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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:робота (136) Держстат (76) Милованов Тимофій (95) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (2)

 Милованов назвав галузі, в яких працює найбільше українців. На першому місці торгівля - 3,6 млн осіб

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів, в якій галузі в Україні працює найбільше громадян.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В якій галузі в Україні працює найбільше людей? Статистика дня. Торгівля - 3 654 700 осіб, сільське (і лісове, і рибне) господарства - 2 937 600 осіб, промисловість - 2 426 000 осіб", - написав Милованов.

Разом з тим він додав, що найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації - лише 280 300 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов

Нагадаємо, раніше міністр назвав області України з найнижчою зарплатою.

Милованов назвав галузі, в яких працює найбільше українців. На першому місці торгівля - 3,6 млн осіб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163331
 
 
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Більше всього купи-продаїв які нічого не виробляють.
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Так развивается мир. В нашем несовершенном мире уже не проблема что-то сделать - проблема это что-то продать.
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Допомагають комусь продати товар. Від цього кількість українського товару не збільшиться.
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это пересовывание денег из одних карманов в другие ну и вывод из страны за импортные товары и услуги. Потому такая экономика обречена на крах. Милованов назвал отрасли, в которых работает больше всего украинцев. На первом месте торговля - 3,6 млн человек - Цензор.НЕТ 2959
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Такое себе могут позволить только развитые пост-индустриальные страны где основа экономики сервис а не производство.
Украина живёт не по средствам
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Принятие инициированного президентом Зеленским законопроекта № 2300 есть ЮРИДИЧЕСКИ НИЧТОЖНЫМ, ибо нарушена норма закона о бюджете, где все законопроекты влияющие на доходную\расходную часть должны иметь экономическое обоснование. Министерство финансов официально предупредило ВР, что предоставление такого обоснования возлагается законодательством на инициатора законопроекта (т.е. Зеленского) и такого обоснования предоставлено не было.
Абсолютно не случайно, появляется информация свидетельствующая о о прямом давлении Зеленского (и непрямом через Богдана) на принятие законов в Верховной Раде. Именно это в дальнейшем планируют использовать в ближайшие полгода те, захочет списать свои нарушения на Зеленского и обелить себя. Процесс превращения Зеленского в главного "козла отпущения" запущен. Как ответ на запущенный Зеленским процесс объявления виновными и отставку Рады и Кабинета министров. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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так и будет, нелох разве анонсировал увеличение промпроизводства? нет, ото торгаши одни и останутся, вот скоро землей будут торговать и предприятиями, а когда продадут, то уже органы пойдут в торг, кстати ждем законопроект о разрешении торговли органами....пора уже
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