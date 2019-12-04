 $3 млрд від "Газпрому" Україна може почати отримувати вже в квітні, - Зеркаль

Про це в ефірі Радио НВ заявила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Я точно знаю, що 3 мільярди не зайві. Я точно розумію, що їх можна почати отримувати вже в квітні, оскільки рішення щодо активів, які "Нафтогаз" може конфіскувати у "Газпрому", очікується в Амстердамі в квітні", - зазначила Зеркаль.

За її словами, якщо буде припинено транзит газу, то шанс отримати позитивне рішення арбітражу у новій справі, яка стосується $ 11 млрд, в України також дуже високий.

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"Тому 3 плюс 11 млрд. А ще є справа "Нафтогаз проти РФ" щодо захисту інвестицій в Криму, і якщо я не помиляюся, там тільки втрати 5 млрд. А ще інтерес - до 8 млрд. Чим вони нам будуть компенсувати це? Донбасом, який розграбований, який взагалі не може зараз самостійно функціонувати без допомоги РФ? Тобто ми отримаємо від них те, що вони натворили, ще й як презент. А за це не отримаємо 23 млрд", - додала Зеркаль.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" пропонував "Газпрому" виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом з відповіддю "Нафтогазу" пропозицію російської сторони про транзит.