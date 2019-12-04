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 Російських чиновників не пустили в США

Делегація Федерального казначейства Росії не змогла отримати візи для в'їзду до Сполучених Штатів. Росіяни хотіли взяти участь у Конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства Росії в США.

"Візи не отримала делегація нашого Федерального казначейства, яка мала прибути до Вашингтона 3 грудня для участі в Конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії", - сказано в повідомленні.

"Держдеп також перешкодив відвідуванню Молодіжного форуму в Нью-Йорку 28-29 листопада 2019 році директором Департаменту МЗС Росії з роботи зі співвітчизниками за кордоном О.С.Мальгіновим", - додали в посольстві.

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Російські дипломати вважають, що через те, що російських чиновників не пускають в США, "страждає спілкування наших громадян, згорнутий професійний діалог експертів, від якого багато в чому залежить безпека в усьому світі".

Сполучені Штати не вперше відмовляють російським держслужбовцям у праві відвідати свою територію. Так, у жовтні вони не дали візи 18 російським дипломатам, які планували брати участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163349
 
   
 Топ коментарі
 
Да ну нах. А то потом унитазы считать.
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Российских чиновников не пустили в США в туалет..
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Ответ убогих : "Мы сворачиваем профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире."
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Российское посольство совершенно зря педалирует тему некоего систематического преследования российских должностных лиц из-за неких политических разногласий.
Вороватых бомжей не пускают в дом не по причине политических разногласий, а единственно по причине их вороватости и бомжеватости.
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В США и так рашинской ваты полно.... и без этих ур-ов!!!
Умиляет их ватный идиотизм, когда они живя в США (враге рашки) - с пеной у рта бегают с триколорами и кидаются на оппонентов!!!!
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есть там ватный длбб- блогер 4е измерение,подонок редкостный
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Вот пример отличного новостного сообщения). Должно быть в "топе".

Кацапы - вам провели американской шляпой по вашим козлячим губам
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Російські дипломати вважають, що через те, що російських чиновників не пускають в США, "страждає спілкування наших громадян, згорнутий професійний діалог експертів, від якого багато в чому залежить безпека в усьому світі". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163349
обещают теракты?
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нічого рогатим їздити до цивілізованних країн!!!! нехай їздять до звоїх ординців на якісь там **.еня!!))
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В Абхазію на хфоруми шуруйте скотиняки , та у Казахстан - там проблем немає
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Кацапня чиновничья уже командировочные подсчитала и шопинг в США планировала , а тут такой облом. Чморят бездуховные янки репоедов, мелочь, а приятно.
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