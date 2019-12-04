 Ємельянов, Татьков, Браславський, - Соболєв назвав імовірних замовників замаху на нього. ВIДЕО

Про це він заявив біля будівлі суду, передає Цензор.НЕТ.
"Двоє суддів, які за час своєї роботи стали мільярдерами. У яких по 300 апартаментів в Іспанії, Австрії і які живуть розкошуючи. У них все добре. Ємельянов, Татьков. У цій же компанії є дві людини. Нехай вони на мене в суд подають, з мішками далі ходять. Двоє людей, які працюють у цій компанії, - Браславський і Малік, я гадаю, ви не раз чули ці прізвища", - заявив Соболєв.
Також Соболєв назвав у списку підозрюваних Миколу Будику, Євгенію Бурунь, Михайла Вунюка та Олександра Грановського.
Одне прізвище він не назвав, "залишивши на потім".
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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
Действительно "все свои".
може, звідти прийшов заказ?
Головне, що цей мутний типок сам має великі проблеми з криміналом та сєпарами, просто зараз йому про це невигідно розповідати.
- Почему до сих пор не возбуждены уголовные дела и не предъявлено обвинения в финансировании террористических группировок лнд/днр енакиевскому бандиту, сепаратисту В. Соболеву?
Проводилась ли специальная проверка данного персонажа, учитывая его давние тесные бизнес и семейные связи с рядом чиновников и бизнесменов вражеского государства (параши)?
Считаю, что сепаратист В. Соболев обязан пройти тест на полиграфе на предмет госизмены и финансирования терроризма.
Ребёнка безусловно жаль.(
Ребенка убили??? А сколько они поубивали своим воровством?