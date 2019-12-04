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Все про:Одеса (2199) пожежа (1872) ДСНС (2154)

 Унаслідок пожежі в одеському коледжі постраждали 12 осіб, серед них четверо пожежників, - ДСНС. ВIДЕО

В результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу постраждали 12 осіб, серед них четверо пожежників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС

Станом на 12:10, площа пожежі орієнтовно становить 2000 м.кв.

Роботи з евакуації людей завершені. В результаті пожежі постраждали 12 осіб, з них четверо пожежників.

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Триває ліквідація пожежі.

Зараз до гасіння залучено 65 рятувальників особового складу та 16 од. техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163346
 
 
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Реально усі потєряні. Евакуація потерпілих геть безтолкова.
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І, чому не спрацювали автоматичні системи пожежогасіння? Чи були вони там взагалі?
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Как, в рабочее время, в здании с кучей людей могло произойти такое распространение огня? Там что, бензозаправка внутри здания взорвалась? А все потому, что пожарных рукавов нет. Нигде нет, ни в одном здании, во всех городах. Краны есть, стволы есть..., а рукавов нет. Они у завхозов закрыты, на ключ. Ну и накуя нам такие пожарные инспекции, которые тока бабки собирают?
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лисий з правлячого гівнокварталу-95 з хорорром Верьовки заспіває про це веселу пісеньку.
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