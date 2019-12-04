 Росія відправила на Донбас спецпризначенців, а також додаткові групи снайперів і диверсантів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, українська розвідка зафіксувала прибуття з території РФ на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей додаткових снайперських і диверсійно-розвідувальних груп, а також підрозділів спеціального призначення.
"Більшість особового складу зазначених підрозділів складають кадрові російські військовослужбовці, які пройшли відповідну підготовку у навчальних центрах і польових таборах Південного та Західного військових округів ЗС РФ та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у т. ч. з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню", - сказано в повідомленні.
Разом з тим у ГУР зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил перебувають "напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни".
"Фото сделаны в Ростовской области на станции Репная. Два дня подряд идут эшелоны с танками в сторону Донецка. Офигенное "перемирие" и "разведение войск".
"Также были опубликованы фото танков со станции Лихая, Ростовская область РФ. По ее словам, эшелон с танками шел в Гуково (Россия) на оккупированную Луганщину через Каменск."
А лошок готує сценарії.Думає, це шоу "рассмєши путіна".