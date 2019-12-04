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Все про:житло (187) Кабмін (3361) кредит (229) держслужбовці (128)

 Кабмін скасував безвідсоткові кредити на житло для держслужбовців

Кабінет Міністрів України скасував постанову, якою було затверджено порядок надання державним службовцям безвідсоткових кредитів на житло.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на Урядовому порталі.

"Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 182 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків"", - йдеться в тексті постанови

Безвідсотковий кредит надавався держслужбовцю уповноваженим банком лише раз протягом періоду перебування на державній службі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163322
 
   
 Топ коментарі
 
Державу лихоманить... Вона застрягла між Совком і капіталізмом. Ми намагаємось жити за соціалістичними нормами у ринковій країні. Як наслідок отримали не капіталізм, а якийсь "бандустан" населений аборигенами, що молються на чергового жерця... у вигляді голови країни.
Або відміняйте усі ці дебільні пільги, для усіх, або змусьте усіх сплачувати величезні податки і грайтесь у соціалізм.
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так затарились хатами усе)) можно и отменить Кабмін скасував безвідсоткові кредити на житло для держслужбовців - Цензор.НЕТ 9724
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Вот как раз ТАКИЕ счастливцы одни и были. Причем скорее всего получали кредиты без проблем и задержек.
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"Щойно 215 "слуг народу" підтримали поправку, якою дали можливість, шпарину: статус УБД отримають бойовики, сепаратисти і так далі! У нас тут голуби миру з колорадськими значками під вишиванками, які засіли в перших рядах! Вони протягують поправки, які нівелюють саму сутність цього закону"
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Все кто брал пусть доплачивают проценты
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Ні, військові, менти, прокурори, судді не дежслужбовці.
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А з якої радості це було???? Що це тут за каста привігільованих?
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В Україні десятки тисяч, якщо не сотні перебувають на житловому обліку як потребуючі покращення житлових умов. Теоретично, держава має його надати їм взагалі безкоштовно. Ця "каста" мала право (теж, до речі суто гіпотетичне) на купівлю цього житла і погашання кредиту решту свого життя. Тепер питання, перша категорія не зробила нічого і мала (гіпотетичне) право на безкоштовне житло, друга має безліч обмежень (заборона займатись бізнесом, заборона бути членом партій, е-декларування, деякі обмеження через держ.таємницю у вільному виїзді за кордон і т.п.) і за це усе, мала (таке саме гіпотетичне) право, але придбати... За що придбати, за зарплату рядового держслужбовця у 4-10 тис.грн? Кабмін скасував безвідсоткові кредити на житло для держслужбовців - Цензор.НЕТ 5705
То хто ж насправді у нас "привігільований"?
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Саме формулювання "нуждаются в улучшении жилищных условий" тхне совком. Всі "нуждаются", але деякі працюють на "білій" зарплаті тягнуть кредит і виплачують його півжиття, а інші чомусь нашару через совкову систему отримують бо вони зробили собі бумажку що вони "нуждаются".
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На жаль на білій зарплаті житло в кредит, в Україні придбати не можливо. Тисячу (може дві) із білими захмарними зарплатами (судді ВСУ, Керівництво Нафтогазів і т.п. не змінюють ситуацію). Що ж стосується державних службовців нижнього та середнього рівня, то там потрібно ставити інше питання - як вони не вимерли за існуючих білих зарплат. Відповідь як, очевидна.
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Я, деякі мої родичі та знайомі придбали житло з "білими" зарплатами. Банк просто не дасть кредит якщо ти покажеш 10 тис.грн. і скажеш що решту отримуєш в конверті.
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а яка на вашу думку, має бути тоді офіційна зарплата у держ.службовця, щоби він чесно працював (жив тільки за неї) і міг придбати житло з існуючими відсотками за кредитом?
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Державу лихоманить... Вона застрягла між Совком і капіталізмом. Ми намагаємось жити за соціалістичними нормами у ринковій країні. Як наслідок отримали не капіталізм, а якийсь "бандустан" населений аборигенами, що молються на чергового жерця... у вигляді голови країни.
Або відміняйте усі ці дебільні пільги, для усіх, або змусьте усіх сплачувати величезні податки і грайтесь у соціалізм.
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Біда в тому що у нас не прогресивний а фіксований податок.Та ще існує неоподаткований мінімум про який практично ніхто не знає.Та ще є мінімальна зарплата та прожитковий мінімум із яких здирають податок,а це сума призначена країною як по її баченню є достатьною для існування тіла,ТІЛА людини.
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А з якої радості він має бути прогресивним? Це той самий соціалізм. Хтось працює в поті чола, а хтось бухає. Чому держава має "щимити" першого, заради другого?
Я за інший підхід. Нехай буде прогресивний податок, але встановити певну межу податків, за якою "надлишок" буде йти на цю людину, або близьких їй осіб. На більш вартісну і якісну медичну страховку, у накопичувальний пенсійний фонд і т.п.
Для бізнесу, на підвищення зарплат і т.п. А просто платити більше якимось трутням, бо ти багато заробив? Це не стимулює...
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Я з Вами згоден але частково,людина яка за свою,саму грязну роботу,дістає мінімалку і із неї сплачує одинакові відсотки так як і той хто платить мінімалку і сере попля унітазу щоби та людина не задаремно її діставала.В країнах ЕС та США податок доходить аж до 60-80 процентів.Мабуть тому в них разом взятих менше долларових міліонерів чим в самій біднішій країні Европи Україні.
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Ну на рахунок кількості мільйонерів у світі ви помиляєтесь.

Тож, в порядку зростання топ-15 виглядає наступним чином:
Сінгапур - 39 мільярдерів із загальним статком у $84 млрд,
Канада - 45 ($87 млрд),
Італія - 47 ($141 млрд),
Бразилія - 49 ($154 млрд),
Об'єднані Арабські Емірати - 55 ($165 млрд),
Франція - 55 ($195 млрд),
Саудівська Аравія - 57 ($147 млрд),
Індія - 82 ($284 млрд),
Гонконг - 87 ($259 млрд),
Швейцарія - 91 ($240 млрд),
Великобританія - 97 ($209 млрд),
Росія - 102 ($335 млрд),
Німеччина - 146 ($442 млрд),
Китай - 285 ($996 млрд),
США - 705 (понад $3 трлн). У США сконцентровано 27% всіх мільярдерів світу та 35% їхнього капіталу. З 2017 по 2018 рік людей з мільярдними статками побільшало на 4%, а їх загальний їх статок у світі скоротився на 5% до більш ніж $3 трлн. Найбільша концентрація мільярдерів в країні - у Нью-Йорку, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі
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А де Україна?По офіційним украінським даним,якщо мені память не змінює.При вигнанні Януковича офіційних баксових міліонерів складало біля220-ти а перед залишанням поста Президента Порошенком їх вже стало більше 730-ти і то при тому що в Україні війна та розвалена економіка.Думаю як що пориєтесь в офіціальних данних то знайдете підтверження моїх слів.А скільки неофіційних то тільки один Бог відає не кажучи вже про фіскальні органи.
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Не плутайте міфи які вам нав'язує телевізор, із реальним життям. Це такий самий бред, як і захмарна кількість генералів в Україні і багато чого іншого.
Я навів рейтинг мільярдерів, а не мільйонерів.
кількість мільйонерів у США складає близько 11,8 мільйона осіб, в той час як населення Швеції складає 9,95 мільйона...
https://hromadske.ua/posts/kilkist-miljoneriv-u-ssha-perevishuye-naselennya-shveciyi-doslidzhennya
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Не бачу різниці,коли янки витрачають тільки на оборону трильйони а Україна на межі дефолта то співвідшошення мільярдерів із українськими міліонерами просто жахливе тим більше що в Україні війна.А данні про наших багатіїв я взяв із офіційних українських данних.
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Лучше бы отменили предоставление чиновникам всех рангов бесплатных квартир.
А льготные кредиты, возможно, и стоило бы оставить.
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безкоштовне надання житла має бути взагалі відмінено для УСІХ, окрім військових.
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Так, звісно. Але й для військових теж мають бути нюанси - квартири мають надаватися у відповідних військових містечках і не пожиттєво, а у безоплатну аренду на срок дії контракту. І мають платити стільки, щоб після виходу у відставку військовий міг купити своїй сім'ї квартиру сам.
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І мають платити стільки... так держава має стільки платити УСІМ від кого вимагає жити чесно і на одну зарплату, ось тільки з чого?

Тому я завжди і пишу, для усяких там борцунів із корупцією, що побороти її нереально, без усунення причин. Наймання державою на роботу/службу людей із виплатою зарплати, що не дозволяє їм нормально жити (а в ******** умовах це мінімум 1к євро/міс для рядового держслужбовця, мента, військового і т.п.) це і є одна з таких причин...
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Абсолютно верно!
Борец с коррупцией как раз и есть настоящий корупционер.
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Обгрунтуйте чому військові мають діставати житло безкоштовшо?
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Тому що це специфічна служба. Держава вимагає від людини бути в певний час у певній місцевості. Ось ви родом із Закарпаття. У вас там уся рідня, якесь житло (батьків, діда, баби), але держава бачить вас на посаді в Луганській, Одеській чи Херсонській області. Вам дають наказ і через 3 дні, ви маєте бути там (там жити), інакше позбавлення волі. Відмовитись ви не має права, звільнитись теж. Ви приїжджаєте із родиною за 1000 км від дому, усі чужі люди. Ніхто вам не допоможе ні дружину працевлаштувати, ні дитину до школи засунути. Зарплата мізерна. Ви не маєте права (для МОУ і можливості) заробити десь якусь додаткову копійку. В 40-45 років, держава витягне із вас усе, здоров'я, молодість і викине. Викине на пенсію, не мінімальну, але таку, за яку ви нічого не зможете собі дозволити. Ні житло, ні освіту дати дітям, не тим паче їм допомогти. І куди далі? Ви 25 років керували сотнями людей, надвартісною технікою та обладнанням, а тепер? Ну можете почати з нуля і з низів (у 45 років)... Який дурак піде тоді служити Батьківщині, та й ще під час війни?
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У мене половинна родичів потомственні офіцери,і офіцери потомствені та чомусь так і ніхто ні СССР ні УССР ні Незалежна Україна не знайшла їм і квартири.А у нас в міністерстві знають до єдиного офіцера виходящого на пенсію та закладають для цього кошти на покупку їм квартир в бюджет сотні мілліонів.
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Где вы видели иудея, который дает кредит без процентов.
В свое время Раскольников зарубил старушку-ростовщицу за 10% годовых, а сейчас они дают под 60-1000% годовых, а спрос на топоры так и не вырос.
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Раскольников зарубил старушку-ростовщицу тому що він був кацапом. Це іпануті скоти, не має що тут порівнювати
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Ну если на чистоту, то Хмельницкий таких старушек и дедушек тысячами рубил. До сих пор нам это простить не могут, вот и мстят.
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Якщо на чистоту, то - кацапи це іпануті скоти
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Тебе иудей кредит не даст, тебе твой соплеменник даст под 1000% ))
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Чиновники наворуют,ментов,врачей и учителей отблагодарит население. Все правильно.
Остальные избранные получат жилье безплатно.
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"Беспроцентный кредит предоставлялся госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе."
Какому КОНКРЕТНО госслужащему? Их сто тысяч, на всех не напасёшься!
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ХМ, у меня записан разговор екс начальника юр. отдела Минагрополитики с признанием, что з/п маленькая поэтому все гос. имущество они решили распилить или же раздать за взятки не важно право на имущество набывается законно или нет.
Что же теперь будут говорить? Что страну сольем т.к. это все наше - чиновничье?
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