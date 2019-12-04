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 Політика України
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Все про:ВР (6266) заборона (602) імпорт (105) Росія (21498) Герус (92) Електрика (310)

 Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №2233 "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ.

За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт пропонує врегулювати питання виконання спеціальних зобов'язань з купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, передбачає недопущення неконтрольованого зростання ціни е е, а також право зобов'язати виробників електроенергії подавати заявки на продаж е/е на ринку "на добу вперед" за цінами, які не перевищують граничні.

Крім того, законпроєкт забороняє імпорт за двосторонніми договорами. Це означає заборону на купівлю електроенергії в Росії, пояснив журналістам у кулуарах парламенту голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує відкрити додаткові потужності для перетоків електроенергії з Європою, - Герус

"Правкою в кінці вересня ми відкрили двосторонні договори. Сьогодні ми ці двосторонні договори закрили. Вони пропрацювали близько місяця. Там імпорт був невеликий. Коли ми бачимо, що ситуація у нас збалансована, коли у нас власне виробництво електроенергії, коли конкурентні ціни, а я хочу звернути увагу, що у нас ціна за останні 2 місяці знизилася на 25%, вона досить конкурентна, у нас достатньо вугілля, атомних блоків, ми з радістю будемо купувати і віддавати перевагу українським виробникам, які будуть продавати електроенергію за конкурентними цінами", - сказав Герус.

Герус висловив надію, що дефіциту електроенергії не буде, оскільки уряд і всі органи влади підготувалися.

Крім того, щоб уникнути надзвичайних ситуацій в енергетичній системі Кабміну надано право тимчасово скасовувати заборону.

Нагадаємо, що імпорт електроенергії з Росії почався в жовтні після того, як депутати дозволили закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163358
 
   
 Топ коментарі
 
Анальное убеждение от Ляшка оказалось эффективным.
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Слава Украине . Покупать у раши - измена .
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у Геруса на любое действие есть положительная отмазка! приняли месяц назад - хорошою Отменили сегодня - тоже хорошо !!! Рада запретила импортировать электроэнергию из России - Цензор.НЕТ 6946 Двуличный черт!!!
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под ахметова прогнулись - теперь он опять ТЭС свои откроет - а ты шо так радуешься - шо спонсора поменял? чи шо ?)))
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Він радіє, що чарівний пендель творить дива - змінює думку державного мужа на 180 градусів. Хоча мене це не дивує. Герус просто людина - флюгер.
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Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. (С)
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Державний муж і має змінювати свою точку зору на 180 градусів. Її тільки ідіоти не змінюють. Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії - Цензор.НЕТ 1318
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Не лише думку, а й шапку на голові, або хоч кокарду. Нє ?
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Когда покупали электроэнергию у России, для пороховаты это была зрада, отказались покупать, опять у пороховаты зрада... Так покупать у России электроэнергию, или нет? Ты можешь четко сказать?
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Ренат Леонидович постарался, он сам продавать хочет
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Анальное убеждение от Ляшка оказалось эффективным.
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Так кто теперь на очереди, чтоб его повоспитывал Ляшко?
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Слава Украине . Покупать у раши - измена .
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По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
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Беларусь - союзное с Расеей государство. Да и вообще Белоруссии уже считай нет. Есть только Расея. Т.Ч.торговать с бульбашами всеравно что с Расеей
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Из "Словакии "газ можно,а из "Белоруссии" эл. нельзя?
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Что непонятно - в Украине своего газа не хватает , а электричества - завались .
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от Белорусси там одно название осталось, считайте её белорусская область варонижского района ставропольского края.
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Спокойно, бацька - он не вечный, равно как и дружба с рашей.
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Дмитро Вовнянко.

Моє попереднє припущення про те, що народний депутат Андрій Герус працює насправді не на Коломойського а на інтереси Москви, дивним чином знаходить нові й нові підтвердження.

30 листопада голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявив про те що найближчим часом мусить бути прийнятий законопроект який заборонить імпорт електрики з Росії.
Народні депутати б'ють на сполох, слова Геруса - брехня від початку до кінця.

Законопроект № 2233 справді поданий і голосувати його мусять невдовзі. Але.
Заборона торкатиметься тільки комерційного імпорту за прямими договорами, проте імпорт за схемою «імпорт на добу вперед» і «внутрішньодобовий ринок» лишаються без змін.
Крім того можливість імпорту електрики з Білорусі цілковито збережена. І от цей момент збурює найбільше, з дуже простої причини.
НЕМАЄ у Білорусі надлишку електрики, яку вона може продати. Білорусь не продає нам свою електрику - вона транзитом переганяє нам електрику російську. Надлишок струму в Білорусі з'явитися може лише у 2020 р. з введення в дію Білоруської АЕС, яку нині будують на… гроші російського «Росатому».
Проти будівництва цієї АЕС, будмайданчик якої розташований всього лише в 50 км від столиці Литви, категорично виступає Литва, а з нею і Польща.
Очевидно, викуповуючи електрику з такої станції, Україна ще й влазить в конфлікт з відданим союзником. Кому це вигідно?
Це вигідно тій самій силі, якій вигідно аби українська енергетична галузь перетворилася на руїну - Москві. У України немає проблем з генерацією електрики - ми виробляємо її більше ніж споживаємо.
Проте в інтересах одного олігарха, який протягом двадцяти років займався не модернізацією своїх феросплавних заводів, а вибиванням для себе пільгових тарифів, шляхом махінацій і політичного шантажу, нині українську електрогенерацію твердо ведуть до зупинки і руїни. 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 мегавати.
В «Укренерго» заявили, що були змушені зменшити обсяги вітчизняної генерації, позаяк не могли обмежити імпорт - це неможливо за законом.
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А с газом у нас не так, газ мы тоже покупаем у Европы, хотя там газа нет, значит все порохоидиоты работают на Москву. Газову трубу превратили на РУИНУ. Во, как получается.
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Да-да.
Уже решили, что будем покупать "белорусскую" электроэнергию.
Рада запретила импортировать электроэнергию из России - Цензор.НЕТ 5387

p.s.: хотя, "белорусская" электроэнергия для Украины, не такое сильное палево, как "белорусские" креветки для Рашки.
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Ты полагаешь, Беларусь не производит свою электроэнергию?
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Производит... так же само, как Украина "добывает собственный газ".
Еще вопросы будут, а?
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админ и вы уважаемые мной, простите, но другим словом как - вср*лись, на скажешь!!!
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"во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Кабмину предоставлено право временно отменять запрет" - вроде запрет есть но если очень хочеться то его нет!
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у Геруса на любое действие есть положительная отмазка! приняли месяц назад - хорошою Отменили сегодня - тоже хорошо !!! Двуличный черт!!!
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мдааа. походу, Ляшко нашел ключик к тайной дверце Геруса..
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интересно герпес уже с горя нажрался? или еще трезвый сидит и думает? это ж теперь изе каломыйскому бабло возвращать придется. от жалко пацана.....
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"цена за последние 2 месяца снизилась на 25%"

Щось у розрахункових квитанціях нічого не змінилось...
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Вот что Святой Мордобой делает! Просьба к Олегу Ляшку: "Бей их почаще. Чтобы никого не пропустить, список составь".
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Какое все-таки мерзкое ничтожество, этот депутат Герус. Подленько подсунул-протолкнул поправку, "слуги" проголосовали, а теперь им подсунули другую поправку и те снова проголосовали. Теперь,дядя Беня Коломойский имеет основания судиться с государством Украина, т.к. действуя в законном поле он заключил некие договоры, и все проистекающие из действий ВР убытки ему компенсирует государство Украина. Т.е. налогоплательщики. А Герусу даже морду не набьют за его "художества".
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Ляшко, дай Герусу еще раз в морду, может он на фронт поедет добровольцем.
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Уголёк то не вечный, да и твэлы нужны будут. Обращайтесь если что.
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Ну і єврей --всюди намагається викрутитись. Ну народ--від природи балаболи.
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