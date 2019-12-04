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 Політика України
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Все про:Зеленський (3761) нормандська четвірка (735) полонені (580)

 "Я справді хочу великого обміну всіх на всіх", - Зеленський про переговори на "нормандському саміті". ВIДЕО (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити під час зустрічі в нормандському форматі в Парижі 9 грудня обмін полонених у форматі "всіх на всіх".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я справді хочу великого обміну (полоненими. - Ред.) всіх на всіх. Мене цікавлять усі наші. Друге питання буде присвячено ситуації у сфері безпеки. Якщо всі сторони захочуть припинення вогню, оскільки цього хочемо ми, ми зможемо домогтися серйозного результату щодо виведення незаконних формувань. Я б хотів розуміти хоча б межі всіх цих термінів", - додав він.

Також читайте: На нараді у Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, - ОП. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163353
 
 
 Топ коментарі
 
Володя - у нас есть хотя бы 1 вопрос, обсуждение которого станет неожиданностью для врага (мокселей) или зеленые малоросы весь перечень вопросов уже согласовали со своими "старшими русскими братьями"?
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"Если все стороны захотят прекращения огня"...
вован, ти що, з дуба впав?
для чого хуйлостан розпочинав цю війну, щоб потім припиняти вогонь?
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ЗЕ, а давай мы тебя обменяем? Вместе с твоим тупым кварталом и Слугами Урода
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Ну шо тут сказать, порохоидиоты согласны.
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Они в поисках. Ищут где в этих фразах самая зрадная зрада затаилась.
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Нашли выход, отметили меня как спам.
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перед выборами зеленский много чего хотел
и зп учителям по 4К
и комуналку понизит
и безналоговая зона
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Володя - у нас есть хотя бы 1 вопрос, обсуждение которого станет неожиданностью для врага (мокселей) или зеленые малоросы весь перечень вопросов уже согласовали со своими "старшими русскими братьями"?
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а если, вдруг, есть! "Я справді хочу великого обміну всіх на всіх", - Зеленський про переговори на "нормандському саміті" - Цензор.НЕТ 9524 с вами или еще с кем - то, его нужно публично согласовать?
ваша должность, любезный? предсатвтесь.
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Если есть, я спокоен) Публично согласовывать не нужно. Взбодрять зеленых малоросов нужно регулярно и держать в тонусе. Они читают кстати Цензор и комменты, мы тут пишем не зря, реакция по отдельным вопросам есть)
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Я бачу Вовік взагалі нічого не розуміє....
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ах как хочется хочется хочется к голой жопе прижаться щекой (с) слова народные музыка так же
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Тобі Зеля навіть не на корпоративах виступати, а на дитячих "утренниках" - в тебе розум десятилітньої дитини. Педофілу Х.йлу ти сподобаєшся.
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Ну так може для того він цицьки і поголив?- Ну, щоб сподобатися.
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Наш наивный Вовочка должен понимать что ни какой искренней беседы не будет и априори путлер не сделает ни чего для улучшения,разве что наш согласиться на ликвидацию страны,но тогда его сметут на следующий день вместе со всеми зелеными мартышками-резусами !
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"Если все стороны захотят прекращения огня"...
вован, ти що, з дуба впав?
для чого ********* розпочинав цю війну, щоб потім припиняти вогонь?
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ЗЕ, а давай мы тебя обменяем? Вместе с твоим тупым кварталом и Слугами Урода
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"Всех на всех" это как... Всех пропутинских отправить туда, а всех проукраинских от туда сюда. Вот это я понимаю " всех на всех" ( при этом первыми переселенцами туда будет Медведчук и компани...) Что до того как это себе мыслит Зеленский, то это обмен наших 80-100 на их 160-200. При этом в расположении Путина остаются миллионы потенциальных заложников, 2,3 мил. в Крыму 3,9 миллиона в ОРДЛО, 2,5 миллиона в РФ. Итого он 8,5 до 9 миллионов потенциальных заложников, плюс те кто едут в "гости" "на отдых" по "делам". Так что у Путина не иссякнет обменный фонд. И мы им будем отдавать настоящих преступников, диверсантов и изменников.., а они нам просто набранных для численности рядовых граждан ( не обязательно даже проукраинских) и так до бесконечности. Пустое это занятие, это что из текущей реки пытаться вычерпать воду ведром.
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Но есть маленький нюанс. Даже если Зельцман членограй при личной встрече сыграет на рояле и поцелует дупу ху&лу..... хотелки кремля не поменяються.
Еще год назад кремль соглашался на миротворцев не расеян,то сейчас забыл,а хотелки вернулись к 2014году.
И как это так получилось????
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Мертвечука Шуфрича Сивохо-ва Ермака и Богдана
можно выменять на весь Лугандон
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Ну знав, що він клоун, знав що він україноненавидець, знав що не патріот,знав,що єврей,але не знав що він КОНЧЕНИЙ ІДІОТ І ДЕБІЛ.Господи.за що ти нас караєш?
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что вы ко мне пристали противные - Я Действительно хочу....


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@tZEinform

·2 мин
на гражданку Украины Богулец, которая приперлась в Луганск к своему любовнику и была через три месяца сдана в как 2"шпионка СБУ" своим любовником. Отличный обмен. Впрочем Вове глубоко начихать на обоих. Ему нужно шоу ! Клоун хочет шоу!




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@tZEinform

·2 мин
Зеленский хочет поменять "всех на всех" ... То есть он считает возможным поменять, например полполковника ВС РФ К .... , участие которого в илловайской бойне доказано,
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Я действительно хочу большого обмена..

Ну обмени и что? Ну кинет путин тебе эту подачку и что с того? Это победа что ли? Дешевый популизм... Реально хоть что нибудь сделай, клоун!!
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Прочитавши коментарії ,що вище,не можу зрозуміти - невже все це пишуть цивілізовані,толерантні,освічені українці?! Такого просто не може бути!
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зато потом...когда пролетит...можно смело говорить - но я ж, правда, очень хотел!
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Зєлупа, спочатку зроби собі публічне юбітсуме, і може тоді тобі хто-небуть і повірить. Але, нажаль, у Зєлупі не вистачить фаланг на пальцях, щоб знову стати таким "гарним хлопчиком" , яким він був при народженні.
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А территории? Я понимаю, что надо обменивать и возвращать людей, но почему от зеленского никогда не слышно, что его цель территориальная целостность Украины? Такое ощущение, что россия не оккупировала часть Украины, что нет войны, а просто взяли в плен украинцев и вот надо их зеле вернуть любой ценой и всё после этого он гидрант и мир во всём мире!
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