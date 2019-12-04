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 Політика України
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Все про:армія (2625) Колесник Ігор (1)

 Сьогодні у військовослужбовців немає стимулу служити в армії, - експерший заступник голови Генштабу Колесник

У більшості військових частин після повернення із зони Операції Об'єднаних сил змінюється особовий склад на дві третини.

Про це на круглому столі "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?" сказав генерал-полковник, перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2016-2019 рр.) Ігор Колесник, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Більшість військових частин після повернення із зони Операції Об'єднаних сил змінюються на дві третини. Тобто кошти, витрачені на їхню підготовку, неефективні - через невпевненість у майбутньому. Зараз потрібно припинити будь-які розмови про перегляд соціального і пенсійного забезпечення військовослужбовців, які позбавляють бажання служити", - заявив він.

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За його словами, соціальний пакет, навпаки, має стимулювати служити далі.

"Тим більше, ринок праці такий, що на цивільному терені зарплати все одно вищі. Охоронець у супермаркеті отримує 20 тисяч, моряк на цивільному флоті - 3 тисячі доларів. Ми на такі зарплати вийти не можемо", - Колесник.

Також Колесник наголосив на необхідності створення пунктів постійної дислокації: "Досі воїни живуть у наметах".

Зі свого боку політолог Юрій Романенко, який модерує круглий стіл, зазначив, що проблема забезпечення армії може стати актуальною з новою силою після переговорів у нормандському форматі, на якому, можливо, обговорять відведення озброєння, що може призвести до зміни дислокації українських сил.

На його думку, кошти з фонду відновлення Донбасу необхідно направити не лише на допомогу переселенцям, а й на оснащення нових місць дислокації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163348
 
 
 Топ коментарі
 
Зельцман и квартал слили в унитаз.
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С таким говнокомандующим и не будет!
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а як же 5 років потужних реформ?
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ватники теж вішають ярлики коли не знають що відповісти - русофоб,фашист,лібераст тощо...запитання це привід замислитися а не бездумно вішати ярлик кацапа
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Ні-ні, тобі ж козлопике сказали кацап, це як вирок і скільки б ти гуглоперекладачем не користувалося тварино, аквафреш на лобі, скрепа, що стирчить з твоєї дупи та зайва хромосома завжди тебе викажуть Коля.
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ну так зеленский же урезал зп военным
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С таким говнокомандующим и не будет!
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Думаю, Пол, еам українська армія не потрібна. Тому про то рожійдвться по домівках. Сто років тому залишки Дієяої Армії УНР прийняли Польща і Румунія. До речі, українські частки ни допомогли полякам сотворити чудо над Віслою, розбивши полчища Будьонного, які рвалися у Європу.
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Вибачте, не перевірив.😔 Ще раз:
Думаю, полякам українська Армія не потрібна. Тому просто розійдуться по домівках. Сто років тому залишки Дієвої Армії УНР прийняли Польща і Румунія. До речі, українські частини допомогли полякам сотворити чудо над Віслою, розбивши полчища Будьонного, які рвалися у Європу.
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полчища тухачевського,будьоний командував 1 з 8 рад армій (не заперечую що найкращою)
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Так. Загальне керівництво здійснював Тухачевський.
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дурні навіть не розуміють що таким коментарем (ольгінським) принижують українських воїнів
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Не принижують,бо більш принижувати,ніж говнокомандувач треба мати хист.
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Я слышал - 12 .! 9 ставка + 3 тыс премии . Колеснику что то приснилось . Сегодня у военнослужащих нет стимула служить в армии, - экс-первый замглавы Генштаба Колесник - Цензор.НЕТ 4718 .
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И то 12 - это в Киеве. Он гонит реально, это начальника охраны зарплата.
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"Охранник в супермаркете получает 20 тысяч, моряк на гражданском флоте - 3 тысячи долларов." - "страшно далеки они от народа"
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ГДЕ охранник получает 120.000$ в год? В форт Нокс?
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Даже в Киеве висят объявления на супермаркетах, предлагают 9 тыщ. У дяди галюны
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В Сильпо от 10 до 12.
В АТБ - 9 тыс и всю недостачу вычитают из з/п охраны и кассиров.
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конечно в совке никто служить не хочет, да tiot и пенсион урезают не по детски делят военных на белых и на черных, КМУ проигрывает суды и игнорирует не исправляет свои постанови. Меняйте уставы меняйте систему обслуживания, учите людей воевать чтобы они были профессионалами которые могут защитить государство в этом роль военных, а когда они днями перебирают бумажки подметают и т.д. и еще и красят траву чтобы генералам радовать глаз( - одним словом - совок(((
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Нет стимула служить в армии,нет стимула идти работать на завод,а есть стимул слинять за границу,стать активистом или бандитом.Печальный итог 28-ми летней независимости.Страшно подумать,что будет ещё через 28 лет...
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"Страшно подумать" - не нужно. Это не ваша сильная сторона.
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Мого сина призвали в червні як офіцера запасу. після учебки в Семиполках відправили в Рівне. Квартиру винаймає за власні кошти, за піднайом ще повернули жодної копійки (довідки я збирав 2 тижні і пересилав Новою поштою). Проїзд - власні кошти, лікування теж за власні кошти. В черговий раз син захворів тиждень тому, грип. Гроші я висилав на ліки, бо в мед. частині йому сказали що можуть дати зеленку і вату, навіть бинту нема.
Отак я з червня 2019 року я тягну службу сина в ЗСУ. А коли оформляли документи у військкоматі у нас у Львові, то так гарно розказували, що будуть підйомні, лікарняні, відпускні, кошти за піднайом ... Вже місяць майор, що безпосередній його керівник каже - підписуй контракт в зону ООС, там буде все безкоштовно, але я йому ні фіга вже не вірю.
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Зря, в ООС все нормально, только там нормально и обеспечивают.
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Да не волнуйтесь Вы так.После 09.12.2019 армия нам вообще не понадобится.Вернётся сын-пойдёт в охрану за 20 тыщ...
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А відступи, заборона огризатися на обстріли, мир дружба жвачка з окупантами - невже погані стимули?

Добробати - рішення проблем з зеленими та окупантами.
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Эскадроны смерти и фильтрационные лагеря - вот решение проблем с зелеными и коллаборционистами. А оккупантам нужно предложить такую цену в виде физических потерь (ежедневных людских и материальных), чтобы вынудить их прекратить окуупацию.
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про шо він?? що він має на увазі???
/// коротко про шлях до слави:

У липні 2014 року під деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що генерал-лейтенант Колесник відвідав бійців на передовій і на їх запитання, де взяти бронежилети, відповів: «Добудете у бою!». Прес-центр ОК «Північ» тоді спростував цю інформацію, зазначивши, що солдати згаданої танкової бригади забезпечені засобами захисту майже на 90%
У 2015 році він призначений на посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У 2016 році він призначений на посаду першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
У серпні 2017 року Указом Президента України Ігорю Івановичу Колеснику присвоєно чергове військове звання генерал-полковник
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ну так нормальный послужной список, при делах и ни от чего не отрываясь а теперь рассказывает почему((( Видать Порошенко присвоил за какой-нибудь подвиг на передовой, а может что просто прослужил енное время до генерал-полковника - так наверное и есть!
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Что для этого заложило и проголосовало в бюджет зе-монобольшинство?

И очередной скандал в Верховной Раде, где зеленые хотели объявить добровольцами терористов лднр наравне с украинскими добровольцами.


Андрій Смолій
1 год ·

«Голубі міра» від СН протягнули правку де УБД можуть отримати сепаратисти.

О 10.49 монобільшість проголосувала за правку #15 в якій фактично є колізія щодо визнання добровольців учасниками бойових дій.
Згідно з цією правкою УБД можуть отримати і терористи ДНР/ЛНР.
Відбувся скандал. Рада пішла на перерву.

UPD. Після перерви правку вилучили. Сєпарів не вдалося проштовхнути.





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так бывает если 20 лет ничего не делать а потом вдуг цироз обнаружился,какая страна такая и армия,расскажи ка генерал нам лучше сколько литров пива влазит в твой большой живот ,амерским тощим генералам такое даже и не снится и не надо нам рассказывать шо в училище ты полосу за 1.56 бегал в 87м,как то б-ть в Иловайске пацанам твои результаты вдруг не пригодились,с чего бы ,странно?
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Где комментарии Хомчака, этого Колесника и главнокомандующего на эти действия их братьев?

Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській.



"ЛНР" фактично пересунули лінію розмежування десь на 100 метрів.

За свідченнями цивільних, які часто перетинають міст, "ЛНРівські" спостерігачі тут можуть робити зауваження, вимагати якісь документи і "дозволи ЛНР" та забороняти зйомку на своїй частині.А також вони знімають самі - зокрема, українських журналістів з іншого боку.Фактично, це передовий пост спостереження.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50633160?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&ocid=socialflow_twitter&fbclid=IwAR1jJIVJFF1sCsOQEKNKDztnXaQiQHSH7WjBe3oRv-OSPeVDDHLRoLuxN00
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Надо вас генералов сократить раз в 20 и тогда будет порядок
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Результат псевдо-реформ Вальцмана Мальдивського.
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Если у власти рыготвари и капитулянты, чего вы хотите от военных? Доведете до ручки, придут перестреляют всех уродов толстомордых, и дело с концом...
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это ацкий ад, особенно про палатки..., мы живем в 21 веке, если кто забыл..., существует миллион вариантов сборно-разборного жилья за любые деньги, это позор, если армия может предложить военным только палатки и грязь под ногами....
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Армия это в Ихраиле или СЩА
То что в Украине, армией назвать нельзя
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