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 Політика України, Суспільство
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Все про:армія (2625) військовослужбовці (2586) круглий стіл (3) УБД (59) 72 окрема механізована бригада (87) ЗСУ (390)

 "Якби президент повернувся обличчям до військовослужбовців, вони б його підтримали", - ветеран 72-ї ОМБр Тарасюк

Багато воїнів соромляться отримувати посвідчення УБД, тому що бачать, як до них ставиться держава.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на круглому столі "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?" - сказав Герой України, лейтенант, ветеран 72-ї ОМБр Василь Тарасюк, демобілізований у зв'язку з важким пораненням.

"Я не служив у радянській армії, застав нашу армію вже під час війни. Основа армії - люди, що виконують бойові завдання. Без людей техніка не буде воювати. Але в останні роки - тенденція до зменшення людей, які бажають служити. З мого підрозділу пішло 95 %. Вони не бачать перспектив і того, що їм обіцяли. Це були підготовлені воїни, готові йти і у вогонь, і у воду ", - сказав він.

"Вони готові повернутися, якщо будуть умови. По-перше, забезпечення житлом. Кожен переживає за те, щоб його сім'я мала, де жити. Друге - з існуючою сьогодні неукомплектованістю виникає проблема відпусток. Вони практично не бувають вдома. Через це виникають погані стосунки в сім'ї, і як наслідок - не стійка психологічна ситуація в підрозділі. Це впливає на виконання бойових завдань", - додав Тарасюк.

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За його словами, ще одним важливим фактором є бюрократія, яка залишилася ще з радянських часів. Дуже багато паперів потрібно для того, щоб виконати одне завдання.

Соціальний пакет - наступна проблема, яка хвилює військових.

"У нас багато пільг, але виконується з них дуже мало. Хочеться донести до президента: військовослужбовці не повинні вимагати цих пільг. А в цей момент картина така, що той, хто має право на пільги, має їх вибивати. Бувають випадки, що воїни соромляться показуватися УБД, тому що суспільство бачить, як до них ставиться держава. Звичайно, це передається людям", - повідомив ветеран.

Також, за його словами, немає визначеності в плані воєнного стану: "Ми обороняємося чи наступаємо? Це дуже впливає на психологічний стан".

"Якби президент повернувся обличчям до військовослужбовців, то вони б його підтримали", - наголосив Тарасюк.

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У коментарі Цензор.НЕТ він уточнив, що сьогодні інформація, яка доходить наверх, дуже спотворюється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163364
 
 
 Топ коментарі
 
все вірно сказав Воїн.
А як це можна донести до людини, яка жодного дня не служила?
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Президент повернут лицом в другую сторону, его избиратель голосовал за капитуляцию, за примирение с агресором, за дешевый лук и сериалы. Приймите уже очевидные вещи нельзя требовать невозможного. Все в истории Украины повторяется, только для большинства это нодоступные вещи, они истории не знают и знать не хотят...
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все вірно сказав Воїн.
А як це можна донести до людини, яка жодного дня не служила?
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Даже если бы ОНО служило и было капитаном,то как пел В.С.Высоцкий ................................
никогда ты не будешь майором...
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Это не воин. Этот ТАРАСЮК обычный зебобик случайно попавший в армию и ставший офицером из-за военной кафедры. Я сейчас в Северодонецке и если какая-то гнида начинает резать мои права, то после того, как я достаю удостоверение УБД она не знает в какую щель от меня спрятаться.
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згоден. Ми теж неодноразово виховували маршрутників.
Але позиція першої особи держави теж важлива.
Яка позиція у зєліка - ми розуміємо.
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У першої особи держави ми знаємо яка позиція, це зрадницька позиція. Статус першої особи не надає права узурпації влади, права капітуляції, права зради, права знищення держави.
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Тарасюк Герой Украины, так по крайней мере в статье написано, не думаю что он за зебила голосовал.
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Угу. Именно написано в статье. Он просто оказался в нужном месте в нужное время и Героя дали на праздник. Есть ранения. Танк подбил. Ему 25 лет всего. Результат его действий интеллектуального авторитета не прибавляют. Так что соррян. Я просто поражаюсь как на значки некоторые люди ведутся, что в армии, что на гражданке.
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А як пояснити те, що половина армії голосувала за клоуна? То що вони хочуть?
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Зеля , мы обороняемся или наступаем?
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у зели - "просто перестают стрелять".. т.е. - сдаются
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Лейтенант скажи: "А как тебе служилось при попереднике?". Это будет очень кстати вопрос ответ из твоих уст которого сразу охарактеризует рехвормы пети в армии.
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Тот кто хочет добиться результата ищет способы, тот кто ничего не хочет делать ищет причины и виноватых. Обвинений в адрес Пети хватит еще на пару месяцев, а дальше что будете выдумавать?
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Президент повернут лицом в другую сторону, его избиратель голосовал за капитуляцию, за примирение с агресором, за дешевый лук и сериалы. Приймите уже очевидные вещи нельзя требовать невозможного. Все в истории Украины повторяется, только для большинства это нодоступные вещи, они истории не знают и знать не хотят...
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Первый пошел. Завтра к ***** в армию попрется, если предложат выгодные условия.
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Треба в його командира запитати,що його підлеглі читають?Чому вони не розуміють всю складність та неоднозначність гібридної війни расії проти України?Воїни повинні отримувати правдиву інформацію,а не читати різних політичних перевертнів.Про забезпечення говориться вже шостий рік.Олігархи багатіють на мільярди,а на військових все грошей нема!Звичайно,у воїнів багато запитань до керівництва державою та армією.
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Что-то мне подсказывает, что этот "ветеран" ТАРАСЮК ряженный зебобик.
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он к вам жопой давно повернулся....
неужели нужно быть таким тупым что бы этого не понимать?

Дмитро Корчинський з Яною Зінкевич.
30 хв. ·

УВАГА ! ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУ СКОРОЧУЄ ПОСАДИ МЕДИКІВ В ГОСПІТАЛЯХ.

Госпіталь являє собою єдину систему. Кількість медичного персоналу, що задіяний у наданні медичної допомоги є чітко визначеним і зменшення кількості призведе до порушення лікувального процесу.
Хочеться привітати військових медиків з переходом в підпорядкування Генерального штабу і наявністю досвідчених керівників в лиці Галушки А.М. та генерала Хоменка І.П. , які під час війни скорочують кількість медичного персоналу, що задіяний в наданні медичної допомоги нашим захисникам і розширення за рахунок військової медицини тилових посад (кухарі, діловоди , начпроди ітд)
Загалом в кожному військовому госпіталі буде введено від 14 до 20 посад це близько 200 посад медичної служби.

А тепер просто подумайте: війна триває шостий рік, десятки тисяч
поранених і травмованих на
фронті, що неминучою збільшило навантаження на лікарів і медсестер в рази!!!
Цікаво чому мовчать командири військових госпіталів, які повинні чітко усвідомлювати чим закінчиться скорочення 20 медичних посад для 100 або 200 ліжкового госпіталю?

"Если бы президент повернулся лицом к военнослужащим, они бы его поддержали", - ветеран 72-й ОМБр Тарасюк - Цензор.НЕТ 1464
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"Бывают случаи, что воины стесняются показываться УБД, потому что общество видит, как к ним относится государство. Конечно, это передается людям", - сообщил ветеран"

Людям это не передается. Какой % армия выдала на выборах? Если не ошибаюсь, то 50 за 95 квартал, 49 - за Пороха. Тепер маємо, те що маємо
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Они не состоянии увидеть, что снабжение шло по нарастанию, а им казалось, что можно больше. Сейчас всё сокращают при тех же ресурсах, оставленных после Порошенко...
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Это только начало.50 процентные воины-избиратели еще локти кусать будут,или уже кусают,как сей автор статьи,какого некомпетентного главковерха на свою голову выбрали..
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Та до тебе й так ліцом. То ти ще дупу не бачив.
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такое ощущение, что в армии сплошные бомжи. записавшись туда, как в колхоз, можна срзу требовать жилье. а ,простите, до этого вы где жили?
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Этой власти не нужна сильная и боеспособная армия
Они ее боятся
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Он уже к пианине "лицом" повернулся. Так что лучше не надо....
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Накази командира (Головнокомандуючого) потрібно виконувати, а не дивитись на його обличчя
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ви вже бачили "обличе" в Золотому , хочете ще ? не знудить?
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Как ЗЕленского не поворачивай, везде ж..па.
(старая солдатская поговорка)
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"Якби президент повернувся обличчям до військовослужбовців, то вони б його підтримали"
Як би не повернувся президент, ви завжди побачите жопу. Адже він "президент миру на любих умовах" . В цих умовах військових немає.
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