 Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії

За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт пропонує врегулювати питання виконання спеціальних зобов'язань з купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, передбачає недопущення неконтрольованого зростання ціни е е, а також право зобов'язати виробників електроенергії подавати заявки на продаж е/е на ринку "на добу вперед" за цінами, які не перевищують граничні.

Крім того, законпроєкт забороняє імпорт за двосторонніми договорами. Це означає заборону на купівлю електроенергії в Росії, пояснив журналістам у кулуарах парламенту голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

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"Правкою в кінці вересня ми відкрили двосторонні договори. Сьогодні ми ці двосторонні договори закрили. Вони пропрацювали близько місяця. Там імпорт був невеликий. Коли ми бачимо, що ситуація у нас збалансована, коли у нас власне виробництво електроенергії, коли конкурентні ціни, а я хочу звернути увагу, що у нас ціна за останні 2 місяці знизилася на 25%, вона досить конкурентна, у нас достатньо вугілля, атомних блоків, ми з радістю будемо купувати і віддавати перевагу українським виробникам, які будуть продавати електроенергію за конкурентними цінами", - сказав Герус.

Герус висловив надію, що дефіциту електроенергії не буде, оскільки уряд і всі органи влади підготувалися.

Крім того, щоб уникнути надзвичайних ситуацій в енергетичній системі Кабміну надано право тимчасово скасовувати заборону.

Нагадаємо, що імпорт електроенергії з Росії почався в жовтні після того, як депутати дозволили закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.