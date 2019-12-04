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 Суспільство
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Все про:пенсія (550) Укрпошта (77) Криклій (52)

 Уряд уперше за 15 років підвищив тарифи на доставку пенсій "Укрпоштою"

З 1 листопада тариф на доставку пенсій у місті буде становити 1,15% від суми виплати, в селі і смт - 2,3%. Це дозволить зберегти мережу відділень "Укрпошти" та забезпечити доставку пенсій по всій території України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2020 року вартість послуги в місті становитиме 1,15% від суми відповідної виплати, в селі і селищі міського типу - 2,3%", - написав він.

"Нові фіксовані тарифи дозволять Укрпошті утримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни, зокрема в сільській місцевості, де мешкає понад 15 млн українців", - пояснив Криклій.

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Глава міністерства інфраструктури зазначив, що чинні тарифи не змінювалися протягом 15 років і вже не забезпечували покриття фактичних витрат АТ "Укрпошта" за надання послуги.

При цьому пенсії та грошові виплати через "Укрпошту" отримують понад 4 млн українців, зокрема, понад 800 тисяч людей з інвалідністю.

"Упевнений, що позитивні зміни від прийняття нового тарифу на доставку пенсій разом з впровадженням пересувних відділень та ухвалення відповідного закону для переходу на поштові рахунки вже дуже скоро відчують всі українці", - додав Криклій.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року "Укрпошта" повідомила, що планує відмовитися від доставки пенсій і закрити відділення в селах через нерентабельність. Пізніше глава компанії уточнив, що відділення не закриють, якщо Пенсійний фонд підвищить тариф на доставку пенсій.

Після цього уряд передбачив 500 млн грн ($ 20,89 млн) додаткового фінансування Укрпошти в проєкті бюджету на 2019 рік.

Уряд уперше за 15 років підвищив тарифи на доставку пенсій Укрпоштою 01Уряд уперше за 15 років підвищив тарифи на доставку пенсій Укрпоштою 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163355
 
   
 Топ коментарі
 
Это все потому что доллар упал. Правда, зеботы?
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О. Нарешті хоть щось повисілі.
А то 73,22% уже слєгка пріунилі в ожиданіі.
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А для пенсионеров Лугандонии сколько %?
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О. Нарешті хоть щось повисілі.
А то 73,22% уже слєгка пріунилі в ожиданіі.
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Это все потому что доллар упал. Правда, зеботы?
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А для пенсионеров Лугандонии сколько %?
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Нисколько.
Они обдирают банкоматы - "оптом".
Куча карточек, и коды в блокноте. Камеры в прифронотовой зоне на банкоматах - отключены...
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Зрадааааа! а от банк жирної свині не бере комісії за сплату комуналки, як і інші банки--це, звичайно ,перемога!
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Мало того, навіть всі остальні банки беруть комісію за сплату комуналки, і банкомати тоже. Ну не "мародер" ЗЕлений "торгівець на крові"?
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ну ка сказать...
с каждой сотни по 2,30 - вроде не много, а с 1 тыс - 23 грн, 1,5 тыс - уже 35 грн, с 2 - 46грн
знаю в селах и так почтарке что-то подкидывают, в благодарность за доставку..
но эти... фиксированные цифры куда пойдут? укрпочте? или почтальону? ото ж!!!
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Да как сказать...очкредное обдиралово нищих пенсионеров..
Чистая прибыль украпочты за 2017 год...202 миллиона гривен...
Это чистая прибыль...уже без расходов на коммуналку...транспорт..и зарплаты...
Неужели мало？
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опять что-то нечто спасают лишь бы оно блеело. укрпочта не ушла от совка 15 начальников на одного почтальона, зарплаты мизер (для сравнения нова пошта зарплаты в 3 и 4 раза выше на 100 сотрудников один начальник а функции одни и те же) не пора ли задавить совок в УКРАИНЕ?
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Тобто ніякого підвищення пенсій не буде. Зробили це разом!
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Бабусі вже давно кладуть в кишені поштарю по 20-50-100 грн.Хто як.Тепер це буде узаконена оплата на корить поштових відділень.
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І бабусі перестануть класти в кишені поштарів, чи вони будуть їм тепер квитанції видавати?
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