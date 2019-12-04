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 Політика України
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Все про:газ (1104) Газпром (509) Нафтогаз (662) Росія (21498) Зеркаль (217)

 $3 млрд від "Газпрому" Україна може почати отримувати вже в квітні, - Зеркаль

"Нафтогаз" може почати отримувати $3 млрд компенсації від "Газпрому" вже в квітні 2020 року.

Про це в ефірі Радио НВ заявила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Я точно знаю, що 3 мільярди не зайві. Я точно розумію, що їх можна почати отримувати вже в квітні, оскільки рішення щодо активів, які "Нафтогаз" може конфіскувати у "Газпрому", очікується в Амстердамі в квітні", - зазначила Зеркаль.

За її словами, якщо буде припинено транзит газу, то шанс отримати позитивне рішення арбітражу у новій справі, яка стосується $ 11 млрд, в України також дуже високий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль

"Тому 3 плюс 11 млрд. А ще є справа "Нафтогаз проти РФ" щодо захисту інвестицій в Криму, і якщо я не помиляюся, там тільки втрати 5 млрд. А ще інтерес - до 8 млрд. Чим вони нам будуть компенсувати це? Донбасом, який розграбований, який взагалі не може зараз самостійно функціонувати без допомоги РФ? Тобто ми отримаємо від них те, що вони натворили, ще й як презент. А за це не отримаємо 23 млрд", - додала Зеркаль.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" пропонував "Газпрому" виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом з відповіддю "Нафтогазу" пропозицію російської сторони про транзит.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163319
 
   
 Топ коментарі
 
Ваня, плати чеченцам оброк и жуй брюкву.
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Конфискация зарубежного российского имущества
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Это всё очень круто и правильно. Только вот для получения репараций, в войне сначала надо победить.
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Может начать а может кончать..
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- Барышня, какова вероятность того, что вы выйдете на улицу и встретите динозавра?
- 50 %.
- WTF???
- Ну так я его или встречу, или нет...
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Украина постоянно может начать что-то получать от рашки, надо только дождаться решения судов. А если не получит - то дождаться следующих решений уже новых судов. И так по кругу. А вот когда речь заходит о том, что Украина УЖЕ получила от рашки за прошлые 5 лет - тут с отчётностью возникли проблемы...
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Главное, чтобы госклерки под эти решения премии себе из госбюджета выписывали, а всё остальное то такэ...)
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Из госбюджета их еще полностью получить надо!
А это будет после,когда пойдет оплата. А то,что получили - маленький аванс.
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Никто уже ничего получать не будет. Спасибо зебилам за гидранта ватника...
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Отож - а вам прийдеться останній зуй без солі доїдати. Тєбє йолочка нравіцца? $3 млрд от "Газпрома" Украина может начать получать уже в апреле, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9855
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Плохо методичку проработал Не полы, а туалеты нужно писать!!
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Рашка не признает никакие суды, Зеркаль обкурилась? за 5.5 лет Засрашка ни копейки не выплатила ни по одному суду
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Конфискация зарубежного российского имущества
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Рашку ніхто й питати не буде. Буде арештовуватися нерухомість та капітал Газпрому поза межами Рашкі. Все просто - це міжнародна практика.
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Та как то пофиг, что она не признаёт. Ответят зарубежными активами.
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Пусть их теперь Европа кормит. А то сильно хитрожопые. Бегом новые кредиты выпрашивать у МВФ!
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Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.(с)
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И какие будут действия? Зелю арестуют прям в Париже во время Саммита?
Ничего не будет, поверь.
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(с)
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Брат Порошенка и Лерки, вот это поворот.
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Що за чортівня?Як тільки випруть звідкись,то зразу починається суперактивність .І несуть все підряд - від слухів до новин на майбутнє не по своєму профілю.
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ОТКАЗАТСЯ. Российськи гроши мы не берем.
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Зеркаль - хорошая кандидатура НА ПРЕЗЕДЕНТА. Я бы проголосовала за нее
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Может получать..... а может не получать..... смотря с какой ноги в рашке встанут!
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Надо создать КОМИТЕТ при ВР ПО ИСТРЕБОВАНИЮ С РАШИ УЩЕРБА ЗА ВОЙНУ
И возглавить его поручить ЗЕРКАЛЬ.
И комитет должен формироваться только из депутатов оппозиции
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Это всё очень круто и правильно. Только вот для получения репараций, в войне сначала надо победить.
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Ну ти відомо що - те що і зараз. А хто решта "ми"?
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Зеркаль клёвая ! Очень красивая женщина, да и к тому же очень умная. Делала всё по уму и очень грамотно. Она реально была на своём месте, хорошо делала свою работу, жаль шо ушла. Ведь неплохо кацапам хвосты поприжала ! И не равняй её к хряку. Порохосвин справедливо получил пинка под зад - туда ему и дорога
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виплати підуть на фінансування лугандона + відкат проросійським керманичам в Україні...
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Если эта зеленая сволочь не сдаст все - заплатит.
Раша всегда платит тем или иным способом,когда реальна потеря активов/ имущества.
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Зеркаль уже уволилась так как не хочет иметь ничего общего с зеленой сфолочью.
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