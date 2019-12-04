 Уряд уперше за 15 років підвищив тарифи на доставку пенсій "Укрпоштою"

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 січня 2020 року вартість послуги в місті становитиме 1,15% від суми відповідної виплати, в селі і селищі міського типу - 2,3%", - написав він.
"Нові фіксовані тарифи дозволять Укрпошті утримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни, зокрема в сільській місцевості, де мешкає понад 15 млн українців", - пояснив Криклій.
Глава міністерства інфраструктури зазначив, що чинні тарифи не змінювалися протягом 15 років і вже не забезпечували покриття фактичних витрат АТ "Укрпошта" за надання послуги.
При цьому пенсії та грошові виплати через "Укрпошту" отримують понад 4 млн українців, зокрема, понад 800 тисяч людей з інвалідністю.
"Упевнений, що позитивні зміни від прийняття нового тарифу на доставку пенсій разом з впровадженням пересувних відділень та ухвалення відповідного закону для переходу на поштові рахунки вже дуже скоро відчують всі українці", - додав Криклій.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року "Укрпошта" повідомила, що планує відмовитися від доставки пенсій і закрити відділення в селах через нерентабельність. Пізніше глава компанії уточнив, що відділення не закриють, якщо Пенсійний фонд підвищить тариф на доставку пенсій.
Після цього уряд передбачив 500 млн грн ($ 20,89 млн) додаткового фінансування Укрпошти в проєкті бюджету на 2019 рік.
А то 73,22% уже слєгка пріунилі в ожиданіі.
Они обдирают банкоматы - "оптом".
Куча карточек, и коды в блокноте. Камеры в прифронотовой зоне на банкоматах - отключены...
с каждой сотни по 2,30 - вроде не много, а с 1 тыс - 23 грн, 1,5 тыс - уже 35 грн, с 2 - 46грн
знаю в селах и так почтарке что-то подкидывают, в благодарность за доставку..
но эти... фиксированные цифры куда пойдут? укрпочте? или почтальону? ото ж!!!
Чистая прибыль украпочты за 2017 год...202 миллиона гривен...
Это чистая прибыль...уже без расходов на коммуналку...транспорт..и зарплаты...
Неужели мало？