уся територія - під контролем України, працюють усі державні органи та установи;
5. сєпарам - поразка у виборчих правах мінімум на 20 років.
Слава Україні!
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Если вдуматься,то этот "минск" можно полностью перекрутить на себя. Если бы только гниды не мешали. О которых еще Петлюра говорил.
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уже в самой фразе моники зелоха "выборы в ордло" - оно показывает КАК будет решать вопрос..
выборы НЕ в ордло, а на ОСВОБОЖДЕННЫХ от расейских боевиков - территориях
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Самое главное - всех рашистов за поребрик и граница на замке.
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Где у зелупы хоть одно слово про границу?
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Неадекватность - это болезнь,которую надо лечить.
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Виктор Фёдорович может рассказать , как лечить и как можно долго жить .
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Повинно бути 5 умов для проведення виборів на окупованих територіях:
1. днр та лнр ліквідовано як терористичні угруповання;
2. вибори - за українським законодавством;
2. кордон - під контролем ЗСУ;
3. уся територія - під контролем України, працюють усі державні органи та установи;
5. сєпарам - поразка у виборчих правах мінімум на 20 років.
Слава Україні!
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Какие выборы обсуждать если оккупирована територия к тому же они не собираються уходить до выборов какие же это такие украинские законы?
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Что ту непонятного? У Зели нет проблем с изменением украинского законодательства со своей большевистской сектой . Я не сомневаюсь, что он в турборежиме быстро подрихтует в Раде любые законы по "территорям" и всё будет по украинскому законодательтву, комар носа не подточит.
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Вони не збираються взагалі звідти йти, не лише до виборів чи після виборів.
=іх там нєт=.
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не думаю, что по украинским законам, самое главное. самое главное, на мой взгляд, выбирать и избираться , имеют право только те люди, кто прожил в Украине последние пять лет! подчеркиваю в Украине, а не на крыму и на ордло
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Так в Минских договоренностях и говорится про то, что выборы по украинскому законодательству. Вот только с важной припиской - согласованные с представителями ОРДЛО. А там было базовое требование - 100% мажоритарная система на местных выборах.

То есть партийно-пропорциональное дерьмо, которое Порошенко и Ко втюхали украинцам, там не проходит...
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вот, что он сказал? иностранные наблюдатели и журналисты были тоже в КрымуЮ знамо какие... наши партии - ОПЗЖ , Наши и прочие быстроперекрашиваемые....
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Сволочь Зеленая даже не упоминает об выводе росийских войск из дамбаса. Ети выборы не украинцы не признают как и тех кто их организовал. Зелупа сам будет президентом *днр*
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Это вообще-то одна из главных тем, передача ОРДЛО под контроль ВСУ. И будет обсуждаться 100%. Не пишите ерунду.
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Звісно, по Законам України. Але зедебільні депутати з такою швидкістю їх приймають, що згідно "їх" законів ми невдовзі будемо у СРСР.
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Нормально так по украинскому законодательству главное, а то шо граница с парашей неконтролируемая и открыта та то такэ...
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Які зараз там вибори можна проводити, після шости років обкурювання роспропагандою, падлюка зелена??? Про це можна думати лише через років десять, після повного звільнення!
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в Німетчині вибори відбулися через 7 років після війни
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Дык. Донбабве - потенциальные зебилоиды. Это же реально их люди.

На фоне тотального провала рейтинга ордловцы для Моники Зеленски - палочка-выручалочка.
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В соседней новости на цензоре, Россия отправила в Донецк спецназ по данным разведки. Самое время для выборов
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а я думал самое главное это что б там не было путинских головорезов... ну сопле виднее видимо
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Хтось притомний може пояснити: НХЯ нам ті вибори ТАМ? Що вони дадуть решті України? ЩО? Легітимізацію і розповзання сєпарні по всій Україні?
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Вот не вижу в этом большого беспокойства для Путина. Типа местные проголосуют за "Свободу", "Голос", " Самопомощь", " Солидарность", "Батькивщину" и т.д. Не смешите людей... Да будут голосовать за ОПЗЖопу, ОПа на блок, и если допустят то за местные "ново созданные партии оккупантов". И проводи хоть по украинским законам, допуском СМИ, наблюдателей, украинских и не очень партий, демилитаризаций, контролем над границей и прочего. Это ничего не изменит в принципе. Единственно может несколько нынешних тамошних мамлюков отодвинуть от корыта, но для Пу это не столь важно, такого "добра" там навалом, одних спишут , других наймут. Если Зе команда думает там что то надрать.., ну что ж при таком раскладе возможно, но это будет не более чем 15%., ну не местные они, все ж одно "хохлы" что почти что "бЕндеровцы".
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Ну, какие выборы? Какая реинтеграция? По ящику иногда показывают опрос этих уродов, так они , как один , блеют:"Хотим в Россию!" 5 лет оболванивания, во взаиморасчетах в ходу деревянный - они это любят, они этого хотят - так оставьте их, прочертите госграницу по линии размежевания, подконтрольную территорию передайте близлежащим областям - и идут они нах! А "реинтеграция" будет подобна подсадке в здоровый организм раковой опухоли :как вы думаете - кто кого?
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