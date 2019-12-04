 "Я справді хочу великого обміну всіх на всіх", - Зеленський про переговори на "нормандському саміті". ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я справді хочу великого обміну (полоненими. - Ред.) всіх на всіх. Мене цікавлять усі наші. Друге питання буде присвячено ситуації у сфері безпеки. Якщо всі сторони захочуть припинення вогню, оскільки цього хочемо ми, ми зможемо домогтися серйозного результату щодо виведення незаконних формувань. Я б хотів розуміти хоча б межі всіх цих термінів", - додав він.

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