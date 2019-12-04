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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6266) добровольці (371) УБД (59)

 Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №2045-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції (АТО).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 329 народних депутатів.

Згідно із запропонованими нормами, учасниками бойових дій стануть особи, які до набуття чинності закону від 18 січня 2018 року "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" у складі добровольчих формувань щонайменше 30 днів безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в період її проведення у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

Водночас це положення не поширюватиметься на співробітників підприємств, установ, організацій, які залучалися і безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО (волонтерів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстровано законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163325
 
   
 Топ коментарі
 
Николай не манипулируй. Это касается добровольных батальонов которые не ввойшли в силовые структуры. Например Правый сектор
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Добра новина зранку для добробатівців.
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И тем более за это голосовала партия "Европейская Солидарность". И тогда вы своими мыслями тоже подписываете ПЕсиков под то что вы сказали.
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"Щойно 215 "слуг народу" підтримали поправку, якою дали можливість, шпарину: статус УБД отримають бойовики, сепаратисти і так далі! У нас тут голуби миру з колорадськими значками під вишиванками, які засіли в перших рядах! Вони протягують поправки, які нівелюють саму сутність цього закону"
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Николай не манипулируй. Это касается добровольных батальонов которые не ввойшли в силовые структуры. Например Правый сектор
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ухвалення поправки, яка дозволяє отримувати статус УБД не тільки українським добровольцям, а й членам незаконних терористичних формувань на Донбасі.
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Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
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И тем более за это голосовала партия "Европейская Солидарность". И тогда вы своими мыслями тоже подписываете ПЕсиков под то что вы сказали.
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"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій", - написала вона.
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю. Після цього Разумков з усмішкою запитав у неї, чи можна це сприймати, як вибачення за "некоректні висловлювання".
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Нікалай Му, тобі найух, провокатор смердючий Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур - Цензор.НЕТ 1476
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зассуха, тобі найух, долбоклюй безмозглый
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зассыха, тупая, читай:

"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій"...
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
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Нормальный закон приняли. Что ты всякую херню пишешь? Тебе надо и тут зраду найти что ли? У кураторов своих хотя бы проконсультировался.
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"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій", - написала вона.
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю.
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Скажите спасибо партии "Слуга народа". Это не коалиция Европейская Украина (БПП+Народный фронт)
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По секрету в партии ЕС только один будет реально в ЕС - остальным по ушам и губам )))
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"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій"...
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю.

Перевожу на простой язык, понятный даже тебе,
СН накосячили,
ЕС устроило крик и добилось внесение еще одного законопроекта!
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дуже справедливо!
але як спростити надання такого статусу справжнім Героям, та відсікти ласих злодюжок...
а ще..як би допомогти сім"ям непризнаних до поки що загиблих Героїв отримати якусь матеріальну допомогу (бо є дуже багато випадків, коли загиблий міг бути єдиним годувальником в родині, або родина має 3 і більше діточок, або самотнїх хворих...)
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"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій", - написала вона.
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
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(моє друге речення)
але...думаю може так і було задумано, щоби злодюжок прирівняти до ветеранів АТО/ООС ???
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думаю, это банальный непрофессионализм в вопросах законотворчества от ЗЕ
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так! і непрофесійність також...
(аби не шкодили))))
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"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій", - написала вона.
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю.
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Це кістка добровольцям, щоби не гавкали і незаважали здавати москалям країну.
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Ну что ж , здравствуй Гражданская война? С одной стороны добровольцев признали, признают и с другой.
Настоящие УБД могут быть только Воины ВСУ, все остальные от лукавого (Коломойского).
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Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
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Здравствуй, Идинахер.
Задолбали уже своими пророчествами заказными
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Пока все мои пророчества сбывались. Но иногда БОГ может вмешаться и поломать сценарий Кремля.
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Ну тогда можна расчитывать на УБД и тем, кто после 9-го декабря будет валить Зелю после зрады в Париже.
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Этим можно рассчитывать только на отдельную светлую палату на Кащенко.
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Дуже потрібний закон, який знову ж таки по дивному збігу обставин не споомоглась прийняти ВР за каденціі сизоносого Гетьмана. Чому так? Бо добровольці завжди були кісткою в горлі святотомосного Петра.
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Рука не поднималась сравнивать бандюков Коломойского, которые расстреляли Майдан с Воинами АТО,
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С мозгами все в порядке Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур - Цензор.НЕТ 4912 ? Фамилии не перепутал?
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харибда - феерический зебооумник, сегодня ЗЕбемозглого дерьма в комментах, более чем богато, даже(!) танялайф высралась, а это уже конченая лахта. Жаль до комплекта игорьд не хватает с федей.
Видать смена началась а методичек новых не подвезли, а срать требуют, вот и погоняют незабвенные абырвалги по поводу бывшего..... Слышь, харибда, а как там сцЫлла поживает?
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"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій", - написала вона.
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю.
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"сизоНосий" - это надо запатентовать!
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На какие фокусы эти ЗЕлёные не пойдут аби только подосрать ПАРАШЕнке.
Ну, нельяза же переходить границы. Это капитуляция!!! Ни капитуляции!
Де Зверовбий, *** ?!
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А можно ли согласно этого Закона отделить тех общественников, которые участвовали в АТО, находясь в огневом взаимодействии с ВСУ?
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порохоботы! пяти лет не хватило вашему "гетьману" то что смог сделать Зеленский за пол года(!)!!!!
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та да. Фактично знищити країну, за пів року, не зміг навіть Овоч...
А ну, виклади перелік того, що ж зробив Зебіл за пів року? Цікаво буде поржати..
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Цікаво, а якщо ***** попросить Зеленського присвоїти посмертно Героя України Моторолі, Зеля присвоїть? Чи зробить це таємним указом?
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Згадайте слова ЗЕ,що він все зробить хоч стане на коліна як що ***** розстібне ширінку.Так що можливо ми скоро побачимо і нові імена Героїв України.
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Пєтюшки на гімно спливають бо не можуть пояснити чому їхній бох Порошенко замість того, щоб визнати добровольців УБД, все робив, щоб знищити добровольчий рух.
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Для Петра серед добровольців були тільки ті добровольцями,що йому вірою служили.
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