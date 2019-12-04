 "Є щось небезпечне", - глава РПЦ Кирило виступив проти законопроєкту про боротьбу з домашнім насильством

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів під час проповіді після літургії в Успенському соборі Кремля.
"Сьогодні розглядаються проєкти закону в Державній думі, що стосуються боротьби з так званим сімейним насильством. Звичайно, не можна допускати ніякого насильства в сім'ї, але є щось небезпечне в тих тенденціях, які сьогодні формуються, зокрема, в законодавчій сфері", - сказав він.
За словами Кирила, "дехто намагається під виглядом боротьби з сімейним неблагополуччям узаконити вторгнення в сімейне життя сторонніх сил, громадських або державних організацій, або якихось добровольців, які нібито покликані допомогти врегулювати становище в сім'ї".
Раніше в Росії на 2 місяці заарештували Івана Казанцева, підозрюваного у вбивстві власного 9-річного сина.
У суді на запитання про громадянство, підозрюваний відповів: "Я учень Ісуса Христа, у мене немає дому, я мандрівник". Зазначається, що затримували його на вокзалі Уфи, коли той збирався тікати.
"Бьет, значит - любит".
Домашнее насилие, это ИСКОННАЯ СКРЕПА!
В байках иудеев Мойша обменивал и покупал детей как щенков(но гораздо больше резал и приносил в жертву Яхве)))
Ленин чмо - даже такую подлую мерзость как попы - и то не мог истребить чтобы не отравляла.
Кстати, а попы часом таранку в Мавзолее втихаря не взбрызгнули? Типо "месть" такая дедушке 57-ми лет(или сколько там сифилитику было когда окочурился?)
Домострой, ёпта...
«Найден способ прочитать переписки в Telegram.
Пользователи мессенджера Telegram стали жертвами взломщиков, которые получили доступ к их переписке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«По обстоятельствам всего дела, выясненного судебным следствием, можно было только восстановить его формальную сторону: тогда-то бабенка Анисья, не ладившая с мужем, пришла к Отраве и попросила средствия; Отрава приняла подарки, порылась в своей лаборатории и вынесла необходимую специю в кабацкой посудине. Бабенка Анисья вместе с средствием получила подробную инструкцию, как ей орудовать, но постаралась и двухнедельную порцию выпоила мужу в сутки. Дело происходило на покосе, в страдное время. У мужика поднялась ужасная «резьба», он катался с воем по земле и прямо указал на жену, что она его отравила. Сбежались соседи по покосу, ребятишки ревели, Анисья потерялась и во всем повинилась следователю, выдав головой Отраву. Старуха, несмотря на поличное, заперлась, и Василий Васильевич ничего не мог от нее добиться: знать не знаю, ведать не ведаю. Бабенка Анисья была ясна, как день, но Отрава оставалась загадкой: запираться во всем против прямых улик слишком наивное средство для такой опытной старухи, а главное, она сама себя не признавала виновной. В ней, в этой Отраве, жило убеждение своей правоты, и это поражало всех.»
Старухе Отраве и отравительнице-жене суд присудил каторгу. Местный мужичок возмущен приговором:
« Дуры эти бабы, вот первое дело… Им бы зубами за Отраву надо держаться, потому защита ихняя была. У нас как теперь баб увечат, одна страсть… Того же взять Пашку Котгалухина: возьмет жену за ноги и подтянет к потолку, а сам ее - по спине вожжами, пока из сил не выбьется… Все суседи сбегутся смотреть, как она вся синяя висит, а Пашка в окошко кричит: «Моя жена, на мелкие части изрежу». А другой Пашка, значит, зять Спирьки Косого, свою жену все на муравейник водил, так на обродке, как козу, и волокет в лес, а там разденет донага, вобьет в муравьище кол, свяжет ей руки назади, посадит голую на муравьище, да к колу руки и привяжет. Цельную ночь иной раз на муравьище-то сердечная корчится, ревет благим матом, а никто ослобонить не смеет, потому как Пашка-то тут же, около нее, на траве лежит и на гармонике играет. Тоже вот обязательный был старичок Ефим… Он двух жен в гроб заколотил, женился на третьей, на молоденькой, и над ней свой характер стал оказывать. Ефим-то возьмет жену да и стреножит: левую ногу с правой рукой свяжет ремнем, да так неделю и держит, а ежели она натает жалиться, он ее шилом в самое живое место или по толченому стеклу учнет водить. Было это, Иван Антоныч?»
« У Отравы три мужа было, и зверь к зверю: один косу оторвал вместе с мясом, другой поленом руку ей перешиб, третий кипятком в бане хотел сварить. Это как по-вашему? Тоже у дочери у ейной, у Таньки: первый ребро Таньке выломал, второй скулу своротил… Взять опять Анисью, дочь, значит, Пимена Савельича, чего она натерпелась от мужа-то?.. Вышла она из богатого дома за голяка, потому как была по девичьему делу с изъяном… Он, муж-от, в первый же раз, как повели молодых в баню, ногами ее истоптал, а потом уж совсем озверел. Истряслась бабенка… Так оно и пошло у них наперекосых: мимо муж-то не пройдет, чтобы зуботычины не дать, при всем народе много раз за косы по улице таскал; а потом уехали на покос, у ней уж терпенья не стало. Все бабенки-то, которым невмоготу, завсегда к Отраве шли, а та средствие свое представит и всему научит. Ну, мужикам все же опаска… Моя-то Евлаха тоже ведь стравить меня этак же хотела. Резьба тогда в брюху у меня такая пошла, што хуже смерти: точно траву стали косить в нутре… Тогда вот я и говорю, телячья голова, про Отраву-то: большую неустойку показали бабенки-то наши. Теперь уж совсем нечем им будет ущититься супротив мужьев!..
- Что же, правда так правда, - заметил Иван Антоныч, когда Вахрушка ушел. - Зверства этого вполне достаточно… Мужики зверствуют, а бабы травят - это по всем деревням так,
- И в каждой большой деревне своя Отрава есть, - прибавил фельдшер из своего угла. - Мне постоянно приходится отваживаться с отравленными… А между прочим, до свидания, Иван Антоныч. Пора спать, видно.»
И заселялась она довольно-таки своеобразно. Есть в старославянском языке слово «изгой». Оно сохранилось и в современном русском. Обозначает оно человека, не ужившегося в общине, изгнанного по той или иной причине, из общества себе подобных.
Такие «изгои», уходили либо на Юг, в степи, заселенные кочевыми племенами иранского (печенеги), хазарского, или тюркского (половцы), происхождения, либо на север, к племенам финноязычным. На Юге они либо гибли, либо ассимилировались, так как сталкивались с многочисленными, сплоченными народами, стоящими на высоком культурном уровне и вооруженными железным оружием. Позже они выдерживали давление, сплачивались и стали именоваться «казаками» - вольными бродягами». (Кстати, первичное наименование этих людей во времена Киевской Руси, по-старославянски, звучало как «бродники». Еще интереснее то, что казаки донские даже в начале ХХ века «русскими» себя не считали! «Я -не «русский, я - казак!»).
На Севере и Северо-Востоке же, еще был неолит, поэтому влияние местных племен было малозначительным. Там «изгои», сплачиваясь в разбойничьи «станицы», занимались грабежом местного населения. Рано или поздно, однако, разговаривающим на славянском языке «станичникам» надоедало самим себе готовить пищу и «порты стирать». Да и женщины вообще, в физиологическом смысле, время от времени, им нужны были. Воровать «своих», из родных селений, опасно - «родовичи» могли и «размычкой татя покарать», то есть разорвать вора между двух лошадей или деревьев. Поэтому вопрос решался просто - поселение мерянское, то есть, финноязычное, захватывалось, мужчин убивали, а женщин либо уводили в свой «стан», либо просто поселялись в захваченном селении. При этом жещины оказывались в положении полурабынь и отношение к ним было соответствующее. Это усиливалось и тем, что женщины были «иного рода-племени». «Невеста» - «нет вести», «безвестная»… Дети от этих смешанных браков копировали поведение родителей, сыновья -отцов, дочери - матерей… Ведь «Наши дети - отражение наших привычек и, в конце концов, наших характеров…». Только в Московии существует до сих пор выражение - «Бьёт - значит, любит…». Подобные отношения между мужчиной и женщиной, в «русской» среде, сохранялись на протяжении многих веков.
В Украине женщина росла самостоятельной личностью, что наделяло ее равными с мужчиной правами. (Этнографы, изучив документы эпохи 16-18 веков, отметили, что на территории Украины женщина имела даже право посвататься к мужчине и предложить ему заключить с ней брак! И при отказе, в подобном случае, позор ложился не на девицу, а на парня…). Ведь «черкасы», то есть жители Украины, «украинных» земель, жили в постоянной опасности от набегов кочевников с «Дикого Поля». Поэтому женщине там не только с прялкой и ухватом приходилось управляться, а и с копьём, и с саблей, а то и с мушкетом. Особенно это важно было в то время, когда, чаще всего, в летнее время, муж, казак-гречкосей, то есть казак-хуторянин, «осевший на землю», уезжал на несколько месяцев «козаковать» - в военный поход, или «чумаковать»: в Крым - за солью, на Дон - за рыбой и икрой, или в Шлёнск (Штеттин) - с пшеницей или кожами. Жена оставалась полновластной «хозяйкой», в полном смысле слова, на хуторе, и руководила не только всем его хозяйством, но и его обороной при нападении татар или разбойников.
Украинский поэт и писатель Павло Загребельный так высказался об украинской женщине: «Військо можна перемогти… Жінку - ніколи…».
Известный русский юрист А.Ф. Кони, в своей статье «Свидетели в суде», еще в веке ХІХ-м, конкретизирует вышеизложенное с юридической точки зрения: «Каждый, кому приходилось иметь дело со свидетелями в Великороссии и Малороссии, конечно, подметил разность в форме, свободе и живости показаний свидетелей, принадлежащих к этим двум ветвям русского племени. Великоросс расскажет все или почти все сам; малоросса по большей части приходится спрашивать, так сказать добывая из него показание. Показания великоросса обыкновенно описательного свойства, - в медлительном и неохотном показании малоросса зато гораздо чаще блестят тонкие и остроумные определения. Рассказ простой великорусской женщины, «бабы», обыкновенно бесцветнее мужского, в нем слышится иногда запуганность и подчиненность; рассказ хохлушки, «жинки», всегда ярче, полнее и решительнее рассказа мужчины. Это особенно бросается в глаза в тех случаях, когда об одних и тех же обстоятельствах дают показания муж и жена. Здесь бытовая разница семейных отношений и характер взаимной подчиненности супругов сказываются наглядно…».
Разница в семейно-брачных отношениях «русских» и украинцев: «русские» «женятся на женщине», то есть, в лингвистическом построении фразы усматривается и подчёркивается доминирующая роль мужчины над женщиной. В Украине «чоловік одружується з жінкою» - отношения равноправны…
Да и еще только 15% пострадавших женщин обращаются в полицию?