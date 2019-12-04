 Сьогодні у військовослужбовців немає стимулу служити в армії, - експерший заступник голови Генштабу Колесник

Про це на круглому столі "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?" сказав генерал-полковник, перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2016-2019 рр.) Ігор Колесник, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Більшість військових частин після повернення із зони Операції Об'єднаних сил змінюються на дві третини. Тобто кошти, витрачені на їхню підготовку, неефективні - через невпевненість у майбутньому. Зараз потрібно припинити будь-які розмови про перегляд соціального і пенсійного забезпечення військовослужбовців, які позбавляють бажання служити", - заявив він.
За його словами, соціальний пакет, навпаки, має стимулювати служити далі.
"Тим більше, ринок праці такий, що на цивільному терені зарплати все одно вищі. Охоронець у супермаркеті отримує 20 тисяч, моряк на цивільному флоті - 3 тисячі доларів. Ми на такі зарплати вийти не можемо", - Колесник.
Також Колесник наголосив на необхідності створення пунктів постійної дислокації: "Досі воїни живуть у наметах".
Зі свого боку політолог Юрій Романенко, який модерує круглий стіл, зазначив, що проблема забезпечення армії може стати актуальною з новою силою після переговорів у нормандському форматі, на якому, можливо, обговорять відведення озброєння, що може призвести до зміни дислокації українських сил.
На його думку, кошти з фонду відновлення Донбасу необхідно направити не лише на допомогу переселенцям, а й на оснащення нових місць дислокації.
Думаю, полякам українська Армія не потрібна. Тому просто розійдуться по домівках. Сто років тому залишки Дієвої Армії УНР прийняли Польща і Румунія. До речі, українські частини допомогли полякам сотворити чудо над Віслою, розбивши полчища Будьонного, які рвалися у Європу.
В АТБ - 9 тыс и всю недостачу вычитают из з/п охраны и кассиров.
Отак я з червня 2019 року я тягну службу сина в ЗСУ. А коли оформляли документи у військкоматі у нас у Львові, то так гарно розказували, що будуть підйомні, лікарняні, відпускні, кошти за піднайом ... Вже місяць майор, що безпосередній його керівник каже - підписуй контракт в зону ООС, там буде все безкоштовно, але я йому ні фіга вже не вірю.
Добробати - рішення проблем з зеленими та окупантами.
/// коротко про шлях до слави:
У липні 2014 року під деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що генерал-лейтенант Колесник відвідав бійців на передовій і на їх запитання, де взяти бронежилети, відповів: «Добудете у бою!». Прес-центр ОК «Північ» тоді спростував цю інформацію, зазначивши, що солдати згаданої танкової бригади забезпечені засобами захисту майже на 90%
У 2015 році він призначений на посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У 2016 році він призначений на посаду першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У серпні 2017 року Указом Президента України Ігорю Івановичу Колеснику присвоєно чергове військове звання генерал-полковник
И очередной скандал в Верховной Раде, где зеленые хотели объявить добровольцами терористов лднр наравне с украинскими добровольцами.
Андрій Смолій
1 год ·
«Голубі міра» від СН протягнули правку де УБД можуть отримати сепаратисти.
О 10.49 монобільшість проголосувала за правку #15 в якій фактично є колізія щодо визнання добровольців учасниками бойових дій.
Згідно з цією правкою УБД можуть отримати і терористи ДНР/ЛНР.
Відбувся скандал. Рада пішла на перерву.
UPD. Після перерви правку вилучили. Сєпарів не вдалося проштовхнути.
Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській.
"ЛНР" фактично пересунули лінію розмежування десь на 100 метрів.
За свідченнями цивільних, які часто перетинають міст, "ЛНРівські" спостерігачі тут можуть робити зауваження, вимагати якісь документи і "дозволи ЛНР" та забороняти зйомку на своїй частині.А також вони знімають самі - зокрема, українських журналістів з іншого боку.Фактично, це передовий пост спостереження.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50633160?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&ocid=socialflow_twitter&fbclid=IwAR1jJIVJFF1sCsOQEKNKDztnXaQiQHSH7WjBe3oRv-OSPeVDDHLRoLuxN00
То что в Украине, армией назвать нельзя