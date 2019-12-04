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Все про:Одеса (2199) пожежа (1872) ДСНС (2154)

 Унаслідок пожежі в Одеському коледжі госпіталізовано 9 осіб, площа займання збільшилася до 2 тис. кв. м, - ДСНС

В результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в медустанови було госпіталізовано 9 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  ДСНС.

Станом на 11:40, площа пожежі орієнтовно становить 2000 кв.м, існує загроза поширення вогню.

Евакуйовано понад 40 осіб. Роботи з евакуації тривають. До лікувальних установ госпіталізовано 9 осіб.

Зараз до гасіння залучено 65 рятувальників особового складу ДСНС і 16 одиниць техніки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163337
 
 
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Какие активные студенты пошли. Не поставили зачет, и нет колледжа.
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Що знову Чорний? Його вже випустили з Хрестів.
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