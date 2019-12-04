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Все про:арешт (1043) вбивство (1970) Лаврега Андрій (2)

 Убивство дитини в центрі Києва: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного Лаврегу

Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

"У Шевченківському районному суді у ці хвилини триває засідання з обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика. Він, за версією слідства, здійснив смертельний постріл. Позиція прокурора безкомпромісна - тримання під вартою без застави. Станом на 12:50 суд видалився в нарадчу. Саме засідання відбувається у закритому режимі, у зал допущені лише сторони. Таке рішення суд ухвалив перед початком засідання, зваживши на клопотання сторони захисту, а також на те, що стосовно підозрюваних наразі здійснюються заходи безпеки", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва

Пізніше вона додала: "2 місяці тримання під вартою без права на заставу!"

Убивство дитини в центрі Києва: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного Лаврегу 01

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163363
 
   
 Топ коментарі
 
М-даа, трагедия жуткая, ребенок погиб, родителям-страшное горе, и герой войны себе жизнь сломал полностью...
Как так...И главный вопрос-ЧЕМ стрелка замотивировали, похоже, подставили конкретно...
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Этот Соболев из Донецка и вроде бы помогал той стороне, а подозреваемый воевал несколько лет, устраняя ту же сепарню, может быть и за это...
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Прочти это. Возможно, станет понятнее.

КТО ТАКОЙ СОБОЛЕВ?

Вячеслав Соболев - уроженец Енакиево.
В 1997 году основал одну из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков "ДНР". В СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке. Сам Соболев и на тот момент глава партии Блок Петра Порошенко Юрий Луценко опровергли эту информации и сообщили, что Соболев продал "Обжору" еще в 2007 году. При этом Луценко публично пообещал, что кандидатура Соболева будет отозвана партией на местных выборах-2015. В итоге обещание не сдержали и Соболев прошел в облсовет по списку партии Петра Порошенко.
Кроме того, согласно судебному реестру, автомобиль, в котором убили сына Соболева, принадлежит фирме ДонУкрПроектНИИ, которая, по версии следствия, причастна к финансированию террористов "ДНР"
.В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого городского совета от союза "За единство, согласие и возрождение", который в свое время создал Виктор Янукович.
В 2005 году Соболев был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, а в 2006-2007 годах - государственным инспектором департамента по вопросам государственной безопасности аппарата СНБО.
В 2010-2011 годах работал в НАК Нафтогаз Украины на должности заместителя главы правления.
У Соболева пятеро детей, самый младший сын родился в 2016 году.
В 2011-2014 годах состоял в браке с дочкой российского политика и бизнесмена Бориса Шпигеля, который до 2013-го был членом Совета Федераций (сенатором).
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М-даа, трагедия жуткая, ребенок погиб, родителям-страшное горе, и герой войны себе жизнь сломал полностью...
Как так...И главный вопрос-ЧЕМ стрелка замотивировали, похоже, подставили конкретно...
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Да он уже не жилец, донецкие его прибьют, вопрос времени. Да и тюрьма его не спасет, сломал так сломал.
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Здається, що ти, Віталій, українців не налякав, а тільки ще більш налаштував на боротьбу. Це ти цапів будеш лякати. Українці вже смерті не бояться.
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Этот Соболев из Донецка и вроде бы помогал той стороне, а подозреваемый воевал несколько лет, устраняя ту же сепарню, может быть и за это...
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Есть и другая информация о Соболеве.

Кто такой Соболев, в которого стреляли:
По словам нашего собеседника, слухи о том, что Соболев якобы сохранил бизнес на территории ОРДЛО (речь о сети магазинов "Обжора"), не подтверждаются.
"Он из Донецка чуть ли не в трусах бежал. У него все там отжали. С первого же дня он заявил о том, что он на стороне Украины, даже помогал добровольческим батальонам. Его не раз проверяли по просьбе администрации бывшего президента, проверяло СБУ Киевской области. И именно они отказались от любых претензий к нему, потому что никакая информация не подтвердилась. Однако именно со стороны той группы судей шло давление, и у него постоянно были проблемы", - рассказывает знакомый Соболева.

"Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов. Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе. Знаю также, что исполнителями их уголовных замыслов являются представители добровольческого батальона "Святая Мария", который контролируется народным депутатом Украины Дмитрием Линько", - сообщал Соболев.

Кто не знает, поясню - судьи в Украине часто назначенные еще при Яныке, занимались рейдерством. Причем часто работают в связке с СБУ ит МВД. Уголовные дела по обвинению в финансировании сеперетизма лепятся просто - остался там бизнес - вот, доказатесльва что этот бизнес забрали сепары и дооды с него идут в их казну - значит, твой бизнес который там остался кормит террористов. Ура, вы - поддерживаете террористов!
и доить доить и доить..
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Покищо не зрозуміло. Зрозуміло, що хлопцю треба незалежний адвокат.
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Прочти это. Возможно, станет понятнее.

КТО ТАКОЙ СОБОЛЕВ?

Вячеслав Соболев - уроженец Енакиево.
В 1997 году основал одну из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков "ДНР". В СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке. Сам Соболев и на тот момент глава партии Блок Петра Порошенко Юрий Луценко опровергли эту информации и сообщили, что Соболев продал "Обжору" еще в 2007 году. При этом Луценко публично пообещал, что кандидатура Соболева будет отозвана партией на местных выборах-2015. В итоге обещание не сдержали и Соболев прошел в облсовет по списку партии Петра Порошенко.
Кроме того, согласно судебному реестру, автомобиль, в котором убили сына Соболева, принадлежит фирме ДонУкрПроектНИИ, которая, по версии следствия, причастна к финансированию террористов "ДНР"
.В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого городского совета от союза "За единство, согласие и возрождение", который в свое время создал Виктор Янукович.
В 2005 году Соболев был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, а в 2006-2007 годах - государственным инспектором департамента по вопросам государственной безопасности аппарата СНБО.
В 2010-2011 годах работал в НАК Нафтогаз Украины на должности заместителя главы правления.
У Соболева пятеро детей, самый младший сын родился в 2016 году.
В 2011-2014 годах состоял в браке с дочкой российского политика и бизнесмена Бориса Шпигеля, который до 2013-го был членом Совета Федераций (сенатором).
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За 20 штук баксов такие ушлепки маму родную отправят на тот свет. Пускай тянет пожизненое, еще адвокаты политическое алиби лепят детоубийце
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Тем временем шок у отца рано или поздно пройдёт и придут мысли об ответке.Бабло и связи в определённых кругах думаю имеются.За лимон баксов сами ЧЛЕНЫ Правого Сектора голову маме Лавреги отрежут или за 5 лямов самому Ярошу.В нашей зебильной стране всё решают бабки.А ведь Лаврега мог бы пойти на завод слесарем или к станку за 15 тыщ,жил бы спокойно от зарплаты до зарплаты,но он выбрал путь воина,убивающего детей.Хотя через 15-20 лет было бы на одного мажора или сепара больше...
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Якщо за бабло пішов на мокруху, то хрін з ним, а чкщо хотів завалити хитрожопого сепара, то шкода хлопця і дитину яку ненавмисне убив.
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Це тепер хлопцю зроблять "супровід" і йому кожен день за 100 років в Лук'янівці буде здаватись. Хлопця будуть ломати і кидати по глухим, козлячим пресхатам. Такий собі "горлівський підвал для укропа" в центрі Києва
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Заштовхай своє лицемірство туди, звідки воно вилазить.
Одне питання - ти звідки? Область?
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Не забуваймо, що бойовий генерал Марченко вже катується і отримує знущання в таких умовах.
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Треба не дивитись на весь цей зелено-російський бєзпрєдєл, а виходити на люди з вимогами негайної відставки російського шпигнуна Зєлі і дострокових.
____________________
Меньше думаємо, а починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю геть! Дострокові!".
Ця політкомпанія буде мати багато ефективних, в межах закону і безпечних механізмів. Дієвість політкомпанії буде в її масовості. Хто, якщо не ми?
______________

Дорожний знак "стоянка заборонена"(зелений коляр замість синього) у вигляді невеличкої емблеми на одязі - наш протест і громадянська позиція. Це не заборонено))
Не будь байдужим! Країна в нас одна! Борись за неї!
______________________________________
Відразу попереджую, що будь які силові акції у мирних містах - повокація і несуть загрозу швидкої втрати країни. Малочисельні акції - недієві і несуть загрозу провокацій влади проти протестантів. Тільки мирні, але добре самоорганізовані і масові акції несуть перемогу. Перемогу, яка нам всім так потрібна.
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На відміну від продажних тролєй Порошенка вільна людина не виконує чиїсь методички в мережах, а керується власною совістю, що не продається.
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Именно, "аккуратно"? Убивство дитини в центрі Києва: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного Лаврегу - Цензор.НЕТ 3148
Чтобы свои рейтузы не подмочить? Убивство дитини в центрі Києва: суд заарештував на 2 місяці підозрюваного Лаврегу - Цензор.НЕТ 8543
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Нене, ватный петушок, чтобы не капли не пролилось мимо.
Открывай рот: псссссс
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надеюсь посадят надолго этого отморозка
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Вряд ли выйдет надолго посадить. Может правда в камере повесят. Ибо что конкретно против этого "отморозка" есть, кроме чистосердечного признания и того, что менты баблишка с папашки хотят сбить?
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Мотивы, имя заказчика когда назовет говорливый Антошка Геращенко?
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Делают козла отпущения из ветерана АТО?....нах эту власть!!!!
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Есть такая тенденция у ворья в особо крупных - плодиться , как тараканы , по четыре , пять детей в семье . Т.е. у нормальных людей нет возможности заводить более одного ребёнка , просто по нищете своей и лучший генофонд вырождается , а эти твари процветают , каковы дети мажоров и как они себя ведут , Вы знаете .
У Соболева пятеро , кто это , прочитайте Выше по ветке , там один из блогеров выложил .
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