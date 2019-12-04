 Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 329 народних депутатів.

Згідно із запропонованими нормами, учасниками бойових дій стануть особи, які до набуття чинності закону від 18 січня 2018 року "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" у складі добровольчих формувань щонайменше 30 днів безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в період її проведення у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

Водночас це положення не поширюватиметься на співробітників підприємств, установ, організацій, які залучалися і безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО (волонтерів).

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