 Кабмін вирішив створити Держагентства у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму, - нардеп Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Кабмін ухвалив рішення про створення таких структур:

- Держагентства України з питань мистецтва, яке розташовуватиметься за адресою Грінченка, 1;

- Держагентства з питань художньої освіти, яке розташовуватиметься за адресою Івана Франка, 19;

- Держагентства розвитку молоді і громадянського суспільства, яке розташовуватиметься за адресою Еспланадна, 42;

- Держагентства спорту, яке розташовуватиметься за адресою Еспланадна, 42;

- Держагентства з розвитку туризму, яке розташовуватиметься за адресою Франка, 19;

- Держінспекції з культурної спадщини, яка розташовуватиметься за адресою Ярославів Вал, 36;

- Державної служби охорони культурної спадщини, яка розташовуватиметься за адресою Ярославів Вал, 36.

Зазначається, що всі ці органи координуватимуться Кабміном через Міністерство культури, молоді і спорту, яке очолює Володимир Бородянський.

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