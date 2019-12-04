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Все про:армія РФ (2016) Міноборони (2984) розвідка (1507) Донбас (13949)

 Росія відправила на Донбас спецпризначенців, а також додаткові групи снайперів і диверсантів, - розвідка

Командування російських окупаційних військ приховано підсилює бойові здібності з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ з метою недопущення стабілізації обстановки, здійснення провокаційних обстрілів і завдання втрат особовому складу об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, українська розвідка зафіксувала прибуття з території РФ на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей додаткових снайперських і диверсійно-розвідувальних груп, а також підрозділів спеціального призначення.

"Більшість особового складу зазначених підрозділів складають кадрові російські військовослужбовці, які пройшли відповідну підготовку у навчальних центрах і польових таборах Південного та Західного військових округів ЗС РФ та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у т. ч. з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим у ГУР зазначили, що підрозділи Об'єднаних сил перебувають  "напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163366
 
 
 Топ коментарі
 
Готовятся к "миру" по Зеленскому.
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Это им командуют из педерации.
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причем тут зеленский или он командует армией *********
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При том, что только слепой не видит, что любые переговоры с позиции доброй воли с рашкой абсолютно бессмыслены и бесперспективны и даже опасны. У тупина нет доброй воли и нет никакого желания договориваться и он это открыто демонстрирует, например вышеупомянутыми средствами. Учитывая, что у Зели нет никаких средств давления на рашу, хотелось бы понять, о чём он собирается всё-таки на самом деле договариваться от имени Украины?
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хмм, с товарищем Ермаком не общаюсь, как ты, это да
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Нет у меня этой картинки,когда шимпанзе спрашивает,-*а при чем тут Зеленски*?
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Да, интерсно, зачем перед переговорами о перемирии наполнять оккупированные территории военными и оружием? Как Зеля собирается их оттуда выковыривать, всех этих казаков, бурятов, и остальных русских в штатском? Особенно радует на этом фоне "разведение".
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к выборам наверное готовятся..., по законодательству Украины....
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А де ті снайперсткі гвинтівки що Канада нам постачає? Чи новітні -власного виробництва? Невдовзі Різдво-треба кацапів настріляти на свято!. Россия отправила на Донбасс спецназ, а также дополнительные группы снайперов и диверсантов, - разведка - Цензор.НЕТ 139
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Так. До реінтеграції підготовлені.Россия начала стягивать танки к границе с Украиной: фотофакт
"Фото сделаны в Ростовской области на станции Репная. Два дня подряд идут эшелоны с танками в сторону Донецка. Офигенное "перемирие" и "разведение войск".

"Также были опубликованы фото танков со станции Лихая, Ростовская область РФ. По ее словам, эшелон с танками шел в Гуково (Россия) на оккупированную Луганщину через Каменск."
А лошок готує сценарії.Думає, це шоу "рассмєши путіна".

Россия отправила на Донбасс спецназ, а также дополнительные группы снайперов и диверсантов, - разведка - Цензор.НЕТ 9306

Россия отправила на Донбасс спецназ, а также дополнительные группы снайперов и диверсантов, - разведка - Цензор.НЕТ 2995
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Пуйло готовиться к переговорам. Кидало и пуйло- синонимы.
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