 Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії

За відповідне рішення проголосували 274 народні депутати, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт пропонує врегулювати питання виконання спеціальних зобов'язань з купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, передбачає недопущення неконтрольованого зростання ціни е е, а також право зобов'язати виробників електроенергії подавати заявки на продаж е/е на ринку "на добу вперед" за цінами, які не перевищують граничні.
Крім того, законпроєкт забороняє імпорт за двосторонніми договорами. Це означає заборону на купівлю електроенергії в Росії, пояснив журналістам у кулуарах парламенту голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.
"Правкою в кінці вересня ми відкрили двосторонні договори. Сьогодні ми ці двосторонні договори закрили. Вони пропрацювали близько місяця. Там імпорт був невеликий. Коли ми бачимо, що ситуація у нас збалансована, коли у нас власне виробництво електроенергії, коли конкурентні ціни, а я хочу звернути увагу, що у нас ціна за останні 2 місяці знизилася на 25%, вона досить конкурентна, у нас достатньо вугілля, атомних блоків, ми з радістю будемо купувати і віддавати перевагу українським виробникам, які будуть продавати електроенергію за конкурентними цінами", - сказав Герус.
Герус висловив надію, що дефіциту електроенергії не буде, оскільки уряд і всі органи влади підготувалися.
Крім того, щоб уникнути надзвичайних ситуацій в енергетичній системі Кабміну надано право тимчасово скасовувати заборону.
Нагадаємо, що імпорт електроенергії з Росії почався в жовтні після того, як депутати дозволили закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.
Моє попереднє припущення про те, що народний депутат Андрій Герус працює насправді не на Коломойського а на інтереси Москви, дивним чином знаходить нові й нові підтвердження.
30 листопада голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявив про те що найближчим часом мусить бути прийнятий законопроект який заборонить імпорт електрики з Росії.
Народні депутати б'ють на сполох, слова Геруса - брехня від початку до кінця.
Законопроект № 2233 справді поданий і голосувати його мусять невдовзі. Але.
Заборона торкатиметься тільки комерційного імпорту за прямими договорами, проте імпорт за схемою «імпорт на добу вперед» і «внутрішньодобовий ринок» лишаються без змін.
Крім того можливість імпорту електрики з Білорусі цілковито збережена. І от цей момент збурює найбільше, з дуже простої причини.
НЕМАЄ у Білорусі надлишку електрики, яку вона може продати. Білорусь не продає нам свою електрику - вона транзитом переганяє нам електрику російську. Надлишок струму в Білорусі з'явитися може лише у 2020 р. з введення в дію Білоруської АЕС, яку нині будують на… гроші російського «Росатому».
Проти будівництва цієї АЕС, будмайданчик якої розташований всього лише в 50 км від столиці Литви, категорично виступає Литва, а з нею і Польща.
Очевидно, викуповуючи електрику з такої станції, Україна ще й влазить в конфлікт з відданим союзником. Кому це вигідно?
Це вигідно тій самій силі, якій вигідно аби українська енергетична галузь перетворилася на руїну - Москві. У України немає проблем з генерацією електрики - ми виробляємо її більше ніж споживаємо.
Проте в інтересах одного олігарха, який протягом двадцяти років займався не модернізацією своїх феросплавних заводів, а вибиванням для себе пільгових тарифів, шляхом махінацій і політичного шантажу, нині українську електрогенерацію твердо ведуть до зупинки і руїни. 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 мегавати.
В «Укренерго» заявили, що були змушені зменшити обсяги вітчизняної генерації, позаяк не могли обмежити імпорт - це неможливо за законом.
Уже решили, что будем покупать "белорусскую" электроэнергию.
p.s.: хотя, "белорусская" электроэнергия для Украины, не такое сильное палево, как "белорусские" креветки для Рашки.
Еще вопросы будут, а?
Щось у розрахункових квитанціях нічого не змінилось...