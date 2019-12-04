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Все про:НАБУ (2215) ГПУ (3414) Касько (86) Кулик Костянтин (78)

 Після звільнення Кулика всі його справи проходять інвентаризацію: в 99% випадків ними буде займатися НАБУ, - Касько

Усі кримінальні провадження, які вів недавно звільнений із Генпрокуратури прокурор Костянтин Кулик, проходять інвентаризацію.

Про це в інтерв'ю theБабелю заявив перший заступник Генпрокурора Віталій Касько, передає Цензор.НЕТ.

"По суті, це три-чотири факти, роздробленості на кілька кримінальних проваджень. Наприклад, справу так званих вишок "Чорноморнафтогазу" розділили на 10 проваджен. Усі справи, якими займався Кулик, зараз проходять інвентаризацію. У 99 відсотках випадків ними буде займатися НАБУ. Це хороший орган для того, щоб поставити крапку і роз'яснити, що насправді було в цих справах", - заявив Касько, відповідаючи на запитання щодо справ, які вів Кулик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справах про вбивство Гандзюк і Шеремета суттєве просування, - Касько

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163330
 
   
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Після звільнення Кулика всі його справи проходять інвентаризацію: в 99% випадків ними буде займатися НАБУ, - Касько - Цензор.НЕТ 8921Класна річ канцелярізми. Нібито щось і сказав, а по суті нічого.
Інвентаризація - також гарна справа., особливо якщо особу що інвентаризується звільнено. Під час її проводження зникають одні докази і з'являються інші. А з усіма питаннями по справах - до фігуранта якого вже немає. Суперова робота, так тримати.
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