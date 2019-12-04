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Все про:ДФС (2383) Мар'їнка (443) операція Об'єднаних сил (1826) КПВВ (77)

 Чоловік на "Жигулях" намагався ввезти з непідконтрольної території 634 тисячі гривень. ФОТО

З непідконтрольної території можна ввозити без підтверджувальних документів не більше 50 тисяч гривень. Коли співробітники ДФС виявили в машині 634 тисячі, чоловік запропонував їм 2000, щоб вони його пропустили.

Порушник намагався провезти велику суму через КПВВ "Мар'їнка", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Після виявлення правопорушення громадянин відразу запропонував співробітникам ДФС і прикордонникам неправомірну вигоду в розмірі 2000 гривень з метою безперешкодного перетину лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

Співробітники ДФС не погодилися на цю пропозицію і склали протокол про адміністративне порушення.

Матеріали про спробу чоловіка дати хабар разом з виявленими коштами спрямовані в Нацполіцію.

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Пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил нагадує, що 28 листопада 2019 року набули чинності нові правила перевезення готівки через лінію розмежування з тимчасово непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей.

Так, з непідконтрольної території без документів про походження коштів можна ввезти не більше 50 тисяч гривень. На непідконтрольну територію - не більше 20 тисяч гривень.

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Чоловік на Жигулях намагався ввезти з непідконтрольної території 634 тисячі гривень 02
Чоловік на Жигулях намагався ввезти з непідконтрольної території 634 тисячі гривень 03
Чоловік на Жигулях намагався ввезти з непідконтрольної території 634 тисячі гривень 04Чоловік на Жигулях намагався ввезти з непідконтрольної території 634 тисячі гривень 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163336
 
   
 Топ коментарі
 
Странно . Мужик вывозил . В чём проблема ?
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Какой беспредел! Боевики могли остаться без зарплаты.
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та то разведчик...он казну дыныры вез...теперь без "золотого запасу" разбегится уся банда..)))
а вы? эээх!!! такую спецопереацию сорвали... ))))
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Странно . Мужик вывозил . В чём проблема ?
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Так предлагал же. Беспокоятся за не подконтрольную сторону, с чем они останутся, если будут вывозить. Где сепары возьмут, просить в Рассеи, неудобно, все таки независимы.
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Значить , виплачувані Україної пенсії сепарам виявиилися в них лишніми?
Сивохо, ау...
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"После обнаружения правонарушения, гражданин сразу предложил сотрудникам ГФС и пограничникам неправомерную выгоду в размере 2000 гривен с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения" - маловато будет, ответил честный сотрудник ГФС!
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зачем ему 2000 если можно забрать все 634000, да ещё курьеру навалять люлей, чтобы не возмущался.
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жадность губит не только фраеров, но и домбасдаунов
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Какой ужасс!!! Вывозить же нужно с Украины деньги а не ввозить. Верно я говорю, дебилы? Мужчина на "Жигулях" пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен - Цензор.НЕТ 9946
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Барига щось там перепродав і повертався додому, або їхав купувати.
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та то разведчик...он казну дыныры вез...теперь без "золотого запасу" разбегится уся банда..)))
а вы? эээх!!! такую спецопереацию сорвали... ))))
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И что он сделал ? 20 уе вез ?
Если своих то в чем вообще проблема ?
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Читаємо уважно буковки: "правила перевозки наличных через линию разграничения: с неподконтрольной территории без документов о происхождении средств можно ввезти не более 50 тысяч гривен"
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Какой беспредел! Боевики могли остаться без зарплаты.
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Боевики без зарплаты не останутся. зеленский туда выплаты еще и увеличит. и облегчит их получение.
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Сотрудники ГФС не согласились на это предложение Мужчина на "Жигулях" пытался ввезти с неподконтрольной территории 634 тысячи гривен - Цензор.НЕТ 1764 и составили протокол об административном нарушении.Источник: https://censor.net.ua/n3163336
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ну так новые слуги народа не бесплатно же ....
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Мужчина на "Жигулях" - замаскировался?
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