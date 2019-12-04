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Все про:Одеса (2199) пожежа (1872)

 Померла одна з викладачів, яка постраждала під час пожежі в одеському коледжі, з 4 людьми не можуть встановити зв'язок

Унаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу померла одна з постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская".

Відомо, що всього в будівлі навчалося і працювало приблизно 400 осіб. Зараз складаються списки.

О 12:43 стало відомо, що померла одна з постраждалих.

Загибла - викладачка коледжу 1976 року народження. Вона померла в МКБ №1.

Мер Одеси Генадій Труханов заявив, що з 4 людьми не можуть встановити зв'язок.

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"Будемо сподіватися, що їх знайдуть і з ними все буде в порядку, як це було з однією жінкою. З нею не могли зв'язатися, але потім її знайшли в одній з лікарень", - сказав Труханов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про 12 постраждалих, серед них 4 пожежників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163356
 
 
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бідна жіночка.. 43 рочки...
співчуття родині загиблої
жах!
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Надо было их антипиретиками обрабатывать. Все экономят, суки.
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А помните, совсем недавно, в Одессе сгорела гостиница депутатика? Классные выводы, из этого пожара, сделали городские власти... А не в Одессе ли сгорел корпус детского лагеря? Зеленский, твою мать нехай! Какого хера Фантомас до сих пор правит городом? Мужик ты, в конце концов, или не мужик!? Эх, Вова...
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лисий з гівнокварталу заспіває про це веселу пісеньку.
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Только дебил может злоратствовать в такой теме и приплетать сюда свою политориентацию.
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нагадати скільки відсотків одеситів з'їхали з глузду та віддали свої голоси за зелену шмарклю, що їх навіть за людей не має, про що воно так прямо й сказало на своїй біговій доріжці? Як вчить Талмуд - "Ґой є худобина в людськiй подобi", "Мертвий робiтник-християнин є меншою втратою для роботодавця, нiж мертвий вiслюк" або "Єврей не зобов'язаний додержуватися моралi щодо ґоїв", так і чинить зелена шмаркля. Тому нічого дивного в тому, що вони заспівають пісеньку про смерті гоїв - це в межах їхньої релігійної моралі.
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