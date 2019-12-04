 Милованов назвав галузі, в яких працює найбільше українців. На першому місці торгівля - 3,6 млн осіб

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В якій галузі в Україні працює найбільше людей? Статистика дня. Торгівля - 3 654 700 осіб, сільське (і лісове, і рибне) господарства - 2 937 600 осіб, промисловість - 2 426 000 осіб", - написав Милованов.

Разом з тим він додав, що найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації - лише 280 300 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов

Нагадаємо, раніше міністр назвав області України з найнижчою зарплатою.