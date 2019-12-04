 Кабмін скасував безвідсоткові кредити на житло для держслужбовців

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на Урядовому порталі.
"Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 182 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків"", - йдеться в тексті постанови
Безвідсотковий кредит надавався держслужбовцю уповноваженим банком лише раз протягом періоду перебування на державній службі.
То хто ж насправді у нас "привігільований"?
Або відміняйте усі ці дебільні пільги, для усіх, або змусьте усіх сплачувати величезні податки і грайтесь у соціалізм.
Я за інший підхід. Нехай буде прогресивний податок, але встановити певну межу податків, за якою "надлишок" буде йти на цю людину, або близьких їй осіб. На більш вартісну і якісну медичну страховку, у накопичувальний пенсійний фонд і т.п.
Для бізнесу, на підвищення зарплат і т.п. А просто платити більше якимось трутням, бо ти багато заробив? Це не стимулює...
Тож, в порядку зростання топ-15 виглядає наступним чином:
Сінгапур - 39 мільярдерів із загальним статком у $84 млрд,
Канада - 45 ($87 млрд),
Італія - 47 ($141 млрд),
Бразилія - 49 ($154 млрд),
Об'єднані Арабські Емірати - 55 ($165 млрд),
Франція - 55 ($195 млрд),
Саудівська Аравія - 57 ($147 млрд),
Індія - 82 ($284 млрд),
Гонконг - 87 ($259 млрд),
Швейцарія - 91 ($240 млрд),
Великобританія - 97 ($209 млрд),
Росія - 102 ($335 млрд),
Німеччина - 146 ($442 млрд),
Китай - 285 ($996 млрд),
США - 705 (понад $3 трлн). У США сконцентровано 27% всіх мільярдерів світу та 35% їхнього капіталу. З 2017 по 2018 рік людей з мільярдними статками побільшало на 4%, а їх загальний їх статок у світі скоротився на 5% до більш ніж $3 трлн. Найбільша концентрація мільярдерів в країні - у Нью-Йорку, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі
Я навів рейтинг мільярдерів, а не мільйонерів.
кількість мільйонерів у США складає близько 11,8 мільйона осіб, в той час як населення Швеції складає 9,95 мільйона...
https://hromadske.ua/posts/kilkist-miljoneriv-u-ssha-perevishuye-naselennya-shveciyi-doslidzhennya
А льготные кредиты, возможно, и стоило бы оставить.
Тому я завжди і пишу, для усяких там борцунів із корупцією, що побороти її нереально, без усунення причин. Наймання державою на роботу/службу людей із виплатою зарплати, що не дозволяє їм нормально жити (а в ******** умовах це мінімум 1к євро/міс для рядового держслужбовця, мента, військового і т.п.) це і є одна з таких причин...
Борец с коррупцией как раз и есть настоящий корупционер.
В свое время Раскольников зарубил старушку-ростовщицу за 10% годовых, а сейчас они дают под 60-1000% годовых, а спрос на топоры так и не вырос.
Остальные избранные получат жилье безплатно.
Какому КОНКРЕТНО госслужащему? Их сто тысяч, на всех не напасёшься!
Что же теперь будут говорить? Что страну сольем т.к. это все наше - чиновничье?