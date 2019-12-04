 Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 329 народних депутатів.
Згідно із запропонованими нормами, учасниками бойових дій стануть особи, які до набуття чинності закону від 18 січня 2018 року "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" у складі добровольчих формувань щонайменше 30 днів безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в період її проведення у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.
Водночас це положення не поширюватиметься на співробітників підприємств, установ, організацій, які залучалися і безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО (волонтерів).
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю. Після цього Разумков з усмішкою запитав у неї, чи можна це сприймати, як вибачення за "некоректні висловлювання".
"Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій"...
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю.
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю.
Перевожу на простой язык, понятный даже тебе,
СН накосячили,
ЕС устроило крик и добилось внесение еще одного законопроекта!
але як спростити надання такого статусу справжнім Героям, та відсікти ласих злодюжок...
а ще..як би допомогти сім"ям непризнаних до поки що загиблих Героїв отримати якусь матеріальну допомогу (бо є дуже багато випадків, коли загиблий міг бути єдиним годувальником в родині, або родина має 3 і більше діточок, або самотнїх хворих...)
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
але...думаю може так і було задумано, щоби злодюжок прирівняти до ветеранів АТО/ООС ???
(аби не шкодили))))
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю.
Настоящие УБД могут быть только Воины ВСУ, все остальные от лукавого (Коломойского).
Задолбали уже своими пророчествами заказными
Видать смена началась а методичек новых не подвезли, а срать требуют, вот и погоняют незабвенные абырвалги по поводу бывшего..... Слышь, харибда, а как там сцЫлла поживает?
Після консультацій сторонам все ж знайшлося знайти компроміс. Разумков підкреслив, що до Верховної Ради незабаром внесуть ще один законопроєкт, який врегулює колізію, закладену в 15 правці. Крім того, буде прописано уточнення про те, що статус УБД отримають ті добровольці, який взаємодіяли з ОС.
Геращенко подякувала колегам по парламенту за конструктивну співпрацю.
Ну, нельяза же переходить границы. Это капитуляция!!! Ни капитуляции!
Де Зверовбий, *** ?!
А ну, виклади перелік того, що ж зробив Зебіл за пів року? Цікаво буде поржати..