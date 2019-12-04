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Все про:замах (293) вбивство (1970) Вячеслав Соболєв (7)

 Ємельянов, Татьков, Браславський, - Соболєв назвав імовірних замовників замаху на нього. ВIДЕО

Він вимагає, щоб ці люди пройшли детектор брехні і довели, що вони "чисті".

Про це він заявив біля будівлі суду, передає Цензор.НЕТ.

"Двоє суддів, які за час своєї роботи стали мільярдерами. У яких по 300 апартаментів в Іспанії, Австрії і які живуть розкошуючи. У них все добре. Ємельянов, Татьков. У цій же компанії є дві людини. Нехай вони на мене в суд подають, з мішками далі ходять. Двоє людей, які працюють у цій компанії, - Браславський і Малік, я гадаю, ви не раз чули ці прізвища", - заявив Соболєв.

Також Соболєв назвав у списку підозрюваних Миколу Будику, Євгенію Бурунь, Михайла Вунюка та Олександра Грановського.

Одне прізвище він не назвав, "залишивши на потім".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство дитини в центрі Києва: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного Лаврегу

Видео ТСН

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163365
 
   
 Топ коментарі
 
Одновременно нужно задать вопрос правоохранительным органам, СБУ и Генпрокуратуре:

- Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела и не предъявлено обвинения в финансировании террористических группировок лнд/днр енакиевскому бандиту, сепаратисту В. Соболеву?
Проводилась ли специальная проверка данного персонажа, учитывая его давние тесные бизнес и семейные связи с рядом чиновников и бизнесменов вражеского государства (параши)?
Считаю, что сепаратист В. Соболев обязан пройти тест на полиграфе на предмет госизмены и финансирования терроризма.
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Жаль, что ребенка, а не эту сепарскую пробивную гниду, которой помог и петрусь, оценив пребывание в своей партии.
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штемпок, а що там з твоєю торгівельною мережею в окупованому Донецьку?
може, звідти прийшов заказ?
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Да, если бьі он расказал, что ему пришлось делать что бьі взобраться туда где он есть...
Действительно "все свои".
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Петюня Липецкий сохранил при власти судей, который как выяснилось миллиардеры. И сомнений не было. Грановский был смотрящим от Петюни за судами. Бездействие гниды при власти, пришедшей на крови Майдана, будет кошмарить страну долго. Один кум Генпрокурор без высшего юридического чего стоит.
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Исполнитель есть, и его наверно вели с самого начала, уж очень быстро словили, а остальные откупятся...
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Доказать вину заказчика можно только в момент передачи денег, а исполнителей уже взяли. Все остальное теперь, кто там виноват- пустой базар.
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штемпок, а що там з твоєю торгівельною мережею в окупованому Донецьку?
може, звідти прийшов заказ?
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Звучит так, как будто он там оружие продаёт.
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неважливо, що він там продає.
Головне, що цей мутний типок сам має великі проблеми з криміналом та сєпарами, просто зараз йому про це невигідно розповідати.
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да кто то просрочки покушал и обосрался в окопе, а наши по запаху накрыли весь блиндаж.
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Слава богу, честно признался, что подозревает, что "разборки" - за "бабло", а не "по политическим мотивам"... Любят у нас, некоторые, в "шкурные" интересы, "политику" вплетать...
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да ну, какие политические мотивы, если он Грановского подозревает тоже, вообще дико звучало бы... однопартийцы же в прошлом
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Одну фамилию он не назвал, "оставив на потом". Емельянов, Татьков, Браславский, - Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него - Цензор.НЕТ 7397 Источник:https://censor.net.ua/n3163365
 показати весь коментар
 
Одновременно нужно задать вопрос правоохранительным органам, СБУ и Генпрокуратуре:

- Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела и не предъявлено обвинения в финансировании террористических группировок лнд/днр енакиевскому бандиту, сепаратисту В. Соболеву?
Проводилась ли специальная проверка данного персонажа, учитывая его давние тесные бизнес и семейные связи с рядом чиновников и бизнесменов вражеского государства (параши)?
Считаю, что сепаратист В. Соболев обязан пройти тест на полиграфе на предмет госизмены и финансирования терроризма.
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Сколько друзей у человека! Сразу видно, праведную жизнь вёл.
Ребёнка безусловно жаль.(
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Жаль, что ребенка, а не эту сепарскую пробивную гниду, которой помог и петрусь, оценив пребывание в своей партии.
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Донецкі, сєпарські війни в українському Києві!
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Тепер зрозуміло,чому його тут боти поливають і сепаром обзивають.
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пусть про рейндж расскажет, купленный в Донецке, перерегистрированный в Киеве на АА0001... сепары гребаные
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А, где Баканов..!? На очередном юбилее..!? Почему эту гниду, Соболева, до сих пор не оприходовали..???
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Всегда тяжело когда именно тебе прилетает. Коментировать здесь нечего.
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А че, весело....пусть мочат друг друга!!!! Пусть сажают!!!!
Ребенка убили??? А сколько они поубивали своим воровством?
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