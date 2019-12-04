EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  13414  115
Матеріали за темою:
Все про:Казахстан (97) Крим (7908) окупація (2147) анексія (44) Токаєв (7)

 "Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією", - президент Казахстану Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не називає те, що сталося з Кримом, анексією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle.

Відповідаючи на запитання про те, чи був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні, зокрема війною та анексією Криму, Токаєв сказав, що не називає те, що сталося з Кримом, анексією.

"По-перше, ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія - це занадто важке слово стосовно Криму. По-друге, жодного страху, як ви кажете, не було, оскільки в нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією. Від самого початку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", - сказав він.

Також Токаєв нагадав, що "мінські переговори були розпочаті, по суті, з ініціативи Нурсултана Назарбаєва": "Щоправда, він тоді запропонував Астану, але через логістику і віддаленість від Європи було ухвалено рішення проводити ці переговори в Мінську. На сьогодні мінські угоди, по суті, є єдиним правовим документом, який може привести в підсумку до врегулювання так званого українського конфлікту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, - Пєсков

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що має намір запропонувати на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі новий формат переговорів щодо Криму.

"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав український лідер.

Зі свого боку прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер не обговорюватиме з главою Української держави питання про належність Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163320
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро байканур станет исконно русской територией
 показати весь коментар
 
"Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму". А какое применительно? И страха не было у руководства Казахстана? Пусть не рассказывает сказки а вспомнит события в Казахстане после аннексии. Хоть и государственный деятель, а умишком не вырос.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
казахський кнур вихваля расійський байканур...?
 показати весь коментар
 
 
Скоро кацапня заберет себе весь север Казахстана-это тоже не будет анексия.Тьфу ж ты мать его.Лукашенко,всраный "батько" уже продал свой народ и этот елбысы туда же.
 показати весь коментар
 
 
Глубокая ватная аналитика

Юрий Брусанов: Единственный мирный способ решения по Крыму и Донбассу-добровольное объединение РФ, Беларуси и Украины примерно по типу штатов в США. Очень примерно. Единые границы, армия, эмиссионный центр и валюта, глава государства и парламент. Но разные законы, бюджеты и прочее. Это автоматом снимает проблемы территорий и выводит страну из под санкций. Путин мог бы отлить себя в граните объявив дорожную карту Союза, запустив процесс и спокойно отойти от дел. Он не сможет объединить, но другой сможет. Я бы на батьку поставил. Он единственный. То есть нужно заявить это как цель и поставить срок условно 5 лет. Объявить нынешние власти во всех трех странах временными на переходный период


 показати весь коментар
 
 
Белорусь уже подмята, следующие территории Казахстана, там много исконно русских земель на границе с мокшей. Посмотрим каким словом это вы будете называть...
 показати весь коментар
 
 
Этот "великий казахский Мао" должен четко себе преставлять будущее своей страны - ждать осталось не долго - вон великий белорусский кормчий на этой неделе уже полностью лег под Россию, согласившись на новое союзное государство для избрания Путина главой этого союза, т.к. в 2024 г. он уже не может избираться Президентом России. А он видите ли ещё никак не осилит свою заветную мечту - создать новый СНГ, и свой путь он начал с Белоруси!!! Следующий кто?...? Догадайтесь с трех раз! Тогда кем и где будет этот "новоявленный казахский кормчий" - может будет двери открывать Путину при его посещении?

"Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією", - президент Казахстану Токаєв - Цензор.НЕТ 7200
 показати весь коментар
 
 
Ще один шматок переляканого совкового лайна. Тьху!
 показати весь коментар
 
 
мы не называем казахов казахами, мы их называем подсосом кремля или малоросами
 показати весь коментар
 
 
молодец, красавчик. Заскринил, как и некоторых, скинул казахам знакомым. продолжай также. "Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією", - президент Казахстану Токаєв - Цензор.НЕТ 3631
 показати весь коментар
 
..нормально, для Азии - один, ближний, улус Орды (Казахстан) поддержал набеги другого, дальнего улуса Орды (Московии), в надежде на объедки от барышей..
 показати весь коментар
 
 
всем как-то пох, как вы там это называете
 показати весь коментар
 
 
Коли їх захоплять - я буду плескати у долоні...
 показати весь коментар
 
Прости Украина!
Мнение Токаева - это не мнение всего Казахского народа!
Украина для нас - Единая и Неделимая!
 показати весь коментар
 
 
Когда у тебя расия Северный Казахстан заберет, посмотрим, что ты заквакаешь, убогий...уже не раз запускалось - нет такой страны, как Казахстан и т.п.
 показати весь коментар
 
 
Богат Казахстан природными ресурсами и умными людьми.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору