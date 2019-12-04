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 Політика України
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Все про:Кабмін (3361) Гончаренко (222) Бородянський Володимир (56)

 Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення кількох агентств у сфері мистецтва, культури і спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Кабмін ухвалив рішення про створення таких структур:
- Держагентства України з питань мистецтва, яке розташовуватиметься за адресою Грінченка, 1;
- Держагентства з питань художньої освіти, яке розташовуватиметься за адресою Івана Франка, 19;
- Держагентства розвитку молоді і громадянського суспільства, яке розташовуватиметься за адресою Еспланадна, 42;
- Держагентства спорту, яке розташовуватиметься за адресою Еспланадна, 42;
- Держагентства з розвитку туризму, яке розташовуватиметься за адресою Франка, 19;
- Держінспекції з культурної спадщини, яка розташовуватиметься за адресою Ярославів Вал, 36;
- Державної служби охорони культурної спадщини, яка розташовуватиметься за адресою Ярославів Вал, 36.

Зазначається, що всі ці органи координуватимуться Кабміном через Міністерство культури, молоді і спорту, яке очолює Володимир Бородянський.

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Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163333
 
 
 Топ коментарі
 
Больше агенств хороших и разних..Головне шоб усі родичі були при должностях.
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Все жены будут при деле.
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Забыли агентство по делам сексменьшинств.
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Больше агенств хороших и разних..Головне шоб усі родичі були при должностях.
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мощное объединение и сокращение министерств Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 6771 Причем объединяли и сокращали громко, а создают агенства втихаря...
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А створити їх в смартфоні ніяк не виходить?
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Невже в кварталі95 ще не закінчилися "люди"? Чи вже навіть родичів прибиральниць вирішили прилаштувати? Там, в Кр. Розі ще живуть люди? Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 415
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Вот блин! Мало керуванцев!
Дохрена у Зельцмана & К° друзей и родственников! И всем нужна синекура с высокой зарплатой!
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Агенства для кормления челяди. За счет народа.Школы закрывают и фельдшерские пункты
агентства открывают.И сколько это будет стоить?
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Забыли агентство по делам сексменьшинств.
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Невже так багато лишилось "некумів" та "неродичів", що в існуючі міністерства та відомства працевлаштувати їх не можливо???
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Зачем? Дубилет недавно анонсировал глобальное сокращение 18 000 госслужащих по всей стране? Зачем плодить огромное кол-во агентств и служб, тратя на их создание, поиск помещений, закупку мебели и оргтехники, сотни миллионов из госбюджета? Вы же противоречите сами себе? Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5711
Все гораздо проще - переписывается штатка в уже функционирующем министерстве или нацагенстве или госслужбе и создается новый департамент и все. Вы экономите кучу денег. От вы додики малохольные)))
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