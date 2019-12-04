 "Якби президент повернувся обличчям до військовослужбовців, вони б його підтримали", - ветеран 72-ї ОМБр Тарасюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це на круглому столі "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?" - сказав Герой України, лейтенант, ветеран 72-ї ОМБр Василь Тарасюк, демобілізований у зв'язку з важким пораненням.
"Я не служив у радянській армії, застав нашу армію вже під час війни. Основа армії - люди, що виконують бойові завдання. Без людей техніка не буде воювати. Але в останні роки - тенденція до зменшення людей, які бажають служити. З мого підрозділу пішло 95 %. Вони не бачать перспектив і того, що їм обіцяли. Це були підготовлені воїни, готові йти і у вогонь, і у воду ", - сказав він.
"Вони готові повернутися, якщо будуть умови. По-перше, забезпечення житлом. Кожен переживає за те, щоб його сім'я мала, де жити. Друге - з існуючою сьогодні неукомплектованістю виникає проблема відпусток. Вони практично не бувають вдома. Через це виникають погані стосунки в сім'ї, і як наслідок - не стійка психологічна ситуація в підрозділі. Це впливає на виконання бойових завдань", - додав Тарасюк.
За його словами, ще одним важливим фактором є бюрократія, яка залишилася ще з радянських часів. Дуже багато паперів потрібно для того, щоб виконати одне завдання.
Соціальний пакет - наступна проблема, яка хвилює військових.
"У нас багато пільг, але виконується з них дуже мало. Хочеться донести до президента: військовослужбовці не повинні вимагати цих пільг. А в цей момент картина така, що той, хто має право на пільги, має їх вибивати. Бувають випадки, що воїни соромляться показуватися УБД, тому що суспільство бачить, як до них ставиться держава. Звичайно, це передається людям", - повідомив ветеран.
Також, за його словами, немає визначеності в плані воєнного стану: "Ми обороняємося чи наступаємо? Це дуже впливає на психологічний стан".
"Якби президент повернувся обличчям до військовослужбовців, то вони б його підтримали", - наголосив Тарасюк.
У коментарі Цензор.НЕТ він уточнив, що сьогодні інформація, яка доходить наверх, дуже спотворюється.
А як це можна донести до людини, яка жодного дня не служила?
никогда ты не будешь майором...
Але позиція першої особи держави теж важлива.
Яка позиція у зєліка - ми розуміємо.
неужели нужно быть таким тупым что бы этого не понимать?
Дмитро Корчинський з Яною Зінкевич.
30 хв. ·
УВАГА ! ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУ СКОРОЧУЄ ПОСАДИ МЕДИКІВ В ГОСПІТАЛЯХ.
Госпіталь являє собою єдину систему. Кількість медичного персоналу, що задіяний у наданні медичної допомоги є чітко визначеним і зменшення кількості призведе до порушення лікувального процесу.
Хочеться привітати військових медиків з переходом в підпорядкування Генерального штабу і наявністю досвідчених керівників в лиці Галушки А.М. та генерала Хоменка І.П. , які під час війни скорочують кількість медичного персоналу, що задіяний в наданні медичної допомоги нашим захисникам і розширення за рахунок військової медицини тилових посад (кухарі, діловоди , начпроди ітд)
Загалом в кожному військовому госпіталі буде введено від 14 до 20 посад це близько 200 посад медичної служби.
А тепер просто подумайте: війна триває шостий рік, десятки тисяч
поранених і травмованих на
фронті, що неминучою збільшило навантаження на лікарів і медсестер в рази!!!
Цікаво чому мовчать командири військових госпіталів, які повинні чітко усвідомлювати чим закінчиться скорочення 20 медичних посад для 100 або 200 ліжкового госпіталю?
Людям это не передается. Какой % армия выдала на выборах? Если не ошибаюсь, то 50 за 95 квартал, 49 - за Пороха. Тепер маємо, те що маємо
Они ее боятся
(старая солдатская поговорка)
Як би не повернувся президент, ви завжди побачите жопу. Адже він "президент миру на любих умовах" . В цих умовах військових немає.