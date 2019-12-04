 "Я справді хочу великого обміну всіх на всіх", - Зеленський про переговори на "нормандському саміті". ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я справді хочу великого обміну (полоненими. - Ред.) всіх на всіх. Мене цікавлять усі наші. Друге питання буде присвячено ситуації у сфері безпеки. Якщо всі сторони захочуть припинення вогню, оскільки цього хочемо ми, ми зможемо домогтися серйозного результату щодо виведення незаконних формувань. Я б хотів розуміти хоча б межі всіх цих термінів", - додав він.
и зп учителям по 4К
и комуналку понизит
и безналоговая зона
ваша должность, любезный? предсатвтесь.
вован, ти що, з дуба впав?
для чого ********* розпочинав цю війну, щоб потім припиняти вогонь?
Еще год назад кремль соглашался на миротворцев не расеян,то сейчас забыл,а хотелки вернулись к 2014году.
И как это так получилось????
можно выменять на весь Лугандон
tZE inform
@tZEinform
·2 мин
на гражданку Украины Богулец, которая приперлась в Луганск к своему любовнику и была через три месяца сдана в как 2"шпионка СБУ" своим любовником. Отличный обмен. Впрочем Вове глубоко начихать на обоих. Ему нужно шоу ! Клоун хочет шоу!
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tZE inform
@tZEinform
·2 мин
Зеленский хочет поменять "всех на всех" ... То есть он считает возможным поменять, например полполковника ВС РФ К .... , участие которого в илловайской бойне доказано,
Ну обмени и что? Ну кинет путин тебе эту подачку и что с того? Это победа что ли? Дешевый популизм... Реально хоть что нибудь сделай, клоун!!