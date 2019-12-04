 Російських чиновників не пустили в США

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства Росії в США.

"Візи не отримала делегація нашого Федерального казначейства, яка мала прибути до Вашингтона 3 грудня для участі в Конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії", - сказано в повідомленні.

"Держдеп також перешкодив відвідуванню Молодіжного форуму в Нью-Йорку 28-29 листопада 2019 році директором Департаменту МЗС Росії з роботи зі співвітчизниками за кордоном О.С.Мальгіновим", - додали в посольстві.

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Російські дипломати вважають, що через те, що російських чиновників не пускають в США, "страждає спілкування наших громадян, згорнутий професійний діалог експертів, від якого багато в чому залежить безпека в усьому світі".

Сполучені Штати не вперше відмовляють російським держслужбовцям у праві відвідати свою територію. Так, у жовтні вони не дали візи 18 російським дипломатам, які планували брати участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.