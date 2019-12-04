 "Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією", - президент Казахстану Токаєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle.
Відповідаючи на запитання про те, чи був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні, зокрема війною та анексією Криму, Токаєв сказав, що не називає те, що сталося з Кримом, анексією.
"По-перше, ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія - це занадто важке слово стосовно Криму. По-друге, жодного страху, як ви кажете, не було, оскільки в нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією. Від самого початку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", - сказав він.
Також Токаєв нагадав, що "мінські переговори були розпочаті, по суті, з ініціативи Нурсултана Назарбаєва": "Щоправда, він тоді запропонував Астану, але через логістику і віддаленість від Європи було ухвалено рішення проводити ці переговори в Мінську. На сьогодні мінські угоди, по суті, є єдиним правовим документом, який може привести в підсумку до врегулювання так званого українського конфлікту".
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що має намір запропонувати на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі новий формат переговорів щодо Криму.
"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав український лідер.
Зі свого боку прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер не обговорюватиме з главою Української держави питання про належність Криму.
Юрий Брусанов: Единственный мирный способ решения по Крыму и Донбассу-добровольное объединение РФ, Беларуси и Украины примерно по типу штатов в США. Очень примерно. Единые границы, армия, эмиссионный центр и валюта, глава государства и парламент. Но разные законы, бюджеты и прочее. Это автоматом снимает проблемы территорий и выводит страну из под санкций. Путин мог бы отлить себя в граните объявив дорожную карту Союза, запустив процесс и спокойно отойти от дел. Он не сможет объединить, но другой сможет. Я бы на батьку поставил. Он единственный. То есть нужно заявить это как цель и поставить срок условно 5 лет. Объявить нынешние власти во всех трех странах временными на переходный период
Мнение Токаева - это не мнение всего Казахского народа!
Украина для нас - Единая и Неделимая!