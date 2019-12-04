 Милованов назвав галузі, в яких працює найбільше українців. На першому місці торгівля - 3,6 млн осіб

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В якій галузі в Україні працює найбільше людей? Статистика дня. Торгівля - 3 654 700 осіб, сільське (і лісове, і рибне) господарства - 2 937 600 осіб, промисловість - 2 426 000 осіб", - написав Милованов.
Разом з тим він додав, що найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації - лише 280 300 осіб.
Нагадаємо, раніше міністр назвав області України з найнижчою зарплатою.
Украина живёт не по средствам
Абсолютно не случайно, появляется информация свидетельствующая о о прямом давлении Зеленского (и непрямом через Богдана) на принятие законов в Верховной Раде. Именно это в дальнейшем планируют использовать в ближайшие полгода те, захочет списать свои нарушения на Зеленского и обелить себя. Процесс превращения Зеленского в главного "козла отпущения" запущен. Как ответ на запущенный Зеленским процесс объявления виновными и отставку Рады и Кабинета министров. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html