 Після звільнення Кулика всі його справи проходять інвентаризацію: в 99% випадків ними буде займатися НАБУ, - Касько

Про це в інтерв'ю theБабелю заявив перший заступник Генпрокурора Віталій Касько, передає Цензор.НЕТ.
"По суті, це три-чотири факти, роздробленості на кілька кримінальних проваджень. Наприклад, справу так званих вишок "Чорноморнафтогазу" розділили на 10 проваджен. Усі справи, якими займався Кулик, зараз проходять інвентаризацію. У 99 відсотках випадків ними буде займатися НАБУ. Це хороший орган для того, щоб поставити крапку і роз'яснити, що насправді було в цих справах", - заявив Касько, відповідаючи на запитання щодо справ, які вів Кулик.
Інвентаризація - також гарна справа., особливо якщо особу що інвентаризується звільнено. Під час її проводження зникають одні докази і з'являються інші. А з усіма питаннями по справах - до фігуранта якого вже немає. Суперова робота, так тримати.